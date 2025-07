De Cristina Kirchner al “adagio de Sarmiento” y la alusión a Villarruel: los puntos destacados del discurso de Milei en La Rural

Milei sonríe frente a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, su hermana Karina Milei; detrás, el presidente de la SRA Nicolás Pino y a un costado, el vocero Manuel Adorni (Jaime Olivos)

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo la tradición de la mayoría de los mandatarios argentinos y asistió a la inauguración oficial de la Exposición Rural en el predio ferial de Palermo. Allí, tal como se especulaba, anunció la reducción de retenciones para las exportaciones de carne, maíz, sorgo, girasol y soja, pero además hizo referencia a otros temas: desde la privación de la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, hasta la actitud de la vicepresidenta -ausente este sábado- en el Congreso durante el tratamiento del ajuste a las jubilaciones.

Inflación y cepo y el breve diálogo con alguien de la tribuna

Apenas se paró frente al atril para dar su discurso, Milei escuchó la voz de un hombre que, desde una tribuna, le gritó: “¡Gracias por bajar la inflación, Presidente!“. El mandatario le agradeció pero aclaró: ”Todavía falta, vas a ver cuando a mitad del año que viene la llevemos a cero". Otra vez, desde la tribuna, el hombre agregó: “¡Grande, Peluca!“.

“De los noventa años que lleva de vida el Banco Central de la República Argentina, en setenta de ellos hubo cepo cambiario, entorpeciendo el comercio internacional y la posibilidad de ahorro de los argentinos. Y durante más de la mitad de los veinte años restantes, si bien el tipo de cambio estuvo unificado, estaba fijado por ley. Es decir, Argentina llevaba casi cien años sin conocer la verdadera flotación cambiaria. Esto se hizo para tratar de contener la inflación que el propio Estado había generado al financiar año tras años un déficit fiscal gigante con emisión monetaria, sin respaldo ni contrapartida de demanda de dinero”.

“Así, empresarios y productores se veían obligados a aumentar constantemente los precios de sus bienes y servicios para mantener su negocio en pie. Ese régimen de inflación alta le venía como anillo al dedo a la casta política para instalar con facilidad su relato antiempresa, en el cual supuestamente los inescrupulosos empresarios especuladores se aprovechaban de las necesidades de la gente. En el caso específico del campo, utilizaban este relato miserable para fomentar el avasallamiento sobre la propiedad privada. Se normalizó que quienes generaban más riqueza estén sometidos a regímenes tributarios imposibles”.

La motosierra “no fue un chiste”

"¿Acaso creían que la motosierra era un chiste?", dijo Milei (Jaime Olivos)

“No hay posibilidad de baja de impuestos sin tener superávit fiscal sostenido. Este concepto no solo es importante que lo internalice la sociedad, sino principalmente la dirigencia política, que lamentablemente no parece haberse hecho eco del grito de cambio que la sociedad expresó en el 2023. ¿Acaso creían que la motosierra era un chiste? Sin ir muy lejos, recientemente, el Partido del Estado propuso en el Congreso de la Nación un conjunto de leyes que intentan llevar a nuestro país a la bancarrota. Hacer efectivas todas estas medidas y sostenerlo en el tiempo implicaría un aumento en dinámica de la deuda argentina por una cifra cercana a los 350.000 millones de dólares a valor presente. Para tomar dimensión de este disparate, esto representa un aumento de 80% de toda nuestra deuda actual. Miren qué gracioso cuando se hacen los generosos con el bolsillo ajeno"

“La actividad favorita de la casta implicaría un aumento de presión fiscal entre dos y tres puntos del PBI. Esto sería el equivalente de cuadruplicar las retenciones respecto a su valor actual y que vuelvan a ser por lo menos dos puntos del PBI. No les debería sorprender que salga de un lugar donde, por ejemplo, habita el señor de la (resolución) 125 (por el senador Martín Lousteau)”.

