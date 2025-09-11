Política

El gobernador de Salta propuso la suspensión de planes sociales a extranjeros y que se reasignen a jubilados y personas con discapacidad

Gustavo Sáez exigió priorizar la asistencia a sectores vulnerables y criticó la suspensión de pensiones a personas con discapacidad. Además, impulsó una demanda ante la Corte Suprema para restablecer beneficios sociales en la provincia

Guardar
Gustavo Sáenz, gobernador de la
Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó al Gobierno Nacional la suspensión de planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y propuso que estos fondos se reasignen a jubilados y personas con discapacidad.

En este sentido, Sáenz calificó como una “torpeza”, la suspensión de beneficios a personas con discapacidad. Y explicó: “No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados”.

Además, definió la medida como “muy triste” y que generó “una angustia muy grande” al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. El mandatario consideró que esta situación es una muestra de “desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias”.

En este sentido, Sáenz planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”.

Es así que el gobernador salteño sugirió que se deben “suspender todos los planes sociales en zona de frontera” y exigir que “vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país”.

Con esta medida, el mandatario sostuvo que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando “la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.

Asimismo, Sáenz defendió la decisión de la Provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros: “Era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales”.

“Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden”, aunque reconoció que “por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida”.

Presentación de amparo a la Corte Suprema

Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Dicha acción se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la carátula: CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO.

En este punto, la provincia de Salta solicitó que:

  • Se ordene el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en la provincia de Salta que han sido ilegítimamente suspendidos por el ANDIS.
  • Se disponga el pago retroactivo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos desde la fecha de su suspensión.
  • Se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos irregulares implementados por el ANDIS en el territorio de la Provincia de Salta.
  • Se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

A su vez, y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, se solicitó que se disponga de manera cautelar el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, en el marco de las auditorías realizadas en el ámbito de la Provincia de Salta. Y que se abstengan de suspender nuevos beneficios, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo.

Por último, el gobernador de Salta advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores” y “hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos”. Y exigió auditorías “serias y transparentes”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSaltaANDIS

Últimas Noticias

Oscar Centeno también se opuso a que los empresarios de los cuadernos queden libres a través de un pago

Más de 30 imputados quieren evitar el juicio oral a cambio de un resarcimiento. Hay abogados que salieron a respaldar la posibilidad, pero es mayor el repudio, entre ellos el del chofer que hizo las anotaciones. “Me siento impotente, es totalmente injusto”, reclamó

Oscar Centeno también se opuso

Punto por punto: de qué se trata la ley de emergencia pediátrica que vetó el Gobierno

El proyecto contempla la recomposición salarial del personal de salud, la exención del pago de Ganancias y la garantía del funcionamiento del Hospital Garrahan

Punto por punto: de qué

Carlos Sadir reclamó que “Jujuy sigue esperando respuestas y recursos que la Nación nunca envió”

El gobernador de Jujuy acusó al Gobierno de dilatar los diálogos y de ignorar los reclamos provinciales por obras, rutas y fondos

Carlos Sadir reclamó que “Jujuy

Crece la interna en el PRO tras la derrota bonaerense: los estafados, el vínculo con Milei y el desafío electoral de octubre

El resultado adverso en Buenos Aires intensificó las diferencias entre los principales referentes. Los errores de la campaña y la convocatoria a la Mesa Bonaerense en Casa Rosada

Crece la interna en el

Manuel Adorni: “Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”

El vocero presidencial habló de la derrota en las elecciones bonaerenses. Ratificó el rumbo económico y los vetos a las leyes que aumentan el gasto. Anticipó que el Presidente en primera persona explicará por qué el Gobierno adoptó estas decisiones

Manuel Adorni: “Cometimos errores, pero
ÚLTIMAS NOTICIAS
Educación financiera en las escuelas:

Educación financiera en las escuelas: cuál es la provincia que sumó la materia a su plan de estudios

La Legislatura porteña declaró a la tenista Alejandra Pérez Giménez como Personalidad Destacada en el deporte

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Punto por punto: de qué se trata la ley de emergencia pediátrica que vetó el Gobierno

Carlos Sadir reclamó que “Jujuy sigue esperando respuestas y recursos que la Nación nunca envió”

INFOBAE AMÉRICA
Fumar marihuana puede alterar la

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Científicos advierten sobre el impacto de la desaparición de libélulas en ecosistemas

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

Corea del Sur afirmó que Kim Jong Un prepara el camino para que su hija Ju Ae herede el poder en la dictadura norcoreana

Dick Van Dyke está cerca de cumplir 100 años y un documental revela historias inéditas de su vida

TELESHOW
La sorpresiva dedicatoria de Luck

La sorpresiva dedicatoria de Luck Ra al recibir el Premio Konex como figura destacada de la música argentina

Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”

Carolina Amoroso mostró por primera vez a su hijo Vicente: “¡Es un bebotón de 4 kilos!”

La emoción de Mica Viciconte por la primera actuación de Luca en el jardín de infantes: “Orgullo y amor”

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”