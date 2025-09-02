Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

Mariano Recalde, senador por Unión por la Patria y miembro del Consejo de la Magistratura.

En una jornada marcada por la fuerte controversia judicial, Mariano Recalde, senador nacional por Unión por la Patria e integrante del Consejo de la Magistratura, deslizó una de las críticas más duras hacia el gobierno encabezado por Javier Milei tras el fallo del juez Alejandro Maraniello, quien prohibió la publicación de audios de Karina Milei.

“Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo. Un gobierno que se dice liberal y libertario, que vuelve a establecer la censura previa, coarta la libertad de expresión, de prensa y de manifestarse. Un gobierno liberal que tiene presa y privada de su libertad a la principal opositora (Cristina Kirchner). Y que le dice a los argentinos y argentinas que deben perder libertad y tiempo libre para trabajar 14 horas al día para llegar a fin de mes. Esto es trágico”, manifestó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El dirigente del peronismo remarcó la gravedad institucional del fallo firmado por Maraniello y disparó contra el Consejo de la Magistratura por la falta de funcionamiento y control efectivo sobre los jueces, especialmente ante las denuncias que pesan sobre Maraniello por acoso sexual.

El contexto que rodea a la resolución judicial reviste de particular tensión el debate público sobre la libertad de prensa y su protección frente a medidas restrictivas dictadas por jueces de primera instancia. Sobre el clima institucional, Recalde profundizó: “El gobierno republicano, donde no funciona la división de poderes, donde el poder judicial, particularmente, no solo se arroga facultades legislativas y de todo tipo, sino que además se protege a sí mismo. El Consejo de la Magistratura da vergüenza. Este año hubo solo dos plenarios”.

En la entrevista, Recalde fue interrogado sobre el funcionamiento actual del Consejo y su rol ante los escándalos judiciales. Desde allí ofreció una visión del panorama: “Hace tres años, la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura, que bien o mal venía funcionando. A partir de ese fallo y asumiendo la Corte facultades legislativas y decidiendo la ley del Consejo, puso de presidente al presidente de la Corte. Desde ahí no funciona más, no se designa ni se sanciona jueces”.

En este sentido, se abordaron los antecedentes del magistrado, quien, según datos expuestos por Recalde, enfrenta nueve denuncias, entre ellas cinco por acoso sexual. Sobre este punto, el senador fue tajante: “Lo que vemos es que los integrantes del estamento judicial, sumado a la Corte Suprema y con la complicidad del Poder Ejecutivo y de algunos otros consejeros, garantizan la impunidad a todos los jueces. Tengo seis denuncias registradas en trámite en la comisión de disciplina. ¿Qué tiene que ver con este fallo? No tengo certezas, pero tengo sospechas de que tal vez busca una soga o una ayuda, pero se hundió más. Esto no hace más que sumar causales a las denuncias que el juez ya tiene”.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar acciones concretas desde su espacio político, Recalde no dudó en señalar que se están preparando medidas institucionales. “Más allá de declaraciones formales, hoy a las 12 convocamos a una conferencia de prensa, que convocó la presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, para pronunciarnos y avanzar desde la representación política que tenemos con las acciones que correspondan. Todavía no entró ninguna denuncia concreta por este tema, pero no tengo dudas de que va a entrar".

Además, el senador pidió la ayuda de los medios de comunicación para “difundir la gravedad de algunos temas”, con el fin de lograr presión a los magistrados. Y estableció: “Los jueces le tienen miedo a los medios”.

En relación con los caminos legales ante el fallo de Maraniello, Recalde señaló que alcanza con que alguien se presente para apelar dicha resolución. Y que un tribunal recurra a la decisión.

Sin embargo, el integrante del Consejo de la Magistratura no descartó una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y explicó: “Hay instancias previas antes de la Corte. Aunque, por la gravedad institucional y habiendo antecedentes de per saltum por temas menores, la Corte podría abocarse. Es una situación excepcional cuando hay situaciones de gravedad institucional".

Finalmente, sobre la falta de avances en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el senador replicó: “Las denuncias que tiene ya fueron radicadas. La comisión no echa, sino que sanciona con otras medidas que no es la destitución”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Recalde puntualizó que la gravedad del fallo de Maraniello trasciende el caso particular y expone falencias estructurales del sistema de control judicial.

