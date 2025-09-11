Elecciones Argentina 2025, en vivo: Florencio Randazzo encabezó una reunión de candidatos de Provincias Unidas con Juan Schiaretti

Florencio Randazzo y los demás candidatos a diputados de Provincias Unidas en la provincias de Buenos Aires se reunieron con Juan Schiaretti

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

En esta edición, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.