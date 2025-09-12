Chubut: dos partidos libertarios se disputan el uso del color violeta en la boleta única para octubre

César Treffinger junto a los candidatos de LLA para las elecciones de octubre

Las dos estructuras políticas acompañan al presidente Javier Milei en la provincia de Chubut y comparten la ideología libertaria, tuvieron la misma coincidencia cromática para la impresión de sus boletas, lo que provocó un conflicto que deberá esperar a la Justicia para su resolución.

Se trata de La Libertad Avanza y el Partido Libertario. Las coincidencias están a la vista, no solo en la ideología, sino también en la identificación con la que se inscribieron ante la Justicia Electoral.

El tironeo entre ambas fuerzas surgió durante el registro de la paleta de colores elegida para la impresión de las boletas. Ambas son violetas y la similitud de tonalidades obligó a los apoderados partidarios a elevar la puja en la Justicia.

El eslogan que eligió LLA para captar seguidores, aumenta la confusión: “Chubut se pinta de violeta”. El caso fue dictaminado por la Justicia Federal en la provincia patagónica y ahora es la Cámara Nacional Electoral la que deberá decidir si hace lugar al planteo.

El planteo fue elevado por el apoderado de LLA, Matías Schweizer, quien defiende la impronta cromática del partido, que la representa en todo el país y por ese motivo objetó la resolución que autoriza al Partido Libertario al uso de una tonalidad similar en la boleta única, debido a que podría generar confusión en el elector.

“La similitud cromática podría ser engañosa para el elector, ya que podría incidir en la identificación del partido al momento de emitir el sufragio”, señalaron a Infobae desde el partido demandante.

Iñaki Gutiérrez junto a los dirigentes en Chubut

El fiscal federal en Chubut, Ramiro González, coincidió con el planteo de LLA y aseguró que la similitud “podría generar confusión”.

“Los símbolos, emblemas y colores partidarios tienen como fin garantizar una identificación clara de cada fuerza política y evitar cualquier posibilidad de confusión doctrinaria, material o ideológica”, expresó al respecto el fiscal.

Según comentó el funcionario, la similitud no solo se da en el aspecto del color, sino también en la denominación de ambas fuerzas: “La Libertad Avanza” y “Partido Libertario”, lo que refuerza el riesgo de que los electores confundan las boletas.

Además, recordó que el color violeta ya fue adjudicado a La Libertad Avanza en todo el país, por lo que consideró que permitir al Partido Libertario usar un tono casi idéntico violaría la normativa.

A partir de dicha argumentación, recomendó a la Cámara Nacional Electoral hacer lugar al reclamo presentado por La Libertad Avanza y revocar la autorización al Partido Libertario chubutense.

La discusión se enmarca en la ley 26.571, que establece que el juzgado federal con competencia electoral en la Capital Federal asigna los colores de las agrupaciones nacionales y comunica esa información a los distritos. A su vez, el decreto 443/11 prohíbe a los juzgados distritales otorgar a otras agrupaciones colores que ya estén reservados a nivel nacional.

A pesar de la coincidencia política, ambos partidos decidieron llevar candidatos propios en la próxima contienda, cuando la provincia patagónica deberá elegir a dos representantes para la Cámara de Diputados.

Ariana Mellao, candidata a Diputada Nacional por el Partido Libertario

Se trata de las bancas que dejarán la peronista Eugenia Anianello (PJ) y Ana Clara Romero (PRO). La Libertad Avanza postuló a Diputados a Maira Frías, de Comodoro Rivadavia, y Julián Moreira, de Trelew, mientras que Ariana Mellao encabezará la lista del Partido Libertario, en el debut de esa estructura en un comicio nacional. Irá acompañada por Carlos Botazzi.

Más allá de la disputa cromática con la que pretende identificarse, Mellao asegura que coincide ideológicamente con el mandatario nacional, aunque cuestiona decisiones recientes de los armadores de Casa Rosada.

“Últimamente, estuvieron un poco soberbios”, remarcó, y se diferenció con los candidatos de LLA en la provincia: “Nosotros somos un partido independiente, que sigue la corriente ideológica del presidente, pero nada tiene que ver con su partido, que es La Libertad Avanza, nosotros trabajamos de otra manera”.