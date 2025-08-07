Política

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

El titular de la Cámara Baja volvió a protagonizar un tenso cruce verbal con el presidente del bloque de Unión por la Patria, tras pedirle que no interrumpiera el discurso del mendocino Álvaro Martínez

Guardar
El presidente de la Cámara de Diputados volvió a tener un cruce con el titular del bloque de Unión por la Patria (Diputados TV)

Minutos antes de que se levantara la sesión especial en la Cámara de Diputados, la jornada cerró con una breve discusión entre el presidente del recinto Martín Menem y el diputado peronista Germán Martínez. “Parece un lorito”, dijo la autoridad legislativa al recriminarle al líder de Unión por la Patria (UP) que sus comentarios interrumpían el discurso de otro par.

Todo ocurrió cuando tenía la palabra el libertario mendocino Álvaro Martínez, mientras expresaba sus razones para apoyar los decretos de facultades delegadas que pretendían transformar organismos del Ministerio de Economía, la Secretaría de Cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Secretaría de Transporte, y la aprobación del “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, que se impuso por DNU. De igual forma, minutos antes, la tensión ya se había apoderado del recinto debido a las mociones de privilegio presentadas y la extensión del debate.

En medio del discurso presentado por el integrante de La Libertad Avanza (LLA), se dio una interrupción por parte de Menem para pedirle a referente peronista que dejara de hablar. “Diputado Germán Martínez, no hable más. Yo le voy a dar el tiempo”, sentenció.

“No hable más. Está todo el día hablando, la diputada Tolosa Paz habló el triple de lo que tenía que hablar y se lo permití”, señaló el presidente de la Cámara Baja, para luego recriminarle: “Usted me grita, me habla. Parece un lorito”.

Menem pidió a Martínez que
Menem pidió a Martínez que se calle al final de la sesión (Jaime Olivos)

Luego de este llamado de atención por parte de Menem a Martínez, la sesión se normalizó. De esta manera, se concluyó la ronda de oradores y se procedió a la votación. La misma terminó en el rechazo de los diferentes decretos analizados y el posterior levantamiento de la sesión por la falta de quorum reglamentario.

El resultado de la sesión en general resultó en una victoria para la oposición, debido a que se aprobó la declaración de emergencia en pediatría. Además, se obtuvo la media sanción en un proyecto que buscaría aumentar el financiamiento universitario.

Ambas iniciativas recibieron el apoyo (por el rechazo) de los miembros de los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Sin embargo, la sorpresa estuvo en el voto positivo que aportó la diputada del PRO María Eugenia Vidal que, previo a esto, había rechazado públicamente la alianza entre el partido amarillo y LLA en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de la emergencia declarada en pediatría, la medida todavía estaría debe ser debatida por el Senado. De acuerdo con el texto oficial, esta buscaría garantizar la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos al sector.

La propuesta surgió producto de la crisis que afronta el Hospital Garrahan, por lo que la normativa buscó declarar al centro pediátrico estatal como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad”. En simultáneo, se hizo énfasis en que se garantice “su funcionamiento pleno y sostenido”.

La sesión terminó con varias
La sesión terminó con varias victorias para la oposición (Jaime Olivos)

Además de plantear una recomposición salarial para los trabajadores y residentes del sector, la ley dispuso la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Por otro lado, el proyecto de financiamiento universitario estará a la espera de ser tratado en el Senado. No obstante, los 158 votos afirmativos que tuvo indicaría que la medida podría llegar a ser resistida, en caso de que el Gobierno nacional buscara aplicar otro veto para impedir que afecte el equilibrio fiscal.

No sería la primera vez que el Poder Ejecutivo frena una ley de este tipo, debido a que el año pasado fracasó la implementación de una iniciativa de similares características. En esta oportunidad, el texto fue impulsado por el bloque radical Democracia para Siempre, que trabajaron con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

De esta manera, la oposición reclamó por una actualización inflación automática del presupuesto asignado a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, hospitales universitarios y partidas destinadas a investigaciones. Asimismo, incluyeron una orden para convocar paritarias docentes y no docentes dentro de tres meses.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosMartín MenemGermán MartínezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

El director de la consultora Aresco destacó que La Libertad Avanza y Fuerza Patria “vienen palo a palo” en la Provincia. Para los comicios de octubre anticipa una victoria del oficialismo

Federico Aurelio advirtió un escenario

Cómo queda el PRO tras los acuerdos electorales con LLA: la previsión de más fugas en los bloques parlamentarios y la necesidad de refundarse

La alianza en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias provocó divisiones internas. La charla para contener militantes de todo el país y la advertencia de reacomodamientos políticos

Cómo queda el PRO tras

LLA comienza la campaña bonaerense: foto de Milei con candidatos y la lectura sobre los posibles resultados

El Presidente encabezará el inicio formal de la carrera proselitista acompañado por referentes provinciales. Las primeras encuestas darían un panorama menos alentador, aunque buscarán apuntalar la estrategia para las próximas semanas

LLA comienza la campaña bonaerense:

La marcha de San Cayetano sumará hoy un amplio abanico opositor para protestar contra el Gobierno

Intendentes del PJ decidieron incorporarse a la movilización de los movimientos sociales, que irá desde Liniers hasta Plaza de Mayo. La CGT, las dos CTA, La Cámpora y la izquierda estarán presentes

La marcha de San Cayetano

El PRO y LLA firmaron la alianza en CABA entre vaivenes sobre una eventual foto de Karina Milei junto a Mauricio Macri

Anoche los apoderados de los partidos sellaron el documento que presentarán ante la Justicia Electoral. Lo hicieron luego de 48 horas de versiones cruzadas sobre un acercamiento entre los distanciados titulares de los espacios a nivel nacional. Hoy a medianoche vence el plazo para oficializar las coaliciones.

El PRO y LLA firmaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza el juicio contra varios

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

INFOBAE AMÉRICA
Modi advirtió que está dispuesto

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”