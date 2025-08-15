Política

Confianza en LLA por la fiscalización en PBA: aseguran que con ayuda del PRO podrán cubrir todas las mesas

Este año no necesitarán hacer denuncias como en 2023, dicen en el búnker de campaña libertario. Los matices según la sección y los “incentivos” que, creen, tienen los amarillos para jugar fuerte con la tropa de veedores

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei en el acto
Javier Milei en el acto libertario en La Plata (AG La Plata)

Con la experiencia fresca de los robos de boleta que, sufrieron masivamente en las elecciones de 2023, de cara a los comicios en la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre los libertarios se armaron de un ejército de fiscales y aseguran confiados, que podrán cubrir todas las mesas. Esta vez, la ayuda del PRO será más contundente, y “hace meses” que trabajan en capacitaciones y reclutamiento para evitar sorpresas y brindar confianza.

“Si queres ser parte de esta tarea titánica, súmate a fiscalizar por la libertad en el link de nuestra biografía”, dicen varios de los posteos en redes sociales, desde YouTube a Instagram y X de cuentas de LLA publicados desde marzo. Por esa vía consiguieron, por la de los punteros que se sumaron desde otros partidos al campamento violeta, esos que generaron roces fuertes con “Las Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo, también.

Pero además del desarrollo de la tropa de veedores que ordenó Karina Milei y ejecutaron Sebastián Pareja con los referentes de los distritos, confían principalmente en los “incentivos” que les dieron a sus socios amarillos. Al titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; a Diego Santilli, y Guillermo Montenegro les otorgaron lugares “grises” para ubicar a sus dirigentes en las listas, razón por la cual, creen, tendrán mayores alicientes para mover a la militancia amarilla en los distritos y copar todas las aulas.

A menos de un mes del domingo electoral, ayer hubo conversaciones por la fiscalización en los distritos mientras se preparaba el acto donde el Presidente arrancaría la campaña, en La Plata, junto a Karina Milei, Manuel Adorni y todos los postulantes de las secciones electorales. Vislumbraban, como es natural, matices según el distrito. Pero en todos, ante distintas consultas, respondían que están “tranquilos” de cara a la batalla por la Provincia.

En la Octava, donde lidera Francisco Adorni, el hermano del vocero Manuel Adorni, y pisa fuerte la mano derecha de Pareja, Juan Esteban Osaba, aseguraron que, a pesar de que el oficialismo es kirchnerista, con Julio Alak al frente, trabajan “desde hace meses” en un operativo para resguardar las voluntades de los vecinos de los embates de los enemigos.

La foto de Milei con
La foto de Milei con los candidatos en La Matanza

En la Quinta están más cómodos que en cualquier otra región. General Pueyrredón es tierra del intendente Guillermo Montenegro, uno de los pesos pesados de PRO que se plegaron sin miramientos a conformar la alianza con LLA. Que, además, es primer candidato a primer Senador por la sección. “No hay margen para papelones. Entre lo que aporte Montenegro y el armado de (Alejandro) Carrancio, estamos cubiertos”, dijeron en el laboratorio territorial de Karina Milei.

Carrancio es el otro ladero de Pareja, que aspira a quedarse con el liderazgo de la pelea por el municipio en 2027 tras un pacto de palabra que firmaron con los amarillos para cuando a Montenegro se le termine el mandato. Antes le auguran un lugar en el Gabinete, que por ahora no se confirma.

Lo mismo ocurre en Vicente López, donde gobierna Soledad Martínez, que cerró a regañadientes y a último momento en medio de tensiones con Karina Milei y sus armadores locales por la cantidad de lugares que estaban dispuestos a ofrecerles los violetas a los macristas. A pesar de las rispideces del cierre de listas, allegados al Gobierno dijeron estar convencidos de que contribuirá como si fuera una elección pura de PRO. “No les queda otra, se juegan mucho”, acotaron en el búnker mileista bonaerense.

También consideran que Tres de Febrero es “garantía del PRO”, con Diego Valenzuela, que juega por la Primera Sección, al frente de ese distrito. Zárate, bastión clave de la Segunda, también queda cubierto por el intendente de PRO, Marcelo Matzkin, que también se plegó al pacto proselitista.

San Nicolás, distrito clave donde los libertarios fueron desafiados por los hermanos Passaglia, el libertario primer candidato a concejal de San Nicolás, Federico Chouhy, se mostró convencido: “Vamos a cubrir todos los fiscales y fiscales generales en todo el distrito”, dijo ayer a Infobae mientras Milei se preparaba para levantar la bandera Kirchnerismo Nunca Más en el Club Atenas de La Plata frente a miles de seguidores.

