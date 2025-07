La UOM advirtió que la semana próxima habrá medidas de fuerza si el Gobierno no homologa su última paritaria

Abel Furlán habla durante la marcha de la UOM

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, denunció este miércoles que la falta de homologación de la última paritaria firmada por el gremio está vinculada con “una estrategia de la propia Secretaría de Trabajo, respondiendo al Grupo Techint, para dilatar" y no convalidar el acuerdo salarial.

Además, advirtió que si la semana que viene no se homologa el acuerdo, el gremio “comenzará con medidas de fuerza “y la responsable de esta acción sindical va a ser pura y exclusivamente la Secretaría de Trabajo”.

El sindicalista habló durante una movilización convocada este mediodía ante la sede central de Trabajo, en avenida Leandro N. Alem 650, para exigir la homologación de su convenio salarial, que el Ministerio de Economía frenó porque el aumento supera la pauta del 1% mensual.

Los metalúrgicos protestaron ante la Secretaría de Trabajo

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, firmó a principios de junio con los empresarios un incremento del 7,6% en cinco tramos: 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.

La paritaria no fue firmada por las pymes del sector agrupadas en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA): consideró que “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

Al hablar a los manifestantes, Furlán dijo que planteó su reclamo a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, ya que no estaba Julio Cordero, secretario de Trabajo, pero que pidió una audiencia con este funcionario para la semana que viene para pedirle la homologación.

La Seccional Capital de la UOM fue una de las más numerosas de la movilización

En un tono medido, el jefe de la UOM reveló que se había enterado por Testa por qué no se convalidaba la paritaria: “Las explicaciones que nos dieron no han cubierto las expectativas -dijo-. Argumentan que hay una de las cámaras (por CAMIMA) que ha observado el acuerdo que hemos firmado. Nosotros nos acabamos de enterar recién de que hay una observación por parte de una de las cámaras. Pero esa cámara es totalmente minoritaria en el ámbito de la discusión paritaria y hay cinco cámaras, las más representativas, que firmaron el acuerdo y que no han hecho ninguna observación sobre el mismo".

Allí fue cuando hizo una fuerte denuncia: “Para nosotros, la observación que pudo haber hecho esa cámara tiene que ver con una estrategia de la propia Secretaría de Trabajo, respondiendo al Grupo Techint, fundamentalmente para dilatar y no homologar el acuerdo que alcanzamos con el resto de las cámaras”.

Incluso cuando dijo que había pedido una audiencia con Cordero, lo acusó de ser “el responsable directo de esta alineación de la falta de homologación del acuerdo”.

En la marcha de la UOM hubo presencia de todo el país, como la Seccional Santa Fe

Enseguida, Furlán pidió a los presentes “un poquito más de paciencia” ya que “hasta la semana que viene vamos a estar esperando que salga la homologación y, si no, vamos a iniciar medidas de acción directa y la responsable de esta acción sindical va a ser pura y exclusivamente la Secretaría de Trabajo".

Como anticipó Infobae, los sindicalistas se quejan de los topes salariales impuestos por Economía como parte de su plan antiinflacionario, aunque la mayoría firma sus acuerdos en sintonía con la pauta oficial.

Sin embargo, algunos dirigentes acordaron sus paritarias con los empresarios por encima del tope del 1% mensual y por eso el Gobierno se resiste a homologarlos, trámite a cargo de la Secretaría de Trabajo que le da fuerza de ley a lo firmado y habilita a que rija para todos los trabajadores comprendidos en el convenio.

Julio Cordero y Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo

Además de la paritaria de la UOM, hay otra importante que sigue sin homologarse: es la que firmó Armando Cavalieri, el líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

El aumento firmado a fines de abril consiste en una mejora salarial acumulativa del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), más sumas fijas no remunerativas que totalizan $115.000, divididas en tres cuotas de $35.000, $40.000 y $40.000, respectivamente.

No se trata de una paritaria cualquiera. Involucra al sindicato con mayor cantidad de trabajadores (1.200.000) y cuyos salarios sirven de referencia para otras actividades. El 6 de mayo, ante el laberinto en el que quedó su convenio, Cordero llamó a una audiencia a Cavalieri y a las tres cámaras para tratar de que reformularan las cifras. El sindicalista no fue.

Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio

Aun así, en el sector estiman que el aumento fue pagado por la mayoría de las empresas: entre el 75% y el 80% abonaron la mejora del 5,4% para el período abril-junio pese a no estar homologado y a la resistencia de las cámaras que agrupan a los supermercados.

Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron el 28 de junio pasado una nueva mejora salarial que consistió en un 6% sobre las escalas básicas vigentes a junio pasado, que se aplicará de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre, más el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán de julio a diciembre.

Pese a que las cifras respetan el techo del 1% mensual, Economía tampoco quiere que se homologue e incluso presiona para que el sindicato acepte bajar los aportes extraordinarios y así moderar el aumento.

El líder de FAECYS no quiere saber nada. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que sólo se homologarán las últimas dos paritarias si Cavalieri adapta las cifras pactadas al tope salarial.