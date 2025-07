Reclamo de las provincias por más fondos al Gobierno: dos gobernadores insistieron en la importancia de llegar a un acuerdo

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa: "Bajo ningún punto de vista queremos la caída del Gobierno"

En medio de la tensión generada por el reclamo de más fondos por parte de las provincias, este lunes Sergio Ziliotto y Gustavo Sáenz, gobernadores de La Pampa y Salta respectivamente, destacaron la importancia de llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional, a pesar de las críticas que el presidente Javier Milei manifestó la semana pasada contra los mandatarios provinciales, al asegurar que con su propuesta “quieren destruir al gobierno nacional”.

“Bajo ningún punto de vista queremos la caída del Gobierno, sino no hubiéramos actuado como actuamos. Una vez que nos juntamos en el Consejo Federal de Inversiones hicimos un análisis de las finanzas provinciales y vimos un escenario muy parecido en todas las provincias, con una merma de recursos muy fuerte vinculada a los recursos que el Gobierno nacional no transfiere a las provincias, y segundo, por el bajo nivel de la actividad económica”, explicó este lunes el peronista Ziliotto, durante una entrevista para radio Mitre.

En la misma línea, el mandatario pampeano aclaró que la propuesta presentada al Ejecutivo por él y los otros 23 gobernadores provinciales tiene como objetivo “empezar a recuperar recursos”, pero sin tocar el equilibrio fiscal alcanzado durante la presente gestión. “Esta propuesta debería transformarse en un acuerdo entre el Gobierno y las 24 provincias, dando un marco de institucionalidad, pero también lo que el Gobierno nos planteaba, de que había que tener mucho cuidado con la medida hacia afuera”, señaló.

Consultado por las declaraciones del presidente Milei contra los gobernadores, a quienes acusó de querer “romper todo”, Ziliotto fue tajante y desmintió esta versión. “Es lo más alejado de la realidad, si no no estaríamos todos juntos planteando por algo que nos pertenece. No solo hemos tenido una mayoría abrumadora en el Senado, más allá de los posicionamientos políticos, pero lamentablemente la realidad nos unió”, subrayó.

El presidente Javier Milei apuntó contra los gobernadores tras el reclamo de las provincias por más fondos. (REUTERS)

Y en la misma línea, concluyó: “El Presidente tiene que entender que la Argentina puede salir adelante con las provincias adentro. Si le va bien a las provincias, le va bien al país. Somos un conjunto. Si no hay acuerdo, esto es imposible”.

Unos minutos después, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, se expresó en sintonía con su par pampeano y consideró que el enojo del Presidente con los gobernadores es “absolutamente injusto”.

“(Javier Milei) Obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y gobernadores que hicimos posible, con responsabilidad institucional y democrática, que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles”, apuntó. Y en ese sentido, opinó: “Entendemos su enojo, también hay que entender sus formas, pero compartirlas es otra cosa. Nosotros no le clavamos ningún puñal a nadie. Hemos estado y seguimos estando siempre dispuestos al diálogo y a tratar de resolver los problemas”.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: "La generalización que está haciendo el Presidente es injusta"

Durante el reportaje brindado a la misma señal radial, Sáenz remarcó que tanto él como otros gobernadores han acompañado distintas medidas del Gobierno, a pesar de los reiterados insultos y agravios provenientes del espacio libertario. “Muchas veces acompañamos sin estar de acuerdo, pero entendíamos que necesitaba ese plan de gobierno y el plan económico para llevar adelante lo que había prometido en la campaña”, justificó.

“Lo hemos hecho sin esperar nada a cambio, sino solamente con la intención de demostrar que en democracia hay que acompañar al electorado, a lo que ha elegido la gente. Soy un convencido de que lo tenemos que seguir haciendo, independientemente de que no compartimos las formas, nunca hemos faltado el respeto y tampoco hemos tenido palabras en contra de lo que ha manifestado”, agregó.

Por último, Sáenz le pidió a los dirigentes de Buenos Aires que “levanten el traste del escritorio” para conocer las distintas realidades que atraviesan las provincias del interior del país. “El día que logremos eso vamos a poder tomar decisiones a nivel central que van a determinar cuáles son las provincias que verdaderamente reclaman con legitimidad las cosas, y cuáles son las provincias que lo único que quieren es sacar alguna ventaja política electoral en momentos difíciles”, indicó.

“Lamentablemente seguimos soportando estoicamente golpes, agravios y malos tratos, y lo hacemos porque queremos que le vaya bien al país y a las provincias. Nosotros no peleamos por recursos para los gobernadores, peleamos por recursos para cada uno de los habitantes de la Argentina”, cerró.