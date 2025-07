Organizaciones que piden por la Ley de Emergencia en Discapacidad y trabajadores de Vialidad se movilizan al Congreso

Trabajadores de Vialidad, jubilados y organizaciones sociales se movilizan frente al Congreso en rechazo al cierre de organismos y en reclamo de derechos (RS Fotos)

Desde las primeras horas de la tarde, el debate en el Senado reunió a los representantes de los bloques opositores -entre ellos kirchneristas y sectores dialoguistas- quienes convocaron una sesión especial con amplia convocatoria y sin la formalidad de un dictamen previo.

El temario trae consigo propuestas orientadas a mejorar los haberes de jubilaciones, reanudar la moratoria previsional y reconocer la emergencia en discapacidad. Además, las iniciativas incluyen medidas para proveer respaldo financiero a las provincias y abordar, en una etapa inicial, el proceso judicial vinculado a la estatización de YPF.

El Senado debate proyectos sobre jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y respaldo financiero a provincias (RS Fotos)

En ese sentido, desde el Ejecutivo advirtieron que los proyectos opositores tendrían un costo fiscal equivalente al 2,5% del PBI y afirmaron que su aprobación implicaría “un bombazo” para las cuentas públicas. Justamente por esto, no se descarta que el presidente Javier Milei podría vetar los proyectos si se aprueban.

A su vez, en las afueras del Congreso, manifestantes se reunieron para hacerse sentir de cara a los temas que están tratando los senadores.

Trabajadores de Vialidad se movilizan al Congreso

Se encuentran trabajadores de Vialidad Nacional, en contra del cierre y reestructuración del organismo. La medida se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial a través del Decreto 461/2025.

“El cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila”, señaló Adorni en conferencia de prensa previo al decreto. Ante esta situación, los trabajadores marchan en contra de estas medidas que atentan contra su trabajo.

Manifestantes exigen la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazan el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (RS Fotos)

De la misma manera se encuentran familias y distintas organizaciones que piden por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Asimismo, también se encuentran jubilados en la zona que reclaman por una mejor jubilación.

Valentina Bassi, actriz argentina, habló con un móvil de A24 que se acercó hasta el lugar. Ella es madre de un hijo con discapacidad, por lo que se sumó a la movilización.

La Policía Federal realiza un control para que no se corte la calle en el Congreso (RS Fotos)

“Hoy particularmente necesitamos que los senadores aprueben la Ley de Emergencia en Discapacidad, por eso estamos todos los que estamos, que somos un montón. Es una ley que nos permitiría subsistir, a las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores. Nos permitiría sacar la cabeza de abajo del agua, no es que vamos a estar bárbaro”, aseguró la actriz.

"No al ajuste en discapacidad", el reclamo que se extiende en el Congreso (RS Fotos)

“Necesitamos que los senadores piensen que detrás de sus decisiones hay un montón de personas que la estamos pasando muy mal”, aseveró en el móvil.

“Yo tengo fe, lo único que puedo tener. Que los senadores tengan un poco de empatía, de emoción. No miren números, miren personas. Tengo fe que esta ley va a salir, que no se va a vetar. Realmente un montón de personas necesitamos de esta ley”, agregó Bassi.

Además, señaló que los problemas que atraviesan no son nuevos: “La discapacidad está en emergencia hace años ya, veníamos muy golpeados de antes. Lo que pasa ahora es que se está destruyendo por completo, las escuelas especiales, los hogares están con peligros de cierre. Están haciendo rifas y colectas para no cerrar. No se puede así”.

“No es que no hay plata, se tiene que administrar mejor. Las personas con discapacidad necesitan los apoyos hoy, porque mañana es tarde. Hay que entender que no es beneficencia, son derechos, no son privilegios”, cerró la actriz que es madre de un hijo con trastorno del espectro autista.

Los manifestantes están en la Plaza del Congreso (RS Fotos)

El proyecto busca declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. De la misma forma, busca actualizar y asegurar el financiamiento de diversas pensiones, servicios, y personal que trabajen en el área.

Desde la cuenta oficial de Tránsito de Buenos Aires confirmaron que a estas horas se liberó la calzada para circular por Plaza del Congreso, ya que las movilizaciones se realizan sobre la vereda.