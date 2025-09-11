Elecciones Argentina 2025, en vivo: Florencio Randazzo encabezó una reunión de candidatos de Provincias Unidas con Juan Schiaretti

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.
La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.
Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).
En esta edición, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.
Este jueves, desde las 19, Fuerza Patria presenta oficialmente su lista de candidatos a diputados nacionales en Santa Fe.
El acto será en HUB, ubicado en 25 de Mayo al 3400 de la capital provincial.
Los principales nombres de la lista son:
Los principales candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires —Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavella y Osvaldo Cáffaro— se reunieron este jueves con Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y también candidato a la Cámara baja por su provincia.
El objetivo del encuentro, del que también participó el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, fue el de definir una agenda legislativa y electoral.
“Abordamos los principales temas de la agenda legislativa que se debatirán en el Congreso en los próximos meses y coincidimos con Schiaretti en la necesidad de defender el presupuesto de universidades, del Garrahan, y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN”, detalló Randazzo tras la reunión.
La afirmación de que el kirchnerismo no regresará al poder nacional en Argentina marcó el tono de las declaraciones realizadas por Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, durante una entrevista con RTS, el canal público de radio y televisión de la provincia.
Ante las elecciones legislativas bonaerenses, el clima de polarización entre el gobierno de Javier Milei y la oposición peronista de Fuerza Patria se hizo patente. Pero el resultado arrojó datos llamativos que contrastan con algunas creencias instaladas, según una encuesta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizada tras los comicios.
“Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo de la ciudad de Buenos Aires, durante una entrevista en A24 con el periodista Antonio Laje. El funcionario reconoció la derrota en la provincia de Buenos Aires y realizó una autocrítica sobre el desempeño del gobierno en la comunicación con la sociedad, pero sostuvo con énfasis que el rumbo económico y político no se modificará de cara a las próximas elecciones nacionales.