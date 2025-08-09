Política

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

De cara a las legislativas del domingo 26 de octubre, toda la actualidad minuto a minuto del armado de listas y las novedades partidarias. El foco está puesto también en la antesala al 7 de septiembre, día de sufragio en la provincia de Buenos Aires

Guardar
La confluencia del LLA-PRO y
La confluencia del LLA-PRO y el peronismo, cara a cara en estas próximas elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzó la cuenta regresiva para las dos elecciones más importantes de este 2025, los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre y su prólogo, a nivel bonaerense, del 7 septiembre.

En estos comicios nacionales, se renovarán 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, 24 de las 72 bancas se someterán a la voluntad popular.

La Boleta Única Papel (BUP) será el instrumento de votación en las elecciones nacionales, implementada por primera vez en las legislativas de este año 2025.

En pocas líneas:

    14:53 hsHoy

    Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

    El gobernador bonaerense habló de la interna que vive el peronismo y pidió que haya “una sola boleta para enfrentar a Milei”. Admitió que hay “diferencias” con el sector que lidera el hijo de la expresidenta. Y calificó como “delirio cósmico” el mensaje por cadena nacional que dio ayer el Presidente acerca de los vetos

    Axel Kicillof aseveró esta mañana que "no hay veto para nadie" y que "tenemos que encontrar la mejor expresión", con respecto al armado de listas de cara a las elecciones legislativas bonaerenses y nacional (Futuröck)

    A poco más de una semana del límite para presentar los candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, la interna del peronismo sigue en la agenda del escenario político, a pesar de la unidad pactada para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

    Leer la nota completa
    14:52 hsHoy

    El regreso de los ex gobernadores: el PJ edifica un armado anti-Milei con figuras de peso en las provincias

    Varios dirigentes de renombre formarán parte de las próximas elecciones. Los dos ex mandatarios clave para la unidad peronista en el interior. El camino a las presidenciales del 2027

    Joaquín Múgica Díaz

    Por Joaquín Múgica Díaz

    Urtubey, Gioja, Capitanich, Schiaretti y
    Urtubey, Gioja, Capitanich, Schiaretti y Zamora, nombres propios de peso que jugarán en la próxima elección nacional

    Las elecciones legislativas de este año tendrán el regreso de varias caras conocidas a la arena política. Sobre todo de ex gobernadores que buscan potenciar las listas de sus distritos encabezando la nómina de senadores o legisladores. En el peronismo subsiste la teoría de que la que se acerca es una elección que se debe jugar a fondo. Para algunos dirigentes eso significa competir con los nombres propios más pesados.

    Leer la nota completa
    14:50 hsHoy

    El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

    Los libertarios consideran que los cierres de alianzas en las provincias tuvieron un rol central en el traspié legislativo del miércoles pasado pero minimizan las tensiones con sus aliados clave. “Hubo mucho principio de revelación y hay que ver cómo se paran después del mensaje de Milei”, explicaron

    Federico Millenaar

    Por Federico Millenaar

    Jaime Olivos
    Jaime Olivos

    El gobierno de Javier Milei sufrió el miércoles pasado una jornada para el olvido en la Cámara de Diputados en la que la oposición aprobó proyectos con alto costo fiscal sobre salud y universidades, avanzó con el reclamo de fondos de las provincias y rechazó media docena de decretos de desregulación del Estado. Sin embargo, los libertarios atribuyen el traspié a una combinación del cierre de alianzas y temáticas sensibles en un contexto electoral. Y aseguran que no se repetirá cuando se traten los vetos presidenciales.

    Leer la nota completa
    14:46 hsHoy

    Con dos anuncios, Milei reforzó su estrategia de priorizar el equilibrio fiscal de cara a la campaña electoral

    El Presidente enfatizó la decisión de no cubrir gastos con emisión, ya vigente en los hechos, y de presentar un proyecto de ley con castigos para funcionarios que avalen el déficit

    Fernando Meaños

    Por Fernando Meaños

    El Presidente Javier Milei, ayer,
    El Presidente Javier Milei, ayer, en cadena nacional (Captura de video)

    El discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional abordó el eje central de su programa económico y, de cara a las elecciones, político: priorizar el equilibrio fiscal para reducir la inflación. Ningún otro objetivo está por encima y así lo prueban los dos anuncios incluidos en el mensaje, cuyos efectos prácticos lucen limitados al menos en lo inmediato.

