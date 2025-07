Los trabajadores del Garrahan volvieron a parar y realizaron una movilización tras la designación del nuevo director médico

Nueva marcha de los trabajadores del Garrahan

Una nueva jornada de protesta se vivió hoy en el Hospital Garrahan, con un paro total de actividades y un abrazo simbólico al edificio principal. Desde las 7 de la mañana, trabajadores, residentes y referentes gremiales se congregaron en el centro de salud pediátrica para manifestar su rechazo a la designación del nuevo director médico ejecutivo, Mariano Pirozzo, y exigir una recomposición salarial. La movilización incluyó recorridas por el hospital, un “verdurazo” en la puerta y actividades artísticas a lo largo del día.

La medida de fuerza fue convocada por ATE-Garrahan y respaldada por médicos, técnicos y personal de diversas áreas. La decisión de paralizar la atención se tomó tras varias audiencias fallidas en el marco de la conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo, donde, según los trabajadores, el Ministerio de Salud no se presentó en reiteradas oportunidades ni ofreció respuestas concretas.

“Tuvimos tres audiencias a las que nos convocaron y no se presentaron. Una vergüenza total, porque ellos nos han citado y no se presentaron. Nosotros siempre con buena predisposición al diálogo y a que nos ofrezcan lo que merecemos. Y de parte de ellos no hay nada”, expresó una trabajadora en diálogo con TN.

Nueva marcha de los trabajadores del Garrahan

El trasfondo del conflicto no es nuevo. El reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas se arrastra desde hace meses, pero se intensificó con la reciente oficialización del nombramiento de Pirozzo al frente de la dirección médica.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Salud esta semana y generó un fuerte rechazo por parte de los gremios. “La situación no va a cambiar tampoco porque no hay una predisposición del Gobierno para que cambie. El hospital está cada vez peor y los empleados están cada vez peor. Así que el hospital se está perdiendo”, sostuvo una residente.

La protesta se llevó a cabo en un clima de tensión creciente, que se vio agravado por la situación de los médicos residentes. “Fueron apretados para renunciar a las medidas de lucha, los amenazaron con despidos, medidas muy drásticas para ellos y tuvieron que dar marcha atrás”, señaló una vocera del personal en una entrevista.

La misma fuente explicó que, tras ese episodio, los residentes pasaron a ser considerados becarios, lo que implicó una mayor precarización de sus condiciones laborales: “Más precarización aún para ellos y son los que sostienen el hospital, igual que todas las personas que estamos acá”.

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un paro de 24 horas con guardias mínimas y actividades artísticas en el edificio

Durante la jornada, también hubo espacio para las voces del personal del jardín maternal, cuya situación fue particularmente mencionada por su rol en el funcionamiento interno del hospital. “Somos un eslabón fundamental. Muchas de las profesionales que salvan vidas y no tienen donde dejar a sus bebés, los dejan con nosotras. Estamos catalogadas de ñoquis y no lo somos, venimos a trabajar ocho horas diarias y merecemos un sueldo como corresponde”, remarcó una empleada del área.

Desde la puerta de la dirección médica, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE-Garrahan, planteó que “el hospital repudia masivamente” la designación de Mariano Pirozzo. “No vamos a permitir los ataques que hizo en otros hospitales, donde solo ocupó un rol devastador de despedir gente. No tiene ningún pergamino que lo avale con trayectoria en salud pediátrica. No es ni siquiera pediatra”, afirmó. “El único mensaje que hay detrás de su designación es amedrentarnos justamente con estos posibles ataques”, agregó.

Lipcovich también se refirió a las declaraciones recientes de autoridades nacionales. “Hoy leí declaraciones de la viceministra que, luego de haber dicho falsamente que había ñoquis y no haber demostrado un solo ñoqui, ahora cambia de discurso y dice que el problema sería que hay mucha estructura jerárquica. Cada semana dicen una cosa distinta”, sostuvo. “Mienten, y como están a la defensiva porque la lucha de los trabajadores del Garrahan ha ganado una enorme simpatía, ya no saben para dónde disparar”.

Los trabajadores del Hospital Garrahan preparan una nueva movilización para el próximo jueves (RS Fotos)

Además, apuntó contra los criterios de recorte presupuestario y el nuevo modelo de gestión: “No tienen nada que ver con brindar salud en función de las necesidades que tiene la población, sino con ajustar las estructuras hospitalarias a las necesidades de recorte del gobierno. Tenemos menos personal del que hace falta, tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza en muchísimos casos”, señaló.

Tras el paro de este miércoles, los gremios convocaron a una nueva medida de fuerza el jueves 17 de julio, que incluirá una marcha hacia Plaza de Mayo.

Nueva marcha de los trabajadores del Garrahan

La designación de Mariano Pirozzo se convirtió en un punto de conflicto central. El médico, con trayectoria en instituciones como el Hospital Militar Central, el Hospital El Cruce-SAMIC y la Clínica Sagrada Familia, fue cuestionado por su perfil vinculado a la gestión técnica y su paso por el Hospital Nacional Bonaparte.

Según declaraciones del gremio, su incorporación responde a una “lógica de ajuste”, y consideran que su llegada no se explica por méritos médicos, sino por una orientación política alineada con una reducción presupuestaria.

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se limitan a advertir que las medidas adoptadas por los sectores convocantes del paro incumplen la conciliación obligatoria vigente. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, señalaron desde la cartera.