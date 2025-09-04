Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Incidentes en el cierre la campaña de La Libertad Avanza de las elecciones Buenos Aires 2025 en Moreno

En medio del clima tenso que rodeó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar y actual trabajador de medios, sufrió una agresión cuando cubría lo que ocurría en las inmediaciones del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui.

Según relató él mismo, se encontraba entrevistando a un grupo de personas encapuchadas que estaban en las inmediaciones del evento, cuando recibió un golpe inesperado. “Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, explicó en declaraciones posteriores al episodio. “Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó”, agregó.

El ataque tuvo lugar en un clima de tensión marcado por incidentes previos en otros puntos del conurbano, como Lomas de Zamora, donde días antes se registraron agresiones contra dirigentes de La Libertad Avanza. En Moreno, la presencia del Presidente fue acompañada por un importante operativo de seguridad y advertencias cruzadas entre el oficialismo nacional y el provincial.

Mercatante confirmó que se encontraba bien y que iría a recibir atención médica. Las circunstancias del incidente aún no fueron esclarecidas, y no se registraron detenciones al respecto. El periodista no apuntó a ningún sector en particular, aunque remarcó que la agresión se dio en un contexto de mucha confusión y con gran cantidad de personas alrededor.

Quién es Cristian Mercatante

Fue adicto, vivió en la calle y superó una etapa de internaciones y violencia familiar en su adolescencia

Cristian Mercatante tiene 49 años y fue conocido por el público argentino en 2001, cuando participó del reality show El Bar, un formato que lo mantuvo durante tres meses en pantalla. Si bien la experiencia lo hizo conocido, según relató en reiteradas oportunidades, esa exposición no se tradujo en oportunidades laborales. “Me conocía todo el mundo, pero no me daban trabajo”, recordó. “La fama te dura un mes o dos y dejás de ser el ‘genio’ de El Bar para ser el ‘boludo’ de El Bar”.

La vida de Mercatante estuvo atravesada por situaciones complejas. Fue adicto desde la adolescencia y pasó por dos internaciones. Una tragedia marcó su historia: su padre asesinó a su madre por celos y luego se suicidó. En ese momento, Mercatante tenía apenas 16 años. Años después fue declarado insano y estuvo internado en un psiquiátrico durante tres meses, tras haber recibido un disparo en la espalda en un conflicto vinculado al consumo de drogas en la villa de Lugano.

Entre 2004 y 2011 vivió en situación de calle. Dormía en refugios o en la vía pública, comía en comedores comunitarios o pedía comida en pizzerías y panaderías. Según contó, durante ese tiempo logró recuperar documentos robados y devolvérselos a sus dueños, lo que le valía una propina. “Cirujeaba, cuidaba autos”, contó en diálogo con La Nación.

Uno de los gestos que recuerda con gratitud fue el de Luis Ventura, quien al verlo revolviendo basura decidió ayudarlo, alquilándole un departamento y visitándolo para saber cómo estaba.

Cristian Mercatante fue agredido mientras trabajaba en la cobertura del acto de campaña en Moreno

El punto de inflexión en su vida llegó hace una década. En 2013, tras una estadía en Ecuador donde su situación empeoró, regresó al país y se acercó a la productora Kuarzo. Allí, Pamela David —a quien conocía desde los tiempos de El Bar— le dio una oportunidad laboral.

Comenzó como asistente de producción y poco a poco fue ganando responsabilidades. “Servía agua, hacía las compras, y un día me pidieron que ayudara con el casting. Aprendí a hacer el trabajo y me siento productor desde hace muchos años”, explicó.

Desde entonces, trabaja de forma estable en la industria televisiva. Integra el equipo de producción de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka, donde busca participantes.

También realiza móviles policiales para el ciclo Desayuno Americano, conducido por Pamela David en América, y participa en otros programas de televisión como Policías en acción, donde acompaña a patrulleros en intervenciones reales.

Cristian Mercatante con Pamela David en la producción de Desayuno Americano

Además, forma parte del equipo de casting del nuevo programa de El Turco Naim, que se verá en plataformas de streaming. En paralelo, colabora con comedores populares y acompaña a personas en situación de calle o con adicciones, a quienes trata de ayudar para que puedan iniciar tratamientos.

Hoy, Cristian Mercatante vive en pareja, asegura estar limpio desde hace diez años y mantiene una rutina de trabajo que considera estable, con múltiples responsabilidades.

Desde hace más de una década no tuvo recaídas, no generó conflictos y, según sus palabras, se siente agradecido a quienes confiaron en él. “Estoy vivo gracias a Kuarzo”, declaró, reconociendo el valor de esa oportunidad que considera su “último tren”.

Cristian Mercatante, quien en el pasado atravesó momentos críticos, hoy continúa vinculado al mundo de los medios y la producción. Su presencia en el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno responde a su trabajo como productor y cronista. Aunque el episodio que sufrió no pasó a mayores, volvió a exponer el tenso escenario que se vivió durante toda la jornada en el distrito del oeste bonaerense.