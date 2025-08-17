Tensión en el peronismo salteño a horas del cierre de listas: suena Urtubey para senador y Leavy amenaza con cortarse solo

Juan Manuel Urtubey y Sergio Napoleón "Oso" Leavy, en disputa por el primer lugar en la lista de candidatos para el Senado en Salta

A pesar de que hace meses que el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey anunció su candidatura a senador por Fuerza Patria -en lo que marcaría su aproximación al kirchnerismo tras años de distanciamiento- el peronismo de esa provincia negocia los nombres de las listas a presentar antes de las 23.59 de este domingo con un alto riesgo de que el frente se parta en dos.

Es que el actual senador kirchnerista Sergio Napoleón “Oso” Leavy resiste en su idea de ser él quien se postule para renovar su banca en la Cámara Alta contra todas las tendencias de que sería Urtubey.

“Gracias a toda la militancia por el apoyo de hoy (por el viernes), que me impulsa más que nunca a dar la batalla que se viene. Voy a seguir llevando al Congreso la voz de los salteños, de los más desprotegidos, de los olvidados por los que nadie se juega. Mi compromiso con Salta es inclaudicable: aquí nadie se salva solo. Frente a la motosierra de Milei, la respuesta es clara: la paramos entre todos, unidos, firmes y de pie”, escribió Leavy en un posteo en la red social Instagram después de un acto en la sede del Partido de la Victoria local, donde la militancia que asistió le pidió que sea él quien encabece la lista para senadores.

Lavy representa al kirchnerismo más “duro”, por eso en las últimas horas le confirmó al diario local El Tribuno que será candidato aunque dejó a libre interpretación, con una declaración ambigua, si buscará renovar su banca de senador o “bajará” a la lista para diputados.

Sergio Berni y María Luz "Luchy" Alonso, interventores del PJ en Salta: llegaron a la provincia el sábado para terminar de ordenar la lista de candidatos

“Yo voy a ser candidato por el espacio nacional y popular. Voy a representar a la militancia que me pidió que dé este paso. Tomé la decisión y voy a competir”, dijo el dirigente.

Según trascendió en medios salteños, el sábado hubo una reunión entre los referentes del frente y los interventores PJ salteño enviados por el PJ nacional, el bonaerense Sergio Berni y la pampeana María Luz “Luchy” Alonso. Y de allí se extendió la versión de que Leavy se abriría si no ocupa él la primera posición como candidato al Senado.

“La lógica es la competitividad electoral. Nos sentaremos con todos los datos el fin de semana, pero estas conversaciones siguen hasta el último día”, advirtió Urtubey que para algunos analistas conserva mejor balance entre imagen positiva y negativa que Sergio Napoleón Leavy.

“Yo siempre me mantuve en el mismo lugar. Pasamos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato”, remarcó en tanto Leavy.

El diputado Emiliano Estrada podría volver a competir para retener su banca

Salta renueva seis bancas en el Congreso, tres en Diputados y tres en el Senado. Entre los que terminan su mandato están el propio Leavy, Nora del Valle Giménez (ambos entraron por Unidad Ciudadana) y Juan Carlos Romero (quien ya anunció que no buscará la reelección tras 18 años en su silla) por la cámara Alta, y los diputados peronistas Emiliano Estrada (que iría nuevamente como candidato) y Pamela Calletti y el olmedista devenido libertario Carlos Zapata.

La disputa electoral en la provincia del NOA asoma partida en tres: el oficialismo provincial del gobernador Gustavo Sáenz, La Libertad Avanza y el peronismo de Fuerza Patria.

Qué pasa en los otros frentes

La Libertad Avanza, que aparece con ventaja después de los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales llevaría como candidatos para el Senado a la diputada y presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, Emilia Orozco, referente del espacio en la provincia, y el empresario de la soja Alfredo Olmedo.

El diputado Zapata, que en la última sesión -la que debatió el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan- tuvo un encendido discurso que se viralizó porque calificó de gobierno de “mierda” el de Alberto Fernández, podría ir como cabeza de la lista para la Cámara baja y retener su banca.

La diputada salteña Emilia Orozco, referente de LLA en Salta (X: @DiputadosAR)

Por el espacio del gobernador Gustavo Sáenz hay varios nombres en danza para integrar las boletas del frente Primero los Salteños: el ministro de Gobierno, Ricardo Guillermo Villada, Esteban “Tuti” Amat, presidente de la Cámara de Diputados local, y la exsecretaria de Energía nacional Flavia Royón.

La Unión Cívica Radical llevaría como principal candidata a diputada a la actual legisladora provincial Soledad Farfán y a Natalio Iglesias como candidato a senador.

En tanto que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores confirmó lista con las candidaturas de Andrea Villegas (del MST) para Diputados y de Claudio Del Plá (PO) como senador. Otro espacio de izquierda, Política Obrera, presentará a Violeta Gil como candidata a diputada y Julio Quintana en la Cámara alta.