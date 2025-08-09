Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

La confluencia del LLA-PRO y el peronismo, cara a cara en estas próximas elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzó la cuenta regresiva para las dos elecciones más importantes de este 2025, los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre y su prólogo, a nivel bonaerense, del 7 septiembre.

En estos comicios nacionales, se renovarán 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, 24 de las 72 bancas se someterán a la voluntad popular.

La Boleta Única Papel (BUP) será el instrumento de votación en las elecciones nacionales, implementada por primera vez en las legislativas de este año 2025.