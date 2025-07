Sergio Massa interpeló al Gobierno por el 9 de Julio: “¿Puede ser soberano un país que entrega sus recursos?"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se expresó en redes sociales por el Día de la Independencia

El líder del Frente Renovador y exministro de Economía, Sergio Massa, publicó un mensaje en la red social X en el marco del Día de la Independencia, en el que lanzó una crítica directa al gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, al vincular su gestión con la “entrega” de soberanía y la falta de federalismo.

En su publicación, Massa difundió un video del Frente Renovador, donde se pregunta: “¿Puede ser soberano un país que entrega sus recursos?”. En ese fragmento alusivo, aparece la imagen de Milei en un acto oficial, lo que deja traslucir una crítica al rumbo del actual gobierno en materia de desarrollo nacional y defensa de intereses estratégicos.

Desde su cuenta personal, el excandidato presidencial de Unión por la Patria compartió el siguiente mensaje: “Unidad, coraje y responsabilidad: la independencia es una lucha que sigue más viva que nunca. Feliz día a quienes mantienen bien alto el orgullo de ser argentinos”.

El dirigente opositor eligió la fecha patria para marcar diferencias con el gobierno libertario, y reivindicar una mirada sobre el sentido de la independencia nacional en el presente. En el video, se exponen imágenes de la petrolera estatal YPF, actividades productivas como la producción agropecuaria, áreas de la ciencia y la técnica, y algunas de las protestas de este último año, como los reclamos de los médicos del Hospital Garrahan y del movimiento obrero.

El audiovisual, con un tono crítico hacia el gobierno de Javier Milei, sin mencionarlo explícitamente, remarca: “El 9 de julio de 1816 se declaró la voluntad de un pueblo: recuperar los derechos como nación libre e independiente. ¿Puede ser soberano un país que entrega sus recursos? ¿Puede ser independiente un país que no confía en el talento de su gente?”, relata en la secuencia difundida en la red social.

El video del Frente Renovador que conmemora el 9 de Julio

La pieza audiovisual, compartida por el Frente Renovador de Sergio Massa, se intitula “¿QUÉ ES SER INDEPENDIENTES EN EL SIGLO XXI?”. El mensaje viene seguido de un llamado a “la independencia”, que se “construye defendiendo nuestros recursos, fortaleciendo la industria nacional y garantizando igualdad de oportunidades”. “No hay futuro posible sin un proyecto de país que se piense desde y para Argentina”, según la publicación.

A lo largo del video difundido en X, se suceden fragmentos que subrayan la importancia del desarrollo científico y tecnológico, la protección del trabajo nacional y el federalismo. “Sin ciencia no hay futuro. Ser independiente es ser federales, es apostar al desarrollo propio, confiar en el talento de las y los argentinos. Potenciar nuestra ciencia, tecnología e innovación, tener una industria nacional fuerte, aprovechar nuestros recursos naturales. Es igualdad de oportunidades, es que nuestros trabajadores puedan mejorar su poder adquisitivo y tener derechos”, resume uno de los tramos citados en el mensaje de la secuencia.

El mensaje de Sergio Massa por el 9 de Julio. "Feliz día a quienes mantienen bien alto el orgullo de ser argentinos", celebró

Esta mañana, en medio de la conmemoración de la fecha patria y los comentarios alusivos de la dirigencia política a la jornada, el presidente Javier Milei le apuntó hoy a los gobernadores, al asegurar que “quieren destruir al Gobierno Nacional”. Rechazó los reclamos que le dirigen desde el interior del país, que tienen como objetivo redistribuir los recursos fiscales que recauda Nación. Según la visión del mandatario, “hay una perversión enorme” por parte de algunos de ellos y manifestó que “les importa el poder y la de ellos y este modelo prueba que son parte del problema y no de la solución”.

Además, el jefe de Estado se refirió al viaje que canceló hacia la provincia de Tucumán, donde tenía previsto encabezar la tradicional ceremonia por el 9 de Julio, junto a autoridades locales. Sin embargo, el periplo debió suspenderlo, según afirmó, por las condiciones climáticas por la niebla. En ese marco, explicitó que la recomendación fue “que no se viajara”, a la vez que dijo que “no estaban garantizadas las condiciones para volver”.

“La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar”, insistió Milei, y descartó las versiones que vinculan esa decisión a la ausencia de los gobernadores en el acto oficial. “El resto de las especulaciones me tienen sin cuidado, de hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida, era bastante imprudente”, concluyó.