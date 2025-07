Urtubey le abrió las puertas a un acuerdo electoral con Cristina Kirchner: “Las diferencias que pudo haber habido son una anécdota”

Urtubey le abrió las puertas a un acuerdo electoral con Cristina Kirchner

Juan Manuel Urtubey confirmó que será candidato a senador por Salta en las elecciones de octubre, pero el ex gobernador sorprendió al decir que estaría dispuesto a realizar una alianza con Cristina Kirchner y todo el armado de Fuerza Patria, como Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner.

El dirigente salteño dijo que “hace más de 10 años” que no habla con CFK, pero adelantó que estaría dispuesto a reunirse con la ex mandataria: "Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos que entre todos construir esto. A Milei le vamos a tener que ganar con más del cuarenta por ciento y diez puntos de diferencia o más del cuarenta y cinco por ciento, o en segunda vuelta con el cincuenta más uno. La pregunta es: ¿quién sobra? Absolutamente nadie“, afirmó en diálogo con el canal de streaming Laca.

Y sentenció: “Vivimos en una Argentina en donde todas esas diferencias que pudo haber habido son una anécdota”.

“La idea es que vayamos todos juntos hoy. Probablemente, el gran frente superamplio, superplural en todas las provincias no se dé ahora. ¿Por qué? Porque como se eligen cargos legislativos, no hay tanta urgencia. Pero sí tiene que servir de primer paso, porque el 27 sí tenemos que construir este frente para ofrecerle a la Argentina una alternativa diferente a lo que plantea Milei", continuó.

Urtubey junto a Cristina Kirchner cuando el dirigente era gobernador de Salta (NA)

Luego, consultado sobre el resto de los actores del peronismo, Urtubey dijo que incluiría a Máximo Kirchner, Grabois y Kicillof: “Sí, no solo sí, sino que también después tenés que sentarte con radicales, con gente de la Coalición Cívica, con socialistas de Santa Fe y de otras provincias. Porque tenemos que construir algo que nos integre a todos”.

Además, advirtió que hay puntos en común entre todos estos actores: “De movida en lo que creemos es en una Argentina federal, con derechos sociales, con un Estado presente. Cuando tengamos que reconstruir la Argentina, después de todo lo que está rompiendo este Gobierno, también vamos a tener que pensar bien en la mala experiencia de este Gobierno y también las malas experiencias nuestras en nombre de la justicia social, en nombre de los derechos sociales, que terminamos haciendo algo que no funcionó”.

Y añadió: “La referencia es el gobierno. Vos estás a favor o en conta de una política del gobierno. Queremos conformar un frente que, primero, lo pare a Milei y a su motosierra, y segundo, empiece a construir una alternativa superadora. No le podes pedir hoy a los candidatos que construyan un modelo de país distinto porque estás eligiendo legisladores en las provincias. Pero es responsabilidad de los dirigentes empezar a construir ese proyecto común para 2027″.

Sobre el presente del peronismo, expresó: “Si la discusión es por espacios de poder, quiere decir que no aprendimos nada. Mientras la gente la está pasando como el culo, el espectáculo de los dirigentes políticos peleando lugares de cartel, me parece que no entendimos nada. Espero que el tiempo nos permita entender”.