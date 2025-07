Máximo libertad le va a ganar al Cómodo kirchnerista”: la comparación electoral de Milei usando la película Gladiador

Tras el cierre de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, comenzó la campaña de cara a los comicios que se celebraran el próximo 7 de septiembre para redefinir el armado de la Legislatura bonaerense. Así, uno de los principales actores es el presidente Javier Milei que se metió de lleno en la discusión.

En las últimas horas, compartió un video en sus redes sociales donde comparó la película Gladiador con la contienda electoral que se llevará a cabo en suelo provincial. Acompañado por imágenes del cierre del film, el mandatario agregó una voz en off de uno de sus discursos para comparar la batalla final con las elecciones.

“Cuando la basura inmunda de Cómodo decide pelear mano a mano con Máximo. Y para salir a pelear, antes de pelear, le tuvo que clavar un puñal y que se empiece a desangrar", comienza el video que compartió en su cuenta de X.

Javier Milei en el Congreso de La Libertad Avanza, en La Plata

Cómodo hace referencia al personaje que encarnó Joaquin Phoenix, sobre un emperador romano que llegó al poder después de asesinar a su padre, Marco Aurelio. En tanto, Máximo, es el carácter que interpretó el actor Russell Crowe, que le valió un Oscar a mejor actor. En la película, este personaje pasa de ser general romano a un esclavo que termina peleando en el Coliseo.

En ese marco, la voz en off del presidente continuó: “Eso es lo que necesita hacer el kirchnerismo. Necesita hacer trampa porque no puede ganar por la vía legítima”.

Y completó: “Pero tal como ocurrió en Gladiador, va a ocurrir en la Argentina. Máximo libertad le va a ganar al Cómodo kirchnerista”.

Todo esto hace referencia a lo que dejó el caótico cierre de listas en territorio bonaerense que incluyó dos cortes de luz cuando se estaba llegando al horario de entrega de las nóminas de candidatos.

Asi, la Junta Electoral decidió extender el plazo para entregar los nombres, lo que provocó que Fuerza Patria tenga 38 horas más para llegar a un acuerdo frágil y provisorio. Esto generó la reacción del Gobierno, en especial de Milei.

Ya durante el lunes, el presidente habló de “imbéciles” y de “monstruos”, aunque sin hacer referencia directa a ninguna fuerza.

“Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”, escribió en su cuenta de X.

Previamente, el mandatario había reposteado una publicación de Nicolás Pareja en la que hacía referencia al corte de luz que habilitó la postergación del cierre oficial de presentaciones para el lunes, y que el armado libertario en la provincia lo adjudicó a “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”.

“KIRCHNERISMO O LIBERTAD STATU QUO vs. CAMBIOPOBREZA vs. PROGRESOVLLC!”, escribió Milei en ese primer mensaje.

Tras el cierre de listas bonaerense, La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña: “Vamos a transformar la provincia”

Por otra parte, este martes, desde La Libertad Avanza compartieron el primer spot de campaña dirigido para las redes sociales, donde enfatizaron, nuevamente, en la polarización entre el kirchnerismo y el gobierno libertario, al utilizar la expresión “En provincia de Buenos Aires es también kirchnerismo o libertad”.

A lo largo de las imágenes se suceden los rostros de los principales referentes del oficialismo nacional, como la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el operador político Sebastián Pareja, además de los candidatos que competirán en cada sección electoral el próximo 7 de septiembre. La consigna “Vamos a transformar la provincia” estructura el relato visual, en sintonía con la estrategia nacional de la fuerza que busca afianzar su caudal electoral y proyectar sus políticas en el territorio bonaerense.