Pese a los reclamos, el gobernador de Chubut aseguró que no hay enojo de las provincias con el Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la sesión inaugural del Congreso Nacional en marzo pasado, rodeado del resto de los gobernadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Por primera vez en mucho tiempo, celebro este ida y vuelta entre los estados soberanos y el gobierno nacional”, afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, este domingo, y descartó que haya enojo de las provincias con Casa Rosada por la cuestión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A pesar de que podrían presentar la próxima semana un proyecto en el Senado para modificar el reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, el chubutense aclaró en declaraciones a radio Mitre que si bien “por ahí se le dio un manto de tensión y de enojo, la realidad es que no” y explicó que “hay un trabajo que surge en el CFI, primero con una agenda de desarrollo de infraestructura en Entre Ríos y más en el marco del Consejo de Mayo, que ya está operativo”.

Torres subrayó que la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional ha generado un hecho inédito: la participación activa y unánime de todos los gobernadores en la discusión. “Todos, absolutamente todos los gobernadores, nos reunimos para hacer parte de esa reforma fiscal”, remarcó.

Tras el encuentro de gobernadores en el CFI circuló que varios mandatarios admitieron que “todos estamos peor”. Torres matizó esa percepción, y señaló las diferencias estructurales entre las provincias. “Hay provincias que obviamente son muy distintas. Las provincias que tenemos regalías y que dependemos en algunos casos, en Chubut, por ejemplo, un tercio de los recursos depende directamente del precio del barril, del precio del dólar y eso impacta directamente en los ingresos por regalías. Pero tenemos otra holgura financiera que por ahí otras provincias que no tienen regalías no cuentan con esos ingresos”, explicó.

Torres junto al ministro de Economía, Luis Caputo

No obstante, reconoció la caída en la coparticipación y consideró que la eliminación de los fideicomisos, impulsada por el gobierno nacional, abre una oportunidad para repensar la asignación de recursos. “Cuando el gobierno dice vamos a eliminar el curro de los fideicomisos, concretamente está hablando de esfuerzo de todos los contribuyentes que a través de un impuesto se cobra para algo, que no se puede utilizar para otra cosa que no sea eso. En este caso estamos hablando de infraestructura. Puede ser vivienda, puede ser rutas, puede ser mantenimiento de puertos”, detalló.

Torres defendió la necesidad de que los impuestos con asignación específica se utilicen para los fines previstos, y que, en caso de subejecución, se revise su continuidad. “Ese es el planteo original que generó un debate para mí más que interesante y con una posibilidad de avanzar incluso en leyes convenio que implican tener la venia unánime de todos, también obviamente del Gobierno nacional. Y en eso estamos. Estamos no negociando ni tironeando, sino que la verdad que hay una mesa de trabajo por primera vez en mucho tiempo, que funciona y que hay un ida y vuelta porque el gobierno estuvo presente”, afirmó.

A partir de las declaraciones en un posteo en X de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que el presidente Javier Milei “se está quedando con la plata de los gobernadores”, Torres respondió que “la propuesta nuestra ante una subejecución, por ejemplo, de los aportes del Tesoro y que no se puede usar para otra cosa, es que el gobierno tenga la posibilidad de tener una libre disponibilidad de parte de esos recursos. Por lo tanto, eso puede ir también a las metas fiscales del Gobierno y que el resto se distribuya bajo los índices de coparticipación y secundaria. O sea, es ganar para las dos partes”.

Ignacio Torres consideró que el PRO no debe "integrarse" a LLA

El gobernador también mencionó el caso del impuesto a los combustibles, donde se discute la posibilidad de eliminarlo, descentralizarlo o coparticiparlo, aunque aclaró que aún no existe un proyecto de ley concreto.

El mandatario patagónico consideró que la mayoría de los actores políticos coinciden en la necesidad de no gastar más de lo que se produce y de mantener la normalidad macroeconómica. “Ahora se viene otra discusión, que ahí sí hay diferencia y estamos hablando de cómo generamos una revolución de competitividad, cómo le agregamos valor a nuestros recursos, cómo generamos también una reparación histórica para la Argentina que trabaja, que genera, que produce, que exporta justamente, que genera esas divisas que tanto necesita la Nación”, comentó.

El futuro del PRO y la prisión de CFK

Consultado sobre la situación interna del PRO y la posibilidad de alianzas electorales, Torres se mostró distante de las especulaciones políticas y centrado en la gestión provincial. “En mi provincia estamos abocados 100% a la gestión y con combates importantes, por ejemplo, terminar con los privilegios, terminar con los fueros. No tenemos un minuto de tiempo para armar alguna ingeniería electoral o pensar en cosas que, la verdad, tampoco es cierto que hay clima electoral”, sostuvo.

También rechazó la idea de una fusión con La Libertad Avanza y defendió la identidad opositora del PRO: “Yo siempre dije que no estaba de acuerdo, que me parecía un error, no un error estratégico, sino un error conceptual. Yo creo que las alternativas son sanas para la democracia. Creo que hay que entender que el PRO perdió las elecciones nacionales, que es oposición, pero una oposición que cuando hay una medida que es buena para el país, siempre la hemos acompañado”.

Los gobernadores Axel Kicillof, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Claudio Poggi, Claudio Melella, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Gerardo Zamora y Martín Llaryora y una situación de tensión con Casa Rosada que minimizó el chubutense

Sobre el liderazgo político y el rol de figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Torres opinó: “Yo creo que hay un fin de ciclo. Yo creo que hoy hay una oportunidad también de mirar hacia adelante y de mirar al futuro y de empezar a discutir lo importante cuando hoy hay actores en la política que tienen una fuerza gravitacional que te llevan a una discusión hiper personalista, por ejemplo, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y te quita espacio de discutir lo importante”.

El gobernador llamó a superar los personalismos y a construir una agenda de desarrollo basada en ideas y políticas de Estado a mediano y largo plazo. “Acá no hay ningún líder mesiánico que nos va a salvar, ni tampoco hay ninguna persona que tenga la verdad absoluta. Acá tenemos que empezar a discutir ideas, a trazar una agenda de desarrollo y en el marco de políticas de Estado a mediano y largo plazo, ser consecuentes con eso”, enfatizó.