    Leer la nota completa
    14:45 hsHoy

    Juan Grabois presiona a Cristina Kirchner por lugares en las listas y complica la unidad peronista para octubre

    El líder de Patria Grande evalúa competir fuera de la coalición si su espacio no tiene candidatos con posibilidades de entrar al Congreso

    Juan Grabois busca que Cristina
    Juan Grabois busca que Cristina Kirchner le garantice lugares importantes en las listas de Fuerza Patria

    La posibilidad de ruptura dentro del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires quedó latente tras la decisión de Juan Grabois de no inscribir su partido Patria Grande en el frente Fuerza Patria. El dirigente social condicionó la definición al esperar lo que definió como un “gesto” de Cristina Kirchner antes del cierre de listas, previsto para el domingo 17 de agosto, lo cual generó incertidumbre sobre el futuro de la coalición en los principales distritos electorales.

    Leer la nota completa
    14:44 hsHoy

    Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista arrasó todo y la forma de transformarlo es con las ideas de Milei”

    El candidato a diputado provincial por la Octava Sección habla por primera vez sobre su incursión en la política, de su vínculo con su hermano Manuel y de sus propuestas para PBA

    Julián Alvez

    Por Julián Alvez

    Francisco Adorni (Fotos: Diego Barbatto)
    Francisco Adorni (Fotos: Diego Barbatto)

    Es la primera entrevista que concede en su vida. “Me siento como en un examen”, dice Francisco Adorni, primer candidato de La Libertad Avanza a diputado provincial por la Octava Sección Electoral (La Plata), mientras se termina de tomar un cortado en una cafetería de Tribunales a la que él mismo convocó. No quiso hacer un reportaje desde una oficina. Mientras tanto, el fotógrafo comienza a sacarle las primeras fotos en frente de todos. Las personas que están a metros de la mesa miran sin saber quién es la persona que está siendo el foco de atención para el reportaje.

    Leer la nota completa
    14:42 hsHoy

    Temas Relacionados

    Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

    Últimas noticias

    Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

    El gobernador bonaerense habló de la interna que vive el peronismo y pidió que haya “una sola boleta para enfrentar a Milei”. Admitió que hay “diferencias” con el sector que lidera el hijo de la expresidenta. Y calificó como “delirio cósmico” el mensaje por cadena nacional que dio ayer el Presidente acerca de los vetos

    Axel Kicillof habló sobre una

    Julio Zamora: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad”

    El intendente de Tigre presentó su candidatura a senador provincial por el frente Somos Buenos Aires

    Julio Zamora: “Me fui con

    Tras el escándalo del examen de residencia, el Gobierno limitó la convalidación de títulos médicos de extranjeros

    Los profesionales recibidos en otro país solo podrán rendir si cumplen con los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica

    Tras el escándalo del examen

    Juan Grabois presiona a Cristina Kirchner por lugares en las listas y complica la unidad peronista para octubre

    El líder de Patria Grande evalúa competir fuera de la coalición si su espacio no tiene candidatos con posibilidades de entrar al Congreso

    Juan Grabois presiona a Cristina

    El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

    Los libertarios consideran que los cierres de alianzas en las provincias tuvieron un rol central en el traspié legislativo del miércoles pasado pero minimizan las tensiones con sus aliados clave. “Hubo mucho principio de revelación y hay que ver cómo se paran después del mensaje de Milei”, explicaron

    El oficialismo atribuye la derrota

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Cómo es el método 6-6-6

    Cómo es el método 6-6-6 y por qué es clave para aumentar el bienestar corporal y mental

    Apple estrenó un corto hecho 100% con un iPhone 16

    Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee bajo la lupa de Gilles Deleuze: el arte según la filosofía

    El sueño de exportar el gas de Vaca Muerta: los próximos pasos del mega proyecto de GNL en la Argentina

    Oro: impulso a las exportaciones mineras argentinas y revuelta en Suiza contra los refinadores, por el arancel de EEUU

    INFOBAE AMÉRICA

    Francis Bacon, Paul Cézanne y

    Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee bajo la lupa de Gilles Deleuze: el arte según la filosofía

    Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

    La Unión Europea y la OTAN celebraron el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

    Hijos de solicitantes de Green Card podrían perder estatus legal en EEUU tras nuevo cambio del USCIS

    El régimen de Irán rechazó el desarme del grupo terrorista Hezbollah y lanzó una contundente advertencia: “No se hará realidad”

    DEPORTES

    River Plate buscará recuperar la

    River Plate buscará recuperar la cima de su zona ante un urgido Independiente: hora, TV y formaciones

    Conmoción en la NFL por la impactante lesión de Morice Norris que obligó a suspender el partido: “Estamos rezando por él”

    La emotiva visita de Paulo Dybala al santuario en homenaje a Diogo Jota en Liverpool

    En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

    Dolor en el boxeo por la muerte de Shigetoshi Kotari a los 28 años a seis días de quedar internado tras una pelea