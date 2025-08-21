Política

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, invitó a la militancia a “salir a construir” de cara a las elecciones de este año, tanto bonaerenses como nacionales. “Hay mucha fragmentación en el peronismo”, lamentó

La interna peronista, a pesar de haber pactado listas de unidad para las próximas elecciones, dejó marcas y “heridos”. Así lo entiende Mariel Fernández, intendenta de Moreno, quien en las últimas horas invitó a la militancia a “salir a construir” de cara a los comicios que se vienen, tanto a nivel bonaerense como nacional.

“Hay que animarse y no estar esperando. Encontrarnos, empezar a discutir lo común y enojarse menos. En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme. Si querés hacerlo como a vos te gusta, tenés que tener poder político y poder electoral, y esas cosas se construyen también”, reflexionó la vicepresidenta del Partido Justicialista a nivel nacional.

En ese sentido, la jefa comunal planteó: “Tenemos que superar un infantilismo que hay en la política. Uno no puede estar esperando ver qué se hace para seguir, hay que salir a construir y hay que darle apoyo a nuestros mejores cuadros. Llega un momento en que te tenés que poner los pantalones largos, hay que hacerse cargo. No somos criaturas, la juventud nuestra ya pasó, ya no somos la JP, y nos seguimos comportando como si fuéramos la JP ”.

Fernández llamó a “recuperar que en la política tiene que haber valores, tiene que haber códigos”, pero consideró que “si no están y no te gustan, los tenés que construir, no podés pasártela criticando porque no se hizo como a vos te parece que tiene que ser”.

“En ese sentido, tenemos un desafío y creo que es totalmente posible tener un país que nos incluya a todos”, indicó.

Además, desafió a quienes quieran plantear diferencias con respecto a las decisiones tomadas a nivel partidario: “Uno no va en contra de nadie. Hacemos política y tus ideas tienen que estar respaldadas en la intención de voto, por eso hay que animarnos y jugarse”.

Acompañada por Sabina Frederic, Lis Díaz y Agustina Pan en la presentación de la revista Reconquista, peronismo que vuelva a enamorar, Fernández habló de lo cruciales que considera las elecciones de este año.

Necesitamos ganar estas dos elecciones de cara al 2027, ponernos los pantalones largos y lo que no nos gusta trabajar para transformarlo, esa es la tarea. Con la convicción de que podemos recuperar otra vez este país hermoso que tenemos. No perdamos la esperanza ni la práctica de seguir todo el tiempo invitando a militar, a construir los sueños, a construir desde el amor y la ternura, porque finalmente, cuando uno piensa que quiere cuidar y cobijar a su pueblo, es una historia de amor”, expuso.

E insistió: “Tenemos la responsabilidad de construir lo que se viene y no estar criticando lo que no nos gusta, de hacernos cargo de los problemas que tenemos y no bajar los brazos. Las elecciones son un momento”.

“No es fácil la política, tenemos que poder vincularnos de otra manera. Más allá de que tengamos a Milei en frente, todavía nos pasa que hay mucha fragmentación en el peronismo y eso no lo resolvimos. Al contrario, ante cada derrota, más rotos estamos”, lanzó a modo de autocrítica la intendenta de Moreno.

Mariel Fernández, al referirse a Cristina Kirchner, la mencionó como “la jefa del peronismo” y denunció que “es una presa política por todos los intereses a los que se tuvo que enfrentar y decide seguir haciéndolo”.

Finalmente, deseó que su espacio pueda “desarrollar un país federal, en el que cada uno pueda vivir tranquilo en una provincia y tener trabajo”.

“Creo que hay cosas que no pudimos resolver de la economía de nuestro país que hace que se siga concentrando la gente en Buenos Aires y no genera buenas cosas. Preferiría que podamos pensar un país con un esquema de economías regionales y cosas razonables, planificar desde la política pública y no desde los intereses del capital. Es el problema que tenemos y que no se pudo resolver todavía”, lamentó.

