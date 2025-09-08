Uno por uno, quiénes serán los nuevos diputados de LLA y Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense

En las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebraron este domingo 7 de septiembre, se renovaron la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados provincial, además del Senado y cargos en los Concejos Deliberantes municipales.

Durante estos comicios se pusieron en juego 46 de diputados titulares, junto con sus respectivos suplentes. En este marco, los votantes eligieron a sus representantes en cada sección electoral, organizadas en ocho circunscripciones según la cantidad de población y electores.

Fuerza Patria consiguió un triunfo muy importante sobre La Libertad Avanza, ganando con holgura en la primera y la tercera sección electoral, que entre ambas aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar. También triunfó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava, pero no todas ellas elegían diputados.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtuvo más de 47% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Segunda Sección Electoral

Integrada por 15 municipios del noreste provincial, entre ellos Pergamino, San Nicolás y Zárate, cuenta con más de 600.000 electores y definieron 11 bancas de diputados.

Diego Nanni, intendente del partido de Exaltación de la Cruz, superó por 6 puntos a la lista de Natalia Blanco (LLA). Pese a la ventaja, ambos partidos sumaron 4 diputados provinciales.

Fuerza Patria: 4

Diego Nanni

Evelyn F. Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

La Libertad Avanza: 4

Natalia Blanco

Pablo Morillo

Analía Corvino

Alejandro Rabinovich

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Hechos.

Tercera Sección Electoral

Esta zona incluye 19 municipios del sur y sudoeste del Conurbano bonaerense, con alrededor de 5 millones de habitantes, y eligieron 18 diputados.

En la Tercera, el peronismo reivindicó su fortaleza. La lista, liderada por Verónica Magario, sacó más de 53 puntos. La nómina de Maximiliano Bondarenko, el ex policía elegido por la Casa Rosada, no llegó al 30 por ciento. Con estos números, Fuerza Patria sumó 10 diputados provinciales. Y LLA 6.

Fuerza Patria: 10

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

La Libertad Avanza: 6

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para el FIT-U.

Sexta Sección Electoral

Compuesta por 27 municipios del sudoeste y sur de la provincia, como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Carmen de Patagones, tiene alrededor de 600.000 electores y estuvieron 11 bancas en juego.

La sexta sección electoral se pintó de violeta. La lista de diputados liderada por Oscar Liberman superó por casi 7 puntos a la nómina de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria). El oficialismo se llevó 5 bancas de diputados. Kicillof, 4.

La Libertad Avanza: 5

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

Fuerza Patria: 4

Alejandro Dichiara

Maite Alvado

Esteban Acerbo

Sofía Vannelli

Las otras tres bancas en diputados que estaban en juego fueron para Somos Buenos Aires

Octava Sección Electoral

Corresponde a la ciudad de La Plata, única sección de un solo municipio, con cerca de 600.000 votantes y con seis bancas a renovar.

En la octava, Fuerza Patria ganó por casi seis puntos de ventaja y suma 3 diputados provinciales, misma cantidad para LLA, que llevó como postulante principal a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Fuerza Patria: 3

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan Martín Malpeli

La Libertad Avanza: 3

Francisco Adorni

Julieta Quintero

Juan Osaba