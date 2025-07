Los cuatro municipios bonaerenses en donde el peronismo no logra cerrar un acuerdo electoral

Los tres dirigientes de la cúpula peronista siguen de cerca la negociación por las listas

Las negociaciones en el peronismo bonaerense avanzan lentamente y los acuerdos van tomando forma. Existe un importante consenso en la mayoría de los 135 municipios, aunque restan ajustar detalles en muchos de ellos. Lugares y nombres. La letra fina.

Los primeros días de la semana, la mesa política, que integran los delegados de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, avanzó en el diseño de las listas de concejales y en la mixtura de las tres fuerzas en cada una de esas localidades.

Para este viernes y el sábado, en lo que será una extensa jornada, quedará por resolver algunos municipios puntuales y el armado de las listas en las ocho secciones electorales. Y, sobre todo, quiénes van a encabezar cada una de esas listas.

En el medio de esas negociaciones cruzadas, extensas y espesas, hay cuatro municipios que retrasan el acuerdo final y por el que hay varias fricciones para poder cerrar la listas. Son Morón, Mar del Plata, San Nicolás y Junín. Solo uno de ellos es gobernadora por un intendente que forma parte de Fuerza Patria (FP), la alianza peronista.

Axel Kicillof ganó terreno en la negociación del peronismo bonaerense

En Morón la situación es muy complicada. Después de nueve meses sin hablarse, el jefe comunal, Lucas Ghi, retomó el contacto con su ex socio político y titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. Se iniciaron conversaciones a través de terceros para poder acercar posiciones. Por ahora es solo una pequeña muestra de buena voluntad. La unidad está lejos.

Sabbatella pide la conformación de una mesa que replique la conversación de tres que hay en la cúpula del peronismo bonaerense, que Nuevo Encuentro tenga la cabeza de la lista y que haya un reparto equitativo en los lugares. Solo el tercer punto parece ser posible dentro de una negociación con Ghi.

El intendente asegura que respetará el acuerdo que alcanzaron Kicillof, Massa y Kirchner, por el que, en los lugares donde gobierna el peronismo, el que define las listas es el jefe comunal, con la condición de integrar a los tres sectores principales en el armado. “Es lo lógico”, asumen en el municipio de Morón.

Además, no ven viable la posibilidad de armar una mesa de tres. Porque la idea de cerrar un acuerdo avalado por las tres partes es para los lugares donde no gobierna el peronismo. En la gobernación avalan la postura de Ghi. “Máximo tiene que ordenar a Sabbatella y hacerle respetar el acuerdo que él mismo hizo”, indicaron.

La mesa de delegados políticos trabaja bajo presión para llegar a un acuerdo integral

“Es un caso particular el de Morón. El intendente no tiene a la mayoría del oficialismo. La discusión sobre quién conduce el municipio se va a saldar con los votos, pero no ahora. Eso será en el 2027. Ahora hay que encontrar un mecanismo para acordar”, sostuvieron cerca de Sabbatella. Pasan las horas y la situación no se destraba.

Mar del Plata aparece como otro de los puntos de mayor discusión. La lista en principal ciudad del interior bonaerense se definirá en forma integral con la lista de la quinta sección electoral. Es un toma y daca bien claro. Nadie se puede llevar todo. Y es una discusión donde el acuerdo tiene que sellarse entre el cristinismo y el kicillofismo.

El cristinismo impulsa a la ex titular de la Anses Fernanda Raverta para ocupar el primer lugar de la lista de candidatos a senadores. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aceptan esa candidatura, pero a cambio piden controlar el armado de la lista de concejales. En la ciudad balnearia gobierna Guillermo Montenegro, uno de los principales impulsores de que el PRO se una a La Libertad Avanza (LLA).

“Las dos cosas no pueden tener”, aseguraron en la mesa chica del espacio que lidera Kicillof. Si Raverta termina siendo la primera candidata a senadora, el segundo lugar debe ser de un hombre. Para ese escalón el Gobernador tiene en consideración a tres dirigentes: el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el ex jefe comunal de Mar Chiquita Jorge “Pintingo” Paredi y el ex intendente marplatense y actual diputado provincial, Gustavo Pulti.

Sergio Berni podría encabezar la segunda seción electoral

En el caso de que la ex funcionaria vaya al primer lugar de la lista seccional, el kicillofismo le dará a Pulti espacio para que construya la lista de concejales local en sintonía con los otros dos sectores importantes de la alianza. Si, en cambio, la cabeza seccional va para alguien del kicillofismo, entonces la lapicera del cristinismo tendrá más poder en la lista marplatense.

Una de las localidades más complicadas para la negociación de una lista es San Nicolás, donde ni siquiera hay una mesa política para discutir los lugares. La situación del peronismo en la ciudad es caótica. A dos días de que finalice el plazo para presentar candidaturas, nadie sabe cómo se armarán las listas.

Las tres voces autorizadas para negociar son Cecilia Comerio (cristinismo), Luciano Pastocchi (Frente Renovador) y Naldo Brunelli (MDF). En ambas terminales del kirchnerismo aceptan que es dificultoso el armado en la ciudad ubicada en el norte de la provincia y que existe una división muy marcada. “Están todos peleados con todos”, advierte un histórico dirigente del PJ de la provincia.

San Nicolás es la ciudad más poblada de segunda sección electoral. Es un lugar importante dentro del mapa electoral bonaerense. Una ciudad donde el peronismo lleva largos años sin hacer pie, ni poder construir una alternativa fuerte para enfrentar a los hermanos Passaglia, que están firmes al mando del municipio desde hace casi una década.

Valeria Arata podría encabezar la cuarta sección electoral

Los Passaglia provienen del peronismo y en esta elección presentaron la fuerza “Hechos”, que hará su estreno en la arena electoral con una lista seccional. Para dar la pelea en la Segunda, Fuerza Patria aún no definió un candidato. Una de las principales posibilidades es que encabece el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, nacido en Exaltación de la Cruz.

El número dos de la Únión Obrera Metalúrgica (UOM), Naldo Brunelli, que responde a Kicillof, buscaría la renovación de su banca en la cámara de diputados. Berni, en cambio, llegaría a través del cristinismo. Son los dos principales nombres que hoy tiene el peronismo bonaerense para encabezar la sección.

Otro de los municipios en conflicto es Junín, que es gobernado por Pablo Petrecca, del PRO. Para encabezar la lista de senadores pica en punta Valeria Arata, que pertecene al Frente Renovador.

Lo que sucede allí es un caso similar al de Mar del Plata. Si Arata lidera la lista seccional, entonces el armado de la lista en la ciudad principal, que es Junín, debe repartirse entre los dos sectores del kirchnerismo. En ese acuerdo reside el fino equilibrio para lograr la unidad.

El cristinismo impulsa para ese primer lugar al ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, mientras que el kicillofismo pone sobre la mesa el nombre del intendente de Alberti, Germán Lago. Son los tres nombres con más trascendencia para ocupar los primeros lugares de la lista seccional.

Hay otros municipios con complicaciones, como Tigre, donde el intendente local, Julio Zamora, rompió con el PJ y será candidato por la lista de Somos Buenos Aires, lo que obligo al peronismo a reorganizarse como una opción por fuera del oficialismo.

El tiempo corre y la mesa política trabaja con la presión de cerrar las listas. Las negociaciones son frenéticas y los días son largos. Es la normalidad de un cierre de listas. En las tres terminales aseguran que, de no mediar una batalla inesperada y feroz, la firma del acuerdo final estará arropada por las tensiones lógicas de una instancia electoral como esta.