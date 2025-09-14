Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Argentina atraviesa un año marcado por el proceso electoral. Tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se dirige a los comicios legislativos programados para el 26 de octubre de 2025. Esta elección definirá la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con lo establecido por la Constitución respecto a la renovación y representación federal en el Congreso.
Ese día, los ciudadanos votarán para escoger nuevos miembros del Parlamento nacional, ya que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad del cuerpo, y 24 lugares en el Senado, equivalente a un tercio de sus integrantes.
Un shock de realidad, en todos los frentes. La contundente derrota del último domingo profundizó la disputa interna y la fragilidad del sistema de toma de decisiones libertario, y desnudó la verdadera esencia del proyecto oficial: la comunión indivisible entre Javier Milei y su hermana Karina, el único fusible que el Presidente no está dispuesto a sacrificar. Ayer, después de una semana de catarsis y reproches cruzados, de operaciones sensibles y de la puesta en marcha de una supuesta reformulación de la gestión política, Milei replicó en X una extensa defensa a la Secretaria General que un tuitero libertario tituló “Por qué el blanco es Karina”.
Las encuestas se equivocaron como nunca sobre el resultado de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, pero las proyecciones sobre “el día después” fueron más que certeras. Había una coincidencia casi absoluta entre los analistas y operadores que una derrota de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses generaría un desbande de inversores. Y fue lo que sucedió tras una diferencia superior a los 13 puntos.
A diferencia del inicio de la batalla por la provincia de Buenos Aires, cuando desplegó sus armas proselitistas en modo hostil y dominante, el Gobierno activó la gestión y la campaña para las elecciones nacionales en modo defensivo. Javier Milei y la mayor parte de su entorno cerraron filas en torno a la defensa de la hermana del Presidente, Karina Milei. Quien, a su vez, tiene decidido mantener a Martín y a Eduardo Menem firmes a su lado a pesar de los cuestionamientos
El ministro de Economía Luis Caputo advirtió el martes a empresarios del sector asegurador que “en 2027 la opción es esto o el comunismo”. La afirmación podría atribuirse al estado de shock posterior a la sorpresiva y contundente derrota electoral. Pero hay algo más que eso. Antes que él, el propio presidente Javier Milei calificó muchas veces como “enano soviético” o “enano comunista” a Axel Kicillof, el triunfador de la elección bonaerense. El cancionero de la exitosa campaña libertaria de 2023 incluía un hit cuyo estribillo decía: “No me importa el kirchnerista, el macrista, el radical, queda claro en la Argentina: ¡Comunismo o libertad!”. Así que la expresión de Caputo obedece a una tradición y tal vez en la cúpula del Gobierno teman de verdad que el comunismo sea una amenaza real para el futuro argentino.
Una mesa nacional, una mesa federal, una mesa bonaerense. Anuncio de cadena nacional. Imágenes oficiales casi calcadas que lo muestran al Presidente en la cabecera, rodeado de funcionarios en su despacho. La reacción inicial del Gobierno frente a su peor derrota electoral parece sacada del manual de la “casta”, impensada para una figura que emergió justamente por hacer todo lo contrario a un político tradicional.
Impulsado por Juan Schiaretti, Florencio Randazzo encabeza la lista de Provincias Unidas que competirá el próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Tendrá el desafío de representar a la tercera fuerza, que en la última elección no logró consolidarse con Somos Buenos Aires. En una entrevista con Infobae, cuestionó la política económica de Javier Milei, al considerar que es un objetivo “equivocado” focalizarse solo en la baja de la inflación.