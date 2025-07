El Congreso prepara una declaración por el fallo contra YPF con el objetivo de proteger el paquete accionario

El Congreso busca bloquear cualquier movimiento de acciones de YPF

Los legisladores de las fuerzas de la oposición se preparan para avanzar rápidamente con proyectos de declaración en donde se oponen al fallo de la justicia de los Estados Unidos que busca que el Estado argentino pague un juicio con el 51% de las acciones de YPF. Tanto en el Senado como en Diputados, desde los bloques opositores ingresaron textos que buscan que el Congreso de la Nación se expida para ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones y establece que las transferencias de las acciones tienen que ser aprobadas por el Congreso de la Nación.

En el Senado de la Nación ingresó un proyecto del radical Maximiliano Abad, que acompaña su correligionario Pablo Blanco, quien señaló que “el interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado”. El proyecto sostiene que el cumplimiento del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condena al Estado argentino a ceder el 51% de sus acciones como pago parcial de la sentencia, “constituiría un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana y no injerencia reconocido por el derecho internacional”.

Diputados y senadores presentaron proyectos de declaración para proteger el paquete accionario de YPF

El partido radical, que preside Martín Lousteau, emitió un comunicado en donde señala que “exhorta a todas las fuerzas políticas a defender YPF porque constituye una causa común de todos los argentinos”.

En Diputados, el proyecto fue presentado por Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal y establece que “toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso”. Además, señala que cualquier medida sin la autorización del Congreso “será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal”. Por último, intima al Ejecutivo Nacional a “abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones”.

El bloque de la UCR en la Cámara Baja también presentó un proyecto de declaración en donde expresan “preocupación por la sentencia por las acciones de YPF“. En la iniciativa que presentó Lisandro Nieri con el acompañamiento de varios de sus colegas de bloque, manifiestan su rechazo a la decisión judicial de EE. UU., ya que “no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad de soberanía vulnerando tratados internacionales en los que ambos países son partes. También, desconoce la legislación interna argentina”.

Las iniciativas cuentan con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria y los legisladores que responden a las provincias. Resta aún saber qué posicionamiento tomará el PRO y La Libertad Avanza.Desde el partido amarillo respondieron que aún no habían visto los textos. Pero el posicionamiento de quien fue el jefe de los abogados del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, planteó que el fallo “viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas” y que el fallo le pide al Estado “que incumpla una ley del Congreso. Por lo menos tiene que haber una declaración conjunta firmada para apoyar la necesidad de no violar una ley. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un estado extranjero y esto no puede pasar”, insistió.

Miguel Angel Pichetto pidió responsabilidad al oficialismo

Por el lado de los libertarios, fuentes parlamentarias tanto del Senado como de Diputados señalaron que “aún no hay un posicionamiento” respecto de los proyectos presentados y que, además, “no hay todavía una bajada de línea” desde la Casa Rosada.

Un dato no menor es que ayer, en medio de la sesión, el diputado libertario Santiago Pauli tuvo un discurso en el que señaló que la estatización de YPF “fue un robo perpetrado por el kirchnerismo y sus socios”. Esto generó el fuerte rechazo de los bloques que encabezó Pablo Juliano, de Democracia, quien, en un encendido discurso, criticó la postura libertaria: “Ojo con hacer la chiquita. Saquemos una resolución que le diga a la jueza norteamericana que no le vamos a entregar ninguna acción porque defendemos nuestra soberanía”.

Más tarde, Miguel Ángel Pichetto adelantó el envío del proyecto y pidió a los diputados libertarios mesura. “Lo que se dice acá repercute en el juicio. Cortan los videos y los usan como pruebas”.Por último, recordó que la expropiación de YPF “permite que este Gobierno tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburo, gas y petróleo” y que la ley de estatización “tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras”.

Si la oposición logra llamar a una sesión tanto en Diputados como en el Senado antes del receso de invierno, lo más probable es que se voten estos proyectos en busca de bloquear la pérdida de acciones de la petrolera.