Política

Elecciones Argentina 2025, en vivo: Florencio Randazzo encabezó una reunión de candidatos de Provincias Unidas con Juan Schiaretti

El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para renovar los representantes en el Congreso de la Nación. Todos los detalles que hay que saber y las novedades de la campaña

Florencio Randazzo y los demás
Florencio Randazzo y los demás candidatos a diputados de Provincias Unidas en la provincias de Buenos Aires se reunieron con Juan Schiaretti

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

En esta edición, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.

20:34 hsHoy

Fuerza Patria presenta su lista en Santa Fe

Este jueves, desde las 19, Fuerza Patria presenta oficialmente su lista de candidatos a diputados nacionales en Santa Fe.

El acto será en HUB, ubicado en 25 de Mayo al 3400 de la capital provincial.

Los principales nombres de la lista son:

  1. Caren Tepp
  2. Agustin Rossi
  3. Alejandrina Borgatta
  4. Oscar “Cachi” Martinez
  5. Maria Fernanda Gigliani
  6. Pablo Corsalini
  7. Silvana Teisa
  8. Javier Ojeda
  9. Evelyn Roa
20:27 hsHoy

Randazzo y los demás candidatos de Provincias Unidas se reunieron con Schiaretti

Los principales candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires —Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavella y Osvaldo Cáffaro— se reunieron este jueves con Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y también candidato a la Cámara baja por su provincia.

El objetivo del encuentro, del que también participó el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, fue el de definir una agenda legislativa y electoral.

“Abordamos los principales temas de la agenda legislativa que se debatirán en el Congreso en los próximos meses y coincidimos con Schiaretti en la necesidad de defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN”, detalló Randazzo tras la reunión.

20:27 hsHoy

Maximiliano Pullaro: “El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno”

El gobernador de Santa Fe afirmó la identidad kirchnerista de Axel Kicillof tras el triunfo electoral del domingo en las legislativas y la dura interna del peronismo

Pullaro habló sobre el futuro del kirchnerismo como fuerza de gobierno nacional en el país (RTS)

La afirmación de que el kirchnerismo no regresará al poder nacional en Argentina marcó el tono de las declaraciones realizadas por Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, durante una entrevista con RTS, el canal público de radio y televisión de la provincia.

20:27 hsHoy

¿Hubo “voto económico”?: qué revela una encuesta de Psicología de la UBA sobre las elecciones bonaerenses

El informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) evaluó las opiniones sobre los electores de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La llamativa coincidencia entre ambos sectores y las probabilidades de modificación del voto el 26 de octubre

A pesar de tratarse de
A pesar de tratarse de elecciones provinciales, la agenda nacional pesó más que la local en los votantes, incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, según una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA (Gastón Taylor)

Ante las elecciones legislativas bonaerenses, el clima de polarización entre el gobierno de Javier Milei y la oposición peronista de Fuerza Patria se hizo patente. Pero el resultado arrojó datos llamativos que contrastan con algunas creencias instaladas, según una encuesta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizada tras los comicios.

20:27 hsHoy

Crece la interna en el PRO tras la derrota bonaerense: los estafados, el vínculo con Milei y el desafío electoral de octubre

El resultado adverso en Buenos Aires intensificó las diferencias entre los principales referentes. Los errores de la campaña y la convocatoria a la Mesa Bonaerense en Casa Rosada

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

20:27 hsHoy

Manuel Adorni: “Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”

El vocero presidencial habló de la derrota en las elecciones bonaerenses. Ratificó el rumbo económico y los vetos a las leyes que aumentan el gasto. Anticipó que el Presidente en primera persona explicará por qué el Gobierno adoptó estas decisiones

Manuel Adorni, el domingo pasado,
Manuel Adorni, el domingo pasado, detrás de Karina Milei: fue uno de los funcionarios que acompañó al Presidente a reconocer la derrota electoral

“Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo de la ciudad de Buenos Aires, durante una entrevista en A24 con el periodista Antonio Laje. El funcionario reconoció la derrota en la provincia de Buenos Aires y realizó una autocrítica sobre el desempeño del gobierno en la comunicación con la sociedad, pero sostuvo con énfasis que el rumbo económico y político no se modificará de cara a las próximas elecciones nacionales.

Milei confía en que la mesa federal con los gobernadores ayude a impulsar una reforma laboral y tributaria

El Presidente sigue de cerca el reinicio de las negociaciones con las provincias y apuesta a la relación con ellas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para acercar posiciones

Milei confía en que la

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

Luego del rechazo al proyecto aprobado en el Congreso que proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria, se confirmó la medida de fuerza que comenzará este viernes. Además, preparan una nueva movilización

Los trabajadores del Hospital Garrahan

El gobierno porteño le iniciará un sumario al docente que mostró una bandera de Palestina en un acto escolar

Fue durante la celebración por el día del maestro. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, aseguraron que se trató de un intento de adoctrinamiento y reclamaron sanciones

El gobierno porteño le iniciará

El Gobierno inauguró en Casa Rosada la mesa federal de gobernadores con Frigerio, Cornejo y Zdero

Por parte del Ejecutivo estuvieron el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo

El Gobierno inauguró en Casa

Qué medida de alto impacto preparan los sindicatos, con el aval de la CGT, para rechazar el veto de Milei a dos leyes clave

Los gremios docentes y del sector de salud sumarán a otros sectores para una movilización ante el Congreso para presionar a los legisladores

Qué medida de alto impacto

