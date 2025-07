Miguel Ángel Pichetto: “Hoy los diputados no tienen formación para dar un debate serio”

Miguel Angel Pichetto: "Hoy los diputados no tienen formacion para dar un debate serio"

En medio de las últimas sesiones de diputados que terminaron en escándalo, Miguel Ángel Pichetto mostró preocupación por la pérdida de prestigio del Congreso y la baja calidad en las discusiones legislativas. “Hoy los diputados no tienen formación para dar un debate serio”, sentenció, apuntando directamente a las listas confeccionadas tanto por La Cámpora como por el PRO, cuyos criterios de selección, a su entender, no priorizan la experiencia ni los antecedentes políticos. “No estoy de acuerdo cómo se seleccionaron los candidatos a diputados. Antes no llegaba cualquier tipo sin antecedentes políticos, para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados tenías que tener un bagaje”, remarcó.

En este contexto, Pichetto repasó los momentos más tensos de la última sesión en la Cámara Baja, que quedó envuelta en un escándalo tras la aprobación, por presión opositora, de los emplazamientos para el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan. “Estamos viviendo momentos de tensión, hay que ver qué es lo que pasa entre el oficialismo y el kirchnerismo, también hay una puesta en escena de cara a las elecciones y quieren mostrar que son las únicas alternativas”, opinó. Sin embargo, su mayor preocupación es que el creciente enfrentamiento “daña al Congreso” y aleja la discusión de los temas urgentes que afectan a la sociedad.

La sesión en cuestión, considerada por muchos analistas como un punto de inflexión en el deterioro institucional, puso en evidencia el clima de hostilidad que predomina actualmente en el recinto. Para Pichetto, esta dinámica de conflicto abierto “es algo únicamente conveniente para el Gobierno, que no podamos discutir cosas importantes”. A su juicio, el Ejecutivo saca ventaja mientras la oposición se fragmenta y el oficialismo concentra el espectáculo. “Solo tratamos el tema del Garrahan y el tema universitario, que son temas de alta sensibilidad para la sociedad”, aseveró.

Una parte considerable de su diagnóstico recae sobre el proceso de selección de dirigentes. “Antes no llegaba cualquier tipo sin antecedentes políticos, para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados tenías que tener un bagaje. Me duele decir esto, pero hoy no tienen formación para dar un debate serio”, insistió. Propone recuperar selecciones meritocráticas y fortalecer la profesionalidad: “La política no puede dejar de ser una herramienta transformadora y seria”.

Cuestiona, además, la violencia simbólica y discursiva que atraviesa la política argentina: “Hay un discurso generador de agresor y de violencia, especialmente a los periodistas y a aquellos que no piensan igual”, evaluó, reclamando autocrítica a los principales referentes y al propio oficialismo. “El nivel de conflictividad no ayuda al Presidente ni a la sociedad argentina, yo trabajaría a nivel inverso, tratando de generar lazos que me permitan tener más potencia parlamentaria”, aconsejó, aludiendo a la falta de diálogo institucional y al aislamiento de Javier Milei en la búsqueda por defender su modelo.

La mirada crítica de Pichetto se extiende al rol adoptado por La Libertad Avanza y el PRO en el escenario electoral y legislativo. “LLA va a ir a competir solo a la elección, no va a hacer coaliciones pese a los esfuerzos que hagan. El PRO le votó todo y acompañó todos los avances para el primer año y medio del Gobierno en el poder, pero ahora quieren demostrar que lo nuevo es LLA y es válido”, señaló, advirtiendo que esa fragmentación alimenta la inestabilidad del sistema de partidos.

En el plano económico, Pichetto fue particularmente severo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la línea de gestión de la cartera: “Para mí hay señales y luces amarillas en el modelo económico del Gobierno, me parece algo muy tonto lo que dijo ayer el ministro de economía. El mensaje y la palabra son importantes en la construcción de poder, entonces un ministro cuando habla con empresarios no puede ser un patotero de barrio. Tienen falta de preparación, Caputo no tiene formación política. Como dicen, el perro se parece al amo y en política, los ministros se quieren parecer al Presidente, pero no está bien”, argumentó, denunciando la falta de centralidad y liderazgo político en los equipos de gestión.

La deriva social de la política es, para Pichetto, otro síntoma del deterioro del debate y la representación. “Hoy hay políticos y periodistas que tienen dificultad para caminar por la calle. Yo camino la calle y me va relativamente bien, alguno me putea, me dice traidor, otros que me dicen que vuelva al peronismo. Hay gente que está presa en su libertad, que llega el domingo y no pueden llevar ni a los pibes a la plaza”, relató, ilustrando una distancia creciente entre la dirigencia y la sociedad.

La noción de traición también ocupa un lugar destacado en su interpretación de la vida interna del peronismo y de la historia reciente del país. “La traición en política es un cambio de tiempo, de época, incluso las lealtades que se pueden defender del punto de vista de tus ideales, son traicionadas por tu líder. En el peronismo ha pasado eso, el kirchnerismo ha comprado un movimiento más ligado a la izquierda. Hoy en el peronismo orbitan personas que no tienen nada que ver con el peronismo. Antes de la traición individual, vienen otras traiciones. Para hacer política tenés que tener una gran capacidad para aceptar la frustración y el fracaso”, reflexionó.

Al cierre de la entrevista con Infobae en Vivo, Pichetto se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, insistiendo en que “para mí Cristina está presa, fue condenada por la causa más endeble y estuvo mal defendida. No entiendo la pena, si le das 6 años de prisión, por qué le das inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, manifestó, reiterando su postura sobre la desproporción y la motivación política de las sentencias judiciales.

