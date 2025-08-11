Diputados busca reactivar la Comisión $Libra para avanzar con la investigación

Una de las reuniones de la "Comisión Libra" (Foto: Jaime Olivos)

Entre las derrotas que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados hace una semana, se encontraba una que mañana significará que La Libertad Avanza empezará a sufrir otra más.

La Libertad Avanza, de la mano del PRO y de la UCR, logró durante semanas bloquear el avance de la Comisión Investigadora $Libra, pero el miércoles pasado la oposición emplazó para mañana a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora, de modo que pueda continuar en marcha y se definan sus autoridades.

El proyecto de resolución que se definirá mañana rompe el cerco que estableció el oficialismo vía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que trabó la designación de autoridades frente al empate en el que había quedado empantanado: 14 miembros del oficialismo y 14 de la oposición.

El proyecto que es del titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, establece que se designe presidente de la comisión “al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno”. El mismo señala cómo romper la paridad en las votaciones estableciendo que “en caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión”.

El proyecto que se busca dictaminar fue presentado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

Con esto, la oposición busca destrabar el funcionamiento de la comisión que tiene como fin investigar el accionar del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, respecto del rol que cumplieron en el lanzamiento de la cripto meme.

En la oposición entienden que tienen el número para avanzar en el plenario de comisiones. "Estamos en medio del poroteo, pero entendemos que tenemos el número" señalaron dos diputados de la oposición. Una vez resuelto esto, se avanzará en la designación de las autoridades en donde, aunque hay varios nombres, aún no se definió quién ocupará la presidencia con la posibilidad de definir las votaciones.

“Mañana vamos a dictaminar y ahí vamos a ver cómo venimos con el resto de los temas para definir cuándo vamos al recinto”, explicó una de las fuentes consultadas.

Además de destrabar la comisión mañana habrá otros puntos a prestarle atención. Uno es el rol de Silvia Lospennato que preside la comisión de Peticiones y Reglamentos y que en las últimas jornadas mostró actitudes distantes del oficialismo. “Es de Mauricio Macri y tenemos un acuerdo con él” señaló un funcionario libertario frente a lo que esperan para mañana de la diputada. En algunos sectores de la oposición prefieren esperar a ver cómo actúa la diputada del PRO que a partir del 10 de diciembre será legisladora porteña.

El otro punto a resolver, y que fue cuestionado la semana pasada por el diputado libertario Nicolás Mayoraz respecto del plazo de funcionamiento de la Comisión Investigadora. Inicialmente estaba establecida para que funcione durante tres meses y el legislador que preside la comisión Asuntos Constitucionales entienden que aún resta un mes por lo que el cambio es innecesario.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

“Le está reduciendo el plazo para dictaminar, cuando le queda un mes. Ese es el plazo que tienen los bloques para presentar sus informes. No entiendo por qué este emplazamiento cuando la comisión funciona perfectamente” dijo el santafesino.

La posición libertaria fue sostenida en el recinto por el PRO. Más particularmente por la diputada Silvana Giudici quien dijo que se cumplió el plazo de los tres meses “el 30 de julio” y que en este momento están en los tiempos administrativos por lo que “no corresponde” emplazar sino que es el momento de presentar los informes.

La intención de la oposición es tener varios temas resueltos para el próximo 20 de agosto tener una nueva sesión con una variedad de tema que les asegura la mayor cantidad de presencias posibles.