Política

Uno por uno, quiénes serán los nuevos diputados de LLA y Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense

El peronismo se impuso en los comicios de la provincia de Buenos Aires. En la Cámara baja, el oficialismo provincial revalidó los 19 escaños que puso en juego y sumó dos más

Guardar

En las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebraron este domingo 7 de septiembre, se renovaron la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados provincial, además del Senado y cargos en los Concejos Deliberantes municipales.

Durante estos comicios se pusieron en juego 46 de diputados titulares, junto con sus respectivos suplentes. En este marco, los votantes eligieron a sus representantes en cada sección electoral, organizadas en ocho circunscripciones según la cantidad de población y electores.

Fuerza Patria consiguió un triunfo muy importante sobre La Libertad Avanza, ganando con holgura en la primera y la tercera sección electoral, que entre ambas aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar. También triunfó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava, pero no todas ellas elegían diputados.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtuvo más de 47% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Segunda Sección Electoral

Integrada por 15 municipios del noreste provincial, entre ellos Pergamino, San Nicolás y Zárate, cuenta con más de 600.000 electores y definieron 11 bancas de diputados.

Diego Nanni, intendente del partido de Exaltación de la Cruz, superó por 6 puntos a la lista de Natalia Blanco (LLA). Pese a la ventaja, ambos partidos sumaron 4 diputados provinciales.

Diego Nanni, intendente del partido
Diego Nanni, intendente del partido de Exaltación de la Cruz, superó por 6 puntos a la lista de Natalia Blanco (LLA)

Fuerza Patria: 4

  • Diego Nanni
  • Evelyn F. Yanz
  • Carlos Puglelli
  • Cintia Romero

La Libertad Avanza: 4

  • Natalia Blanco
  • Pablo Morillo
  • Analía Corvino
  • Alejandro Rabinovich

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Hechos.

Tercera Sección Electoral

Esta zona incluye 19 municipios del sur y sudoeste del Conurbano bonaerense, con alrededor de 5 millones de habitantes, y eligieron 18 diputados.

En la Tercera, el peronismo reivindicó su fortaleza. La lista, liderada por Verónica Magario, sacó más de 53 puntos. La nómina de Maximiliano Bondarenko, el ex policía elegido por la Casa Rosada, no llegó al 30 por ciento. Con estos números, Fuerza Patria sumó 10 diputados provinciales. Y LLA 6.

Verónica Magario, vicegobernadora de la
Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria: 10

  • Verónica Magario
  • Facundo Tignanelli
  • Mayra Mendoza
  • Mariano Cascallares
  • Ayelén Rasquetti
  • Luis Vivona
  • María Eva Limone
  • José Galván
  • Romina Barreiro
  • Roberto Vázquez

La Libertad Avanza: 6

  • Maximiliano Bondarenko
  • María Sotolano
  • Luis Ontiveros
  • Florencia Retamoso
  • Nahuel Sotelo
  • Leticia Bontempo

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para el FIT-U.

Sexta Sección Electoral

Compuesta por 27 municipios del sudoeste y sur de la provincia, como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Carmen de Patagones, tiene alrededor de 600.000 electores y estuvieron 11 bancas en juego.

La sexta sección electoral se pintó de violeta. La lista de diputados liderada por Oscar Liberman superó por casi 7 puntos a la nómina de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria). El oficialismo se llevó 5 bancas de diputados. Kicillof, 4.

La lista de diputados liderada
La lista de diputados liderada por Oscar Liberman superó por casi 7 puntos a la nómina de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria)

La Libertad Avanza: 5

  • Oscar Liberman
  • Carla Pannelli
  • Héctor Gay
  • Mariela Vitale
  • Gustavo Coria

Fuerza Patria: 4

  • Alejandro Dichiara
  • Maite Alvado
  • Esteban Acerbo
  • Sofía Vannelli

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Somos Buenos Aires

Octava Sección Electoral

Corresponde a la ciudad de La Plata, única sección de un solo municipio, con cerca de 600.000 votantes y con seis bancas a renovar.

En la octava, Fuerza Patria ganó por casi seis puntos de ventaja y suma 3 diputados provinciales, misma cantidad para LLA, que llevó como postulante principal a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

LLA llevó como postulante principal
LLA llevó como postulante principal a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial (Diego Barbatto)

Fuerza Patria: 3

  • Ariel Archanco
  • Lucía Iañez
  • Juan Martín Malpeli

La Libertad Avanza: 3

  • Francisco Adorni
  • Julieta Quintero
  • Juan Osaba

Temas Relacionados

Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones 2025La Libertad AvanzaFuerza PatriaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Ganadores y perdedores de la elección bonaerense: la victoria de Kicillof y los intendentes, y el fracaso del armado de los Menem y Pareja

La derrota de La Libertad Avanza por más de 13 puntos fortaleció al gobernador de cara al 2027 y revalidó el poder de los barones del Conurbano. El análisis de los comicios de seis expertos consultados por Infobae

Ganadores y perdedores de la

Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

El Presidente, que no tenía decidido ir al búnker de LLA, finalmente fue el orador principal de la jornada. El Gobierno reconoció “errores políticos” y hay temor por los efectos en el mercado. Santiago Caputo se mostró por primera vez en primera línea

Cómo vivió Milei la primera

Resultados de la Octava sección en las elecciones Buenos Aires 2025

En La Plata, hubo 639.839 personas habilitadas para votar, que representaron el 4% del padrón total

Resultados de la Octava sección

Resultados de la Séptima sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Agrupa 8 municipios del interior de la provincia y hubo 285.047 personas habilitadas para votar, que representaron el 2% del padrón total

Resultados de la Séptima sección

Resultados de la Sexta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Agrupa a 22 municipios del interior de la provincia y hubo 672.483 personas habilitadas para votar, que representaron el 5% del padrón

Resultados de la Sexta sección
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ganadores y perdedores de la

Ganadores y perdedores de la elección bonaerense: la victoria de Kicillof y los intendentes, y el fracaso del armado de los Menem y Pareja

Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

Resultados de la Octava sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Séptima sección en las elecciones Buenos Aires 2025

Resultados de la Sexta sección en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”