El ajuste fiscal y el trabajo de los ministros para “bajar la pobreza”

“La pobreza con la gestión de nuestra ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, domando la inflación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manteniendo el orden en las calles, nos ha permitido bajar la pobreza en más de 25 puntos. Hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos. Hemos sacado de la pobreza a dos millones y medio de jóvenes, mal que le pese al partido del Estado”.

El veto de las leyes votadas por “la casta del Congreso”

"Vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza", aseguró el Presidente (Jaime Olivos)

“Las frases lindas y rimbombantes y pomposas que se escuchan venir de la casta del Congreso no es (SIC) otra cosa que un tribuneo sensiblero, financiado con en el bolsillo ajeno, porque ninguno de los que brega en favor de este torpedo fiscal siquiera atinó a renunciar o a expresarse en contra de las jubilaciones de privilegio. Financiarlo vía emisión, a lo que los degenerados fiscales recurren cuando no tienen la fuerza para robar de frente, implica volver al sendero de la inflación que nos ha costado tanto esfuerzo dejar atrás, el impuesto más regresivo de todos, dado que castiga con más fuerza a los más vulnerables. Pero claro, a esos vulnerables los hace dependientes del Estado y fáciles de captar para votos y seguir hundiendo al país. Por supuesto que por todas estas razones y para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando el futuro, ¡vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza!"

“En definitiva, a estas aberraciones las llaman alta política. Los mismos que dicen defender a los que ya no pueden esperar, cuando en realidad lo que están haciendo es exterminar a los pobres y a los jóvenes, los sectores más indefensos de nuestra sociedad que no tienen poder de lobby ni de voto. Porque no son más que genocidas del futuro, son asesinos de nuestros hijos, nuestros pobres y nuestros indefensos, que con tal de rasquetear un puñado de votos, hoy son capaces de condenar a generaciones futuras enteras a la miseria”.

La alusión a Victoria Villarruel (sin nombrarla)

El presidente se refirió a Victoria Villarruel, ausente en La Rural, después de que la vice comentara días atrás en redes sociales por qué permitió que se votara la reforma jubilatoria. “Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, había dicho.

Este sábado, Milei le respondió: “Dicen que un gasto de 17.000 millones de dólares anuales puede ser financiado con un recorte de gasto de 30 mil millones en la SIDE, que ahora quieren desfinanciar, pero hasta hace muy poquito querían manejar, cuando en realidad se necesitaría un recorte 570 veces más grande. Y ni que hablar de las críticas falsamente fiscalistas a nuestros viajes al exterior, que es innegable que han sido de provecho económico para el país y que seguramente en pocos días tendremos tremendas, pero tremendas noticias en el plano internacional, gracias a la enorme tarea que lleva a cabo nuestro canciller, el ministro Gerardo Werthein”.

Pino, Milei, Werthein, Caputo y Karina Milei (Jaime Olivos)

“Y es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje pagados por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, o rosca. Este es el problema central de lo que describe mi amigo Axel Kaiser en su libro Parásitos Mentales. Estas ideas que fermentan y crecen en la cabeza de la dirigencia política como parásitos, inhabilitan cualquier decisión racional sobre cualquier tema, dado que los prejuicios y el dogma se imponen sobre la realidad”.

Cristina Kirchner, el “yuyo” y su “aventura colectivista”

“También entendemos que la baja de retenciones, aparte de beneficiar al campo, potenciará a toda la economía del interior del país, que de forma más directa o indirecta le provee servicios a los productores agrarios. Desde veterinarios y laboratorios o ingenieros y desarrolladores de semillas a playeros de estaciones de servicio, desde gomeros a almaceneros. Sea un piloto de dron o un constructor de silo, todos se benefician de que la rentabilidad del sector privado se quede en el sector privado en lugar de que sea extirpada por el maldito Estado”.

“Pero también es necesario recordar que en la Argentina no existe consenso político alguno respecto al rol del campo. Los liberales lo tenemos claro, el resto no. El Partido del Estado cree que ustedes deben subordinarse eternamente a subsidiar las decrépitas industrias infantes de la casta. Ellos creen que como sector no valen nada, que solo extraen una renta de un activo fijo”.

“Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria con llamarle yuyo al producto que había financiado toda su aventura colectivista. Nosotros sabemos que son el sector que más invierte y que más innova en todo el país, generando casi la totalidad de las divisas netas y todo eso con el Estado quedándose con una enorme parte de su producción para financiarse".

Pettovello y un abrazo al Presidente (Jaime Olivos)

“Es por eso que hoy existen dos y solo dos modelos de países posibles, el modelo de la libertad y el de la incertidumbre estatal representada por el Partido del Estado. Es decir, todos los que no abrazan las ideas de la libertad. Y esto no es una cuestión a medias, o se abrazan o no se abrazan, porque cualquier camino intermedio también lleva al colectivismo”.

“Ellos quieren vender que el liberalismo es cipayo y vendepatria, como les gusta decir. En su delirio, sostienen que estamos regalando el país a intereses extranjeros. Y ellos, por su parte, han elegido sobreactuar patriotismo al punto de que se vuelve sospechoso e indica una clara intención de disimular una carencia. Aquí, la batalla cultural de parte suya ha sido clave. El kirchnerismo hizo un trabajo de décadas para identificar patria y Estado y convencer a la gente de que son exactamente lo mismo. Por eso, según esta cosmovisión delirante, agrandar el Estado es hacer nacionalismo y la desregulación y la reducción en impuestos es un acto de entreguismo y traición. Esta forma de ver las cosas tan antihumana, vetusta y anacrónica, ha sido el lastre que nos ha mantenido hundidos durante cien años. Si el camino hacia ser una potencia fuera agrandar gigantemente el Estado y sus injerencias, la Unión Soviética seguiría en pie y el comunismo dominaría la tierra. Parece que no tomaron nota de algo que pasó en 1989, que el muro se cayó y aplastó a los zurdos".

El “adagio” de Sarmiento: civilización o barbarie

Caputo y los hermanos Milei al llegar a la arena central de La Rural (Jaime Olivos)

“Creemos en el modelo de la libertad, cuyas condiciones son la propiedad privada y el rol del Estado en defenderla y preservarla. Enfrente, tenemos una banda de forajidos, de saqueadores de ganados devenidos políticos que solo saben arrasar la riqueza que otros generaron con su esfuerzo y previsión. Por eso solo dejan miseria a su paso. Y cuando estos personajes no pueden robarle al productor lo que es suyo, prefieren destruirlo. Recordemos que no hace tanto llamaban a romper silo bolsas y llenaban de cuatreros el Congreso. Ellos necesitan negar que hayamos sido alguna vez potencia porque necesitan negarlos a ustedes. Necesitan negar que el gran campo argentino fue el motor indiscutido de una Nación que supo ser un faro de libertad y riqueza en el mundo. Una Nación que atrajo a las masas hambrientas de Europa con la sola promesa de que pueden quedarse con el fruto de su trabajo sin temor a que otros se lo roben".

“Ellos tomaron el poder político y oprimieron a los verdaderos generadores de riqueza. Y esto lo hicieron ni más ni menos para que la gente piense que es la acción del político, a través de la retribución, lo que produce dicha riqueza. Hoy, más que nunca, sigue vigente el adagio de Sarmiento, civilización o barbarie. La casta está afilando los cuchillos para volver a cortar su tajada. No los dejen sentarse de nuevo en la mesa bajo falsas promesas de civilicidad. Sentémonos nosotros a construir un nuevo del siglo de oro argentino".

“Venimos a proponer otra cosa, un verdadero patriotismo que concentra sus esfuerzos en el engrandecimiento de la sociedad y no de la burocracia. Sabemos que el único patriotismo real, sostenible y duradero es el liberalismo, porque es el único que asegura el progreso, la fuerza y la independencia de las naciones y sus ciudadanos, aparte de ser la ideología que dio a luz a la República Argentina”.