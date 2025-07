“Tenemos la expectativa de que el gobierno haga alguna concesión importante en términos de impuestos o baja de restricciones”, afirmó el vice de La Rural

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expuso las expectativas del sector ante el posible anuncio de medidas del Gobierno nacional en materia de retenciones e impuestos, en la Exposición Rural de Palermo. En ese sentido, reconoció que parte de la información sobre eventuales modificaciones tributarias circularon en forma de trascendidos, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

En comunicación con Radio Rivadavia, Pereda señaló, en relación a un posible anuncio del Presidente de la Nación, Javier Milei, que hablará este sábado: “Estos todavía son trascendidos y desde nuestro lado, no confirmamos nada porque no hay información adicional, más la que todos sabemos y ha trascendido: una potencial baja para la carne y ahora están diciendo algo de los granos, pero no suena muy coherente que vayan a bajar los granos".

“Por supuesto que todo es bien recibido porque el sector agropecuario viene golpeado desde siempre, con nuestros sueldos extenuados y ni hablar de los bolsillos”, sostuvo Pereda. El dirigente hizo especial hincapié en las dificultades sostenidas que enfrenta el sector y el impacto que las políticas impositivas tienen sobre la producción.

En la previa al acto central del sábado en La Rural, Pereda evaluó el ánimo en el sector como positivo. “Es un buen clima. Tenemos que trabajar juntos para sacar al país adelante. Tenemos la expectativa y la necesidad de que el gobierno haga alguna concesión importante en términos de impuesto o baja de algún tipo de restricción, pero lo importante es que el productor pueda proyectarse y sembrar sabiendo que no va a perder plata”, expresó.

Al referirse sobre los efectos de la carga impositiva actual sobre el sector, Pereda remarcó el estancamiento productivo: “Al final la producción empieza a caer o a no crecer. Vemos a nuestros vecinos que crecen y nosotros estamos estancados desde hace muchos años y es algo que hay que terminar definitivamente”.

Según su análisis, el resultado de esa situación se traduce en menores inversiones, una pérdida de competitividad frente a los países vecinos y un estancamiento estructural que persiste desde hace más de un lustro. “Estamos hace cinco o seis años en 130 millones de toneladas de granos, cuando deberíamos estar en 200 millones de toneladas. Los países vecinos se llevan nuestra tecnología y nosotros seguimos en este barro”, detalló.

Dentro de esa realidad, subrayó que muchos pequeños y medianos productores se ven obligados a abandonar la actividad productiva o a desprenderse de sus tierras: “Todo el pequeño y mediano productor no le da para vivir de su trabajo y su tierra y tiene que salir a alquilar o a vender. Hubo una enorme degradación a nivel productivo y eso todavía lo estamos sufriendo”.

La relación con el gobierno nacional

Pereda identificó un cambio con respecto a la relación entre el campo y la actual administración. En este punto consideró que, a diferencia de los gobiernos anteriores, las autoridades hoy comprenden la verdadera dimensión del sector agropecuario: “En los gobiernos anteriores tenían un discurso que les permitía sostener esta exfoliación. Son impuestos de emergencia y distorsivos, pero sobre todo nos discriminan porque somos el único sector que aporta dólares para la Argentina y además que no puede llevarse su fábrica a otro lugar”.

De todas maneras, el vicepresidente de la Sociedad Rural señaló que el actual gobierno reconoce la importancia del campo para el desarrollo nacional y que resultan necesarias políticas públicas orientadas a fortalecer la producción en el mediano y largo plazo.

Consultado sobre la postura de la SRA frente al Poder Ejecutivo, Pereda afirmó la importancia de mantener una mirada crítica, pero constructiva. “Hay que mantener la coherencia y cada uno desde su lugar. El gobierno tiene que defender el superávit fiscal para poder bajar la inflación. Y del lado nuestro tenemos que ver de qué manera se pueden hacer las concesiones necesarias para que el sector y la producción no caigan. Si nosotros tenemos márgenes negativos para el año que viene, puede impactar en la producción”.

Sin embargo, también insistió en la necesidad de retomar el diálogo: “Tenemos que volver a sentarnos, que el gobierno entienda bien a dónde está ese difícil y fino camino, que es el intermedio. Todos queremos salir de este círculo vicioso. Se están haciendo bien las cosas, el campo quiere seguir ayudando y lo mejor es el diálogo, lo mejor es encontrar ese equilibrio”.

En tanto, Pereda se refirió a un posible reencuentro entre el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la Vicepresidente, Victoria Villarruel, luego de las criticas del mandatario: “Creo que uno de los puntos claves para que Argentina salga adelante es que podamos lograr una buena institucionalidad porque eso genera confianza, credibilidad y certeza en el tiempo. Y sería bueno que pudiéramos cumplir todos los protocolos".

Por último, el dirigente minimizó rumores sobre eventuales tensiones internas en la SRA y puntualizó que hoy la prioridad del gremialismo rural está centrada en la defensa del sector. “La institucionalidad está ante todo, estamos lejos todavía. Y se generó esta situación donde pareciera que estamos en una interna, pero no pondría el foco ahí”, manifestó. Y concluyó que, hacia el año próximo, la entidad deberá enfrentar un proceso electoral.