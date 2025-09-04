La Junta Electoral bonaerense autorizó la designación de fiscales de otras provincias

El Tribunal Electoral bonaerense autorizó la presencia de fiscales que no sean electores (EFE/ Enrique García Medina).

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires presentó una resolución donde determina que, para las próximas elecciones legislativas, los partidos políticos que participen podrán designar fiscales partidarios que no sean necesariamente electores.

En dicha resolución, el tribunal estableció: “Hacer saber a las asociaciones políticas que participen en la elección provincial del 7 de septiembre de 2025 que, en los términos de la Resolución Técnica 157/25, podrán designar como fiscales partidarios a personas que no sean electores del distrito en el que fueran asignados para fiscalizar”.

Entre los argumentos, la junta electoral señaló que el domicilio de los fiscales “no encuentra ninguna vinculación con su función de representantes de las agrupaciones políticas en las mesas de votación”. Por lo que no se justifica imponer una restricción sobre un derecho fundamental (la supervisión de la legalidad durante las elecciones) si esa restricción no cumple ninguna función específica o válida.

A su vez, también se basó en un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que determina que “el Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Y que “dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo”.

En este punto, el tribunal puntualizó que se debe poner en igualdad de condiciones a todas las asociaciones políticas que participen, con las mismas facultades para designar como fiscales “a personas en forma indistinta al distrito en el que estén registradas”. Y con el fin de lograr una mayor fiscalización del proceso electoral.

“Es necesario otorgarle una mayor flexibilidad a la designación de sus fiscales, toda vez que en las elecciones del 7 de septiembre del corriente año deberán constituirse 41.189 mesas de votación”, remarcaron en el documento.

Empate técnico y operetas

El Presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó ayer el acto de cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, en el club Villa Ángela del barrio Villa Trujui de Moreno, una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

En su discurso, el presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y llamado a la participación electoral para el próximo domingo.

“Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, destacó el presidente en un tramo de su discurso.

El Presidente, en otro pasaje, se refirió a las acusaciones contra su hermana, Secretaria General de la Presidencia, a las que volvió a calificar como una “opereta”.

Y determinó: “En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires realizará una jornada electoral para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. En esta instancia se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios. El proceso abarcará las ocho secciones electorales bonaerenses y tendrá lugar en una fecha separada de las elecciones nacionales, que se efectuarán el 26 de octubre.