Kicillof se prepara para el desembarco de Milei en la campaña y busca sumar a los intendentes para confrontar

Kicillof se prepara para el desembarco de Milei en la campaña

La avanzada electoral del presidente Javier Milei sobre la competencia bonaerense busca ser respondida por Axel Kicillof y sumar en ese punto a los intendentes y candidatos de Fuerza Patria. Por estos días, como contó Infobae, el mandatario nacional hará pie tanto discursiva como presencialmente en la elección provincial del próximo 7 de septiembre. Ante este escenario, en la gobernación intentan responder con acciones antónimas a las que emanan de Casa Rosada. También envía resúmenes de como defender la gestión bonaerense.

“Las elecciones tienen que ser un espacio para que expresen si las provincias han mejorado o no. Si la seguridad ha mejorado o no. Si caminan con más tranquilidad o no. Si se ha invertido en mejorar la calidad de los servicios esenciales o si se despilfarró el dinero de la gente. Finalmente, los bonaerenses deben decidir si el desproporcionado y costoso estado provincial ha servido o si se pagan cada vez más impuestos para pagarle el sueldo a amigos o militantes de Kicillof”. Las palabras de Milei en la cena de la Fundación Faro pusieron de manifiesto que la estrategia del mandatario nacional es poner en su agenda la elección de PBA.

Además de su discurso del lunes por la noche en el que también planteó que los comicios del próximo 7 de septiembre “podrían significar el fin del kirchnerismo”, también cuestionó la estrategia que adoptaron algunos intendentes de Fuerza Patria que encabezarán las listas a concejales de manera testimonial. “Están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a cometer fraude porque votan con un sistema electoral distinto. Es importante esta elección porque va a significar el techo del kirchnerismo y para nosotros va a significar el piso porque en las nacionales no habrá testimoniales y se vota con otro sistema", arengó.

En la cena de la fundación Faro, Milei hizo hincapié en las elecciones del 7 de septiembre en PBA (NA)

Está previsto, además, que Milei construya una foto con los candidatos que están en las cabezas de las listas de La Libertad Avanza en las ocho secciones electorales. Sería este miércoles en el municipio de Tres de Febrero, junto al intendente de ese distrito y primer candidato a senador por la Primera sección, Diego Valenzuela.

Es en este contexto que la estrategia de Kicillof —que definió ponerse al frente de la campaña electoral de Fuerza Patria- se plantea en, básicamente, pararse desde la confrontación no solo discursiva, sino de acciones.

En el entorno del gobernador provincial resaltan que “mientras el Presidente veta la ley de emergencia de discapacidad, nosotros inauguramos una escuela de enseñanza especial”. Hacen referencia al acto que protagonizó el mandatario este lunes en La Plata.

En la capital bonaerense, Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N°536 en la ciudad de La Plata. Fue un día después el veto de Javier Milei.

“El veto no tiene que ver con cuestiones presupuestarias, sino más bien con prioridades: nosotros creemos en un Estado que no permanece indiferente y garantiza el derecho a la educación”, sostuvo Kicillof durante ese acto. Según informó el gobierno bonaerense, la Provincia cuenta con 684 establecimientos para chicos con discapacidad a los que asisten cerca de 90 mil estudiantes. “Este es uno de los componentes más importantes de nuestra escuela pública y lo vamos a defender”, puntualizó. La inauguración implicó un nuevo edificio ubicado en la localidad de Villa Elisa, que cuenta con tres aulas para estudiantes de nivel primario y una para niños de hasta 3 años del Centro de Atención Temprana N°1.

Kicillof en la inauguración de una escuela de educación especial en la localidad de Villa Elisa, La Plata

Recorridas y reuniones con los propios

A la par de la campaña que viene desplegando, el plan es bajar las líneas discursivas a los candidatos seccionales y locales. Este lunes al grupo de WhatsApp jefes comunales que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llegó un mensaje desde La Plata. El mismo planteaba que “en toda la Provincia, el diagnóstico es unánime: la plata no alcanza y los ingresos se van en lo básico —alimentos, alquiler, servicios—.”

Entre otros lineamientos, apunta que “votar a Fuerza Patria significa optar por la defensa de derechos, la recuperación económica y social, y la esperanza frente a un modelo que paraliza y empobrece”. La idea es que los intendentes repliquen los argumentos de por qué votar a Fuerza Patria, siempre en contraposición a Milei.

Este viernes, Kicillof tendrá agenda en la Quinta sección electoral. Además de las actividades de gestión, está pautado un almuerzo en Mar Chiquita con los intendentes de la Quinta sección electoral y los candidatos a senadores provinciales de la región. Una lista que encabeza, la ex titular de ANSES, Fernanda Raverta.

Tras ello, al igual que lo haría Milei esta semana, el mandatario compondrá la foto con los 12 intendentes del peronismo y los principales candidatos seccionales. Además de Raverta también forman parte de la lista, el ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi -que será anfitrión del almuerzo-; la vicepresidenta de Lotería, María Laura García, Marcelo Sosa, otro dirigente de Mar Chiquita y la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; necochense que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.