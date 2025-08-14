Política

Diego Valenzuela: “Al kirchnerismo no se le cae una idea, está quemando los últimos cartuchos para bloquear el programa económico“

El intendente de Tres de Febrero y candidato en la primera sección electoral criticó a la oposición y resaltó la figura de Javier Milei, en la previa del acto que el presidente encabezará en La Plata. “El conurbano necesita la palabra del presidente en economía y en seguridad”, afirmó

Por Alejandro Caminos

Diego Valenzuela, intendente de Tres
Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y candidato en la primera sección de la provincia de Buenos Aires.

En la antesala del acto que encabezará el presidente Javier Milei en La Plata, donde buscará fortalecer la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Tres de Febrero y candidato en la primera sección electoral, Diego Valenzuela, anticipó las expectativas de los dirigentes locales sobre el mensaje que dará el mandatario nacional. Valenzuela, junto a otros siete candidatos seccionales, participará del encuentro en el que se espera la intervención directa de Milei, con un foco puesto en la situación social y política bonaerense.

Según el jefe comunal, la presencia de Javier Milei imprime un impulso determinante a la campaña. “Es muy importante su mirada sobre la provincia porque nosotros vivimos el territorio y vemos que nos duele este abandono y la desidia”, afirmó Valenzuela. Además, subrayó la relevancia de escuchar al presidente para “marcar el rumbo de la campaña hacia el 7 de septiembre”, fecha establecida para las próximas elecciones provinciales.

El intendente de Tres de Febrero consideró que la participación de Milei fortalece la propuesta de los candidatos locales y contribuye a instalar una agenda enfocada en “trabajo y seguridad”, temas que considera centrales para la decisión del electorado. “Toda elección tiene condimentos locales, la gente vota por su barrio y lo que ve en su metro cuadrado, como también lo que quiere para el país”, señaló Valenzuela al analizar -en declaraciones a radio La Red- la dinámica de los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Valenzuela también defendió algunas de las políticas impulsadas por el gobierno nacional. En ese sentido, destacó el descenso de los índices de pobreza: “Hoy baja la pobreza en la Argentina porque hay reactivación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) le viene ganando a la inflación y eso es una decisión política del presidente para proteger a los más pobres”, afirmó el intendente. Además, remarcó que la inflación núcleo marcó 1,5% en la última medición, un número que consideró clave para el balance del programa económico.

En el diálogo, el intendente fue crítico con la gestión provincial encabezada por Axel Kicillof y con el enfoque sobre los problemas de inseguridad, en especial los relacionados con los motochorros. Desde allí reclamó un debate abierto sobre propuestas concretas en materia económica y de seguridad para la provincia.

“En todos lados me encuentro con tasas altísimas y mi primera propuesta es bajar las tasas, no cobrar por habilitar negocios. Vos le podés cobrar a un negocio una vez que está funcionando y facturando, no antes”, sostuvo. Según el jefe comunal, la tasa de habilitación se convirtió en un obstáculo al desarrollo y citó como ejemplo la existencia de tributos, incluso para inflables publicitarios.

Al comparar la carga fiscal en distintos municipios bonaerenses, Valenzuela presentó datos puntuales. “La mía en Tres de Febrero es de 0,8. Si repasas Merlo 1,2, Matanza 1,3, Lanús-Hurlingham y Pilar 1,5, San Martín 1,5, Escobar 1,6 y Moreno, que es realmente pobre, 1,8. La diferencia entre Moreno y Tres de Febrero es que en Tres de Febrero te ahorrás mil millones de pesos en un año”, relató.

Y directamente apuntó: “Al kirchnerismo no se le cae una idea, lo único que dicen es frenar a Milei o, como un eslogan, de que la plata no alcanza. Sabemos que hay gente que se está sacrificando, pero vive esta transición con esperanza de que vamos a estar mejor”.

A propósito de la campaña, Valenzuela consideró que “el conurbano necesita la palabra del presidente en economía y en seguridad”, y valoró que la visita de Milei pueda replicarse en otras regiones de la provincia. “Ojalá pueda hacerse presente más de una vez en las secciones electorales”, agregó el intendente. A su entender, el 7 de septiembre marcará “una bisagra” para Buenos Aires, ya que “ese día empieza a cambiar la provincia”, en un proceso que se proyecta hacia las votaciones nacionales de octubre.

Sobre la disputa política con el oficialismo, el intendente cuestionó la respuesta del kirchnerismo y de sus aliados frente a la agenda económica nacional. “El kirchnerismo y sus socios están quemando los últimos cartuchos para intentar bloquear el programa económico”, denunció. También refutó la defensa del modelo productivo expresada por ese sector: “Dicen que banca la industria, pero son solo palabras bonitas”.

Valenzuela enfatizó que cada elección para intendente representa una instancia de validación ante los vecinos. “Cuando uno está gobernando, la elección es ponerse a prueba. Yo quiero someter lo que hago a la gente y que ellos le pongan dirección a las políticas públicas y a las decisiones de la sociedad”, concluyó.

