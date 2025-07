Diputados: el acuerdo entre el PRO y el Gobierno en PBA redefine el apoyo al veto a la emergencia para Bahía Blanca

Trabajos de limpueza en Bahía Blanca luego de la inundación

La ciudad de Bahía Blanca sigue adelante en el proceso de reconstrucción luego de la catástrofe que sufrió por las inundaciones. Y puede que ese proceso le cueste más.

El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones en la provincia de Buenos Aires cambiará el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados de cara a la vuelta a la discusión de los vetos presidenciales. Y el primero de ellos será la ley de emergencia para la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

La ley que vetó el presidente Javier Milei que establece una ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, ya tiene media sanción en el proceso de insistencia del Senado de la Nación y será uno de los primeros temas a resolver en agosto cuando vuelva el período de sesiones ordinarias en Diputados.

La ley se aprobó en Diputados por 153 votos a favor, 32 en contra -en su gran mayoría libertarios- y hubo 71 ausentes. Pero en esos votos positivos hubo 15 que aportó el bloque del PRO, 19 ausentes y hubo un solo voto del bloque en contra.

Miembros del bloque PRO cambiarán su voto y apoyarán el veto presidencial

Entre los que votaron a favor están Cristian Ritondo y Diego Santilli, los dos que llevaron adelante las negociaciones con Karina Milei para el acuerdo bonaerense. También votaron de manera afirmativa Martín Ardohain, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Martín Maqueyra, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Patricia Vasquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Pero ahora empieza la campaña y hay un acuerdo electoral. Tres fuentes del bloque amarillo confirmaron que, a pesar de haber acompañado originalmente al proyecto de ley, ahora irán en sentido contrario y apoyarán el veto presidencial.

Esto quedó esclarecido por parte del presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien dijo en una entrevista al canal de streaming Carajo señaló que “no sé si nosotros tenemos que obligar cómo tiene que gastar el Ejecutivo. El Gobierno va a aclarar cuánto viene gastando, pero nosotros no le vamos a decir cómo lo tiene que gastar”.

Ritondo no fue el único que señaló que ahora acompañarán el veto presidencial. Milman, Giudici, Finocchiaro, Yeza; son algunos de los que ya avisaron que irán en sentido contrario a su voto original.

El gobierno nacional no destinó fondos para infraestructura

“No se habló internamente” señaló una de las fuentes consultadas que acompañará el veto. Pero la misma fuente dijo que “sería ilógico votar la insistencia después del acuerdo electoral, por eso por lo menos entre 10 y 12 de los 15 cambiarán su voto”.

El acuerdo se puede extender a las listas para las elecciones nacionales. Así lo hacen saber varios dirigentes del PRO y de LLA y esto también impacta en ese grupo de 15 diputados amarillos. De ese total, 8 terminan su mandato el 10 de diciembre.

Esto cambia la relación de fuerzas dentro del recinto a la hora de insistir con la norma, ya que la oposición necesita reunir los dos tercios de los presentes para poder aprobarlo. En la votación original sumó 153 con los 15 del PRO que ahora no los tiene, por lo que necesita recuperar parte de los 71 ausentes, de los que 19 fueron amarillos. Entre los 52 restantes necesita tener 46 votos favorables -si es que todos están presentes- para lograr la aprobación de la insistencia.

“Nosotros no tenemos seguro los 87 para bloquear la insistencia pero no estamos lejos, tenemos alrededor de 80″, explicó un hombre fuerte del bloque libertario en la Cámara Baja. “Ellos -por la oposición- están mucho más lejos que nosotros para conseguir los dos tercios por lo que no creo que se arriesguen a ir al recinto con este tema”, agregó.

Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe de gestión, de los $ 200.000 millones que había destinado el Ejecutivo nacional solo se ejecutó la mitad y estuvieron destinados únicamente a las familias afectadas y no al recupero de la infraestructura.