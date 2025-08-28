Política

Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo asistir

Quienes hayan sido designados deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral provincial si no pueden presentarse, ya que el cargo es considerado irrenunciable. De lo contrario, la persona enfrentará una multa económica

Guardar
Elecciones Buenos Aires 2025: qué
Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo asistir

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas en una fecha distinta al calendario nacional, debido al desdoblamiento de los comicios.

La votación determinará la renovación de la Cámara de Senadores y Diputados bonaerenses, con la elección de 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, los municipios definirán la composición de sus concejos deliberantes y de los consejos escolares, responsables de la gestión educativa local.

El sistema electoral utilizará la boleta partidaria tradicional, conocida como “lista sábana”, que presenta en papel a todos los candidatos de cada fuerza política, organizados por cargo en secciones horizontales.

Cuál es el rol de las autoridades de mesa

Las tareas asignadas a la autoridad de mesa incluyen abrir la mesa de votación, controlar el desarrollo del acto electoral, entregar boletas, registrar cuando cada uno de los electores emitió su voto, firmar las actas y cerrar la mesa.

Entre las atribuciones de los presidentes de mesa se encuentra la de ordenar la detención de quienes alteren el orden público, intenten votar más de una vez o cometan infracciones electorales.

Para quienes hayan sido seleccionados, se encuentra disponible un curso de capacitación que puede realizarse de manera virtual, tras la creación de un usuario y contraseña, o de forma presencial con turno previo solicitado en el sitio oficial. Esta formación es requisito para acceder al viático adicional.

El 7 de septiembre, la
El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas en una fecha distinta al calendario nacional (EFE)

Cómo se eligen las autoridades de mesa

La designación de las personas que participan en la elección como autoridad de mesa se hace mediante medios informáticos, al azar. Se tiene en cuenta la edad y el nivel de educación, quienes hicieron el curso para ser autoridad de mesa y los que se inscribieron en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa.

Los presidentes de mesa y sus suplentes son designados por la Junta Electoral al menos treinta días antes de la elección, según lo establece la Ley 14.470.

La normativa exige que quienes ocupen estos cargos sean electores en ejercicio del circuito correspondiente, sepan leer y escribir, tengan domicilio en el distrito y una edad de entre dieciocho y setenta años. La Junta Electoral, al realizar las designaciones, busca garantizar la idoneidad e imparcialidad de cada uno de ellos.

Por otro lado, las autoridades de mesa deben estar en el padrón de la mesa donde fueron designados.

Qué pasa si no se presenta una autoridad de mesa el 7 de septiembre

La imposibilidad de asistir como autoridad de mesa en las próximas elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires puede acarrear consecuencias legales y económicas.

Según la normativa vigente, quienes hayan sido designados y notificados para cumplir este rol el domingo 7 de septiembre deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral provincial si no pueden presentarse, ya que el cargo es considerado irrenunciable.

El Estado reconoce la importancia de esta función y otorga un pago en concepto de viáticos a quienes la desempeñan. No responder a la notificación inicial o ausentarse sin justificación constituye una infracción electoral.

En estos casos, la persona enfrentará una multa económica, cuyo monto varía en función de antecedentes en elecciones anteriores y la existencia de incumplimientos previos.

Además, la sanción puede extenderse a la inhabilitación para realizar trámites en organismos públicos —municipales, provinciales o nacionales— durante un año, y a la prohibición de asumir cargos o empleos públicos por un período de tres años.

La legislación, específicamente el artículo 42 de la ley 5109, establece que solo existen dos motivos válidos para excusarse de cumplir como autoridad de mesa: una imposibilidad física certificada por la autoridad médica local o haber alcanzado los 60 años de edad.

“El cargo de autoridad de las mesas receptoras de votos, es obligatorio y nadie puede excusarse de desempeñarlo, sino por imposibilidad física certificada por la autoridad médica local o por haber cumplido 60 años de edad”, indica la ley.

Cómo justificar la ausencia

La justificación debe presentarse ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la recepción del nombramiento, y la resolución de la Junta será definitiva.

Cuánto cobran las autoridades de
Cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

Cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estableció, mediante el Decreto 1567/2025, que las autoridades de mesa y delegados electorales recibirán $40.000 y $120.000 respectivamente en concepto de viáticos por su participación en las elecciones generales provinciales del 7 de septiembre.

El decreto también fija un viático adicional de $40.000 para quienes, además de cumplir funciones como autoridades de mesa, hayan asistido previamente a las capacitaciones dictadas por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Esta medida busca incentivar la formación de los electores designados y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

El pago de los viáticos se realizará a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya sea por Cuenta DNI o por ventanilla, y los fondos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cuándo vuelve a haber elecciones en Buenos Aires y qué se votará

Los bonaerenses volverán a asistir a las urnas para las elecciones legislativas nacionales, que están pautadas para el 26 de octubre. Allí, los ciudadanos votarán para la renovación del Congreso de la Nación. Para ello, deberán elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales.

A diferencia de las elecciones de septiembre, el proceso estará regulado por la Cámara Nacional Electoral y se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Los candidatos a diputados nacionales
Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que serán elegidos en octubre

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Es obligatorio votar el 7 de septiembre en las elecciones Buenos Aires 2025?

En estos comicios se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de cargos municipales, el voto será obligatorio para una franja etaria y existen causales previstas por ley para justificar la no concurrencia

¿Es obligatorio votar el 7

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

En una entrevista con Infobae en vivo, Alberto Kohan señaló que, mientras la Justicia no se expida sobre el caso, Milei no debería “echar a funcionarios por estas acusaciones”. Además, apoyó a Martín y Eduardo Menem, recordando que él estuvo 13 años procesado por una denuncia anónima

El ex secretario de Menem

Auditoria en la ANDIS: el Gobierno sostiene que se pagó 27% más caro un medicamento para la leucemia

Se trata de un informe preliminar sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. El Poder Ejecutivo evaluó siete medicaciones que fueron compradas por el organismo y el Ministerio de Salud

Auditoria en la ANDIS: el

Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

Eran hombres de suma confianza de Juan Pablo Luque, ex intendente kirchnerista de la ciudad y candidato a diputado nacional por Chubut

Allanaron a ex funcionarios de

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

Desde la alta casa de estudios advirtieron que la falta de recomposición salarial afecta el sistema universitario y reclamaron por la aplicación de los proyectos sancionados

El Consejo Superior de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según un estudio, la Argentina

Según un estudio, la Argentina ahorra USD 1.700 millones al año por la producción nacional de medicamentos

Cómo trabaja el Comité “Cristina Libre”: la estrategia internacional por la condena y el plan para 2027

Más de 10.000 personas ya se sumaron a Mi País Conversa: una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

El gobernador de Georgia llegó a la Argentina y podría reunirse con Milei: la intensa agenda que tendrá

Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

La Segunda Guerra Mundial y las rendiciones que cambiaron el destino de Europa, en detalle

TELESHOW
Momo Benavides: “¿Por qué tuve

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”