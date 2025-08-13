Política

El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: “Confirma que la desaceleración es sostenida”

El presidente Javier Milei y los ministros destacaron que la cifra se mantuvo por debajo del 2%. El jefe de Estado, además, desglosó ítems en los que los precios de elementos básicos fueron aún más bajos que el promedio

El dato de inflación correspondiente al mes de julio dio 1,9%, cifra que sostuvo la tendencia a la baja y provocó muestras de satisfacción en el Gobierno Nacional.

Desde el presidente Javier Milei, el equipo económico y distintos integrantes del Poder Ejecutivo reaccionaron de manera inmediata tras la publicación de la cifra, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La evolución representa el cuarto mes consecutivo en el que el índice se mantiene por debajo del 2%. El jefe de Estado, a través de sus redes sociales, atribuyó el resultado a las políticas oficiales y subrayó que algunos productos esenciales registraron incrementos aún menores al promedio general.

El presidente Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X para compartir un desagregado detallado de los rubros que componen el índice. “La núcleo 1,5%. Bienes al 1,4%” subrayó el presidente, al tiempo que reiteró su reconocimiento hacia el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo, en tanto, también recurrió a X para manifestar su análisis: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017”.

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que esta performance se sostiene: “La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general", detalló.

Por su parte, el Secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, expresó: “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro y al Presidente”.

Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich elogió la política económica implementada por el Gobierno nacional, resaltando: “De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el Presidente Javier Milei, hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.

A su vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó en referencia al dato: “Este resultado refleja el impacto de las políticas de equilibrio fiscal y disciplina monetaria que impulsa desde el primer día esta gestión encabezada por el Presidente. Vamos a seguir por este camino para consolidar la estabilidad y el crecimiento”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de julio alcanzó el 1,9%, lo que representa una aceleración respecto al 1,6% registrado en junio. El dato interanual se ubicó en 36,6%, mientras que la suba acumulada en los primeros siete meses del año llegó a 17,3%.

Según el organismo, el traslado a precios de las tensiones cambiarias de julio fue limitado, ya que la mayor parte de la depreciación del peso —un 14% en el mes— se concentró en los últimos días, por lo que se espera que el efecto pleno se refleje en agosto.

El análisis por rubros muestra que Recreación y cultura encabezó los aumentos con un 4,8%, seguida de Transporte y Restaurantes y hoteles, ambos con 2,8%. Estos incrementos se vinculan tanto a los ajustes en el transporte público como al impacto de la temporada de vacaciones de invierno. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se alineó con el promedio general, con un 1,9% de suba. En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco apenas subieron 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja de -0,9%.

El informe del Indec también destaca la brecha entre bienes y servicios: los precios de los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios lo hicieron en 3,1%. Dentro de los servicios, además de los ya mencionados, sobresalieron Comunicación (2,3%) y Bienes y servicios varios (2,1%). El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció por debajo del promedio, con 1,5%.En cuanto a las categorías de precios, los Estacionales lideraron el incremento con 4,1%, seguidos de los Regulados (2,3%) y el IPC núcleo (1,5%). Este último, que excluye los componentes más volátiles y regulados, marcó su nivel más bajo desde enero de 2018.

