Elecciones Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias antes de los comicios legislativos nacionales

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales (AP Photo/Gustavo Garello)

El calendario electoral cerrará este próximo domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales donde se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

El pasado 7 de septiembre se votó en la provincia de Buenos Aires

En esta edición, además de la renovación en el Congreso, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.

Este sistema sustituye las tradicionales boletas múltiples y tiene como objetivo prevenir faltantes, robos o manipulaciones en los centros de votación. Cada ciudadano recibirá una sola hoja oficial que agrupa a todos los partidos y candidatos, facilitando la elección y reduciendo el margen para irregularidades.