Política

Reapareció Cristina Kirchner con un mensaje a militantes que inauguraron una unidad básica en Bahía Blanca

La expresidente criticó a Javier Milei y recordó a Néstor Kirchner

Cristina Kirchner saludó a militantes de La Cámpora de Bahía Blanca

La expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, saludó a militantes de La Cámpora, que inauguraron una nueva unidad básica en Bahía Blanca: “Me avisan los compañeros y las compañeras que en esa localidad tan castigada, tan castigada y doblemente castigada, porque Milei también vetó la ayuda para Bahía Blanca”.

El local abierto se ubica en la ciudad General Daniel Cerri, dentro del partido de Bahía Blanca y se llama Cristina Libre. En su envío, Kirchner estableció: “La verdad que muchas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras que han decidido, han tomado esta decisión de abrir un local de la política que se llama Cristina Libre y podría haberse llamado de otra manera. Lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico donde puedan reunirse, donde puedan hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, porque esto es lo importante y lo maravilloso de la construcción política”.

A su vez, la también exvicepresidente nacional resaltó la importancia de los proyectos colectivos. Y recordó al expresidente, Néstor Kirchner: “Llegamos en el 2003 junto con Néstor con esa idea del proyecto colectivo y construimos una Argentina que había sido endeudada, vaciada, en fin, y que tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Así que muchas gracias y a trabajar y a militar mucho. Abrazo y beso enorme para todos y todas”.

El mensaje completo:

“Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? En General Cerri, Bahía Blanca, me avisan los compañeros y las compañeras que en esa localidad tan castigada, tan castigada y doblemente castigada porque Milei también vetó la ayuda para Bahía Blanca, bueno nada, me informan los compañeros y compañeras, Mayra (Mendoza) concretamente, me dice que están inaugurando una unidad básica, Cristina Libre”.

“La verdad que muchas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras que han decidido, han tomado esta decisión de abrir un local de la política que se llama Cristina Libre y podría haberse llamado de otra manera”.

“Lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico donde puedan reunirse, donde puedan hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, porque esto es lo importante y lo maravilloso de la construcción política. La posibilidad de debate, la posibilidad de juntar brazo con brazo, mano con mano, porque creemos en los proyectos colectivos. Siempre creímos en eso”.

“Llegamos en el 2003 junto con Néstor con esa idea del proyecto colectivo y construimos una Argentina que había sido endeudada, vaciada, en fin, y que tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Así que muchas gracias y a trabajar y a militar mucho. Abrazo y beso enorme para todos y todas”.

Cristina Kirchner (Sebastian Alonso).
Cristina Kirchner (Sebastian Alonso).

Los mensajes de Cristina tras la condena

Luego de la sentencia por corrupción de la Corte Suprema de Justicia, la primera vez que Kirchner había enviado un mensaje fue en junio, en el marco de la marcha que hubo en su apoyo hacia Plaza de Mayo. “Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez vamos a volver. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista”, había destacado en aquella ocasión.

Sin embargo, la exmandataria también suele expresarse en sus redes sociales. En su última intervención del sábado pasado apuntó directamente contra el actual Presidente de la Nación, Javier Milei: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada“.

También señaló que Milei “tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”. Además, lanzó una ironía directa: “¿En serio…?”.

Desde su prisión domiciliaria, la exmandataria también pidió a Milei que deje de afirmar que su gestión no recurre a la emisión monetaria. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, destacó Cristina Kirchner. Según ella, los pagos de intereses en niveles históricos se financian con emisión de dinero, no con chupetines.

Bahía Blanca

En la última sesión en la Cámara de Diputados, la diputada Silvana Giudici (PRO) solicitó retirar del orden del día el tratamiento de la insistencia por la declaración de emergencia en el puerto de Bahía Blanca.

La moción fue aprobada por el cuerpo, aunque no contó con el acompañamiento de los bloques de izquierda ni del espacio Democracia para Siempre, que cuestionaron la decisión de postergar el debate. Según se había anticipado, el oficialismo y parte de la oposición evalúan unificar este punto con otros vetos presidenciales en una futura convocatoria.

