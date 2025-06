Francos habló del dólar y respondió a las críticas por la suba de retenciones: “Nada nos va a sacar del equilibrio fiscal”

ARCHIVO - El jefe de gabinete de ministros argentino, Guillermo Franco (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El jefe de Gabinete de ministros nacional, Guillermo Francos, defendió este sábado la decisión de aumentar las retenciones a la soja y el maíz tras la protesta de algunos gobernadores y aseguró que “nada nos va a sacar del equilibrio fiscal”.

“Siempre escuchamos el reclamo de los productores. Entendemos que gobernadores que lideran provincias agropecuarias puedan subirse a ese reclamo, nos parece razonable. Pero también es irrazonable que no entiendan que el gasto y el equilibrio fiscal se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros, que hemos bajado muchos impuestos”, opinó Francos en una entrevista concedida hoy a radio Mitre.

En las últimas horas, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, expusieron su oposición a esta medida del Gobierno. “Asfixia al agro”, sintetizó en un posteo en X el mandatario mediterráneo.

No obstante, el funcionario nacional advirtió que la idea del Gobierno a futuro es “conseguir un equilibrio a través de la eliminación del gasto” y contó que en Casa Rosada están “viendo cómo diseñamos el sistema tributario que no afecte la producción”.

"No hay intranquilidad cambiaria", advirtió Guillermo Francos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En ese sentido, dijo que “todos planteamos las dos grandes reformas que vienen en Argentina, la laboral y la tributaria. Hay que buscar conciliar los intereses de los distintos sectores”.

Francos también se refirió a la suba del dólar oficial de los últimos días. Pero aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna intranquilidad cambiaria”.

“La realidad es que en su política cambiaria el Gobierno dijo dólar libre piso y techo. El Gobierno estableció entre ese piso y ese techo en qué momento va a salir a comprar o a vender dólares para mantenerse en esa banda. Y la verdad que el mercado lo puso en el plano medio. Con lo cual me parece que hasta aquí se viene demostrando la efectividad de la política del gobierno”, defendió Francos.

El funcionario nacional aclaró: “Se dijo que habían salido más dólares de los que habían entrado. La verdad que poner el eje en ese tema como consecuencia de un dólar barato, no es exacto. Pensamos que durante muchos años ha habido desinversión enorme. Lo que está pasando es mucha inversión. La contraparte es el crecimiento de la actividad económica. Lo que hay que ver es cuál es la proyección futura. No nos preocupa para nada. La seguimos atentamente pero no es un tema preocupante”.

Días atrás la totalidad de los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones firmó lo que podría convertirse en un proyecto de ley por el que cambian el modelo de distribución del componente para obras viales del impuesto al combustible y la forma de distribuir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

Gobernadores, en la última reunión del CFI

La medida apunta a romper el cerco que impuso la administración nacional a las transferencias a las administraciones provinciales de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y a lograr un reparto menos discrecional de los ATN.

Francos aclaró que sobre este tema están “conversando”: “Los gobernadores hacen un planteo y está bien. Hay una ley que establece un fondo para dar anticipos del Tesoro Nacional, específico para distribuir en situaciones de crisis a las provincias. Ellos nos estaban proponiendo distribuir ese fondo en los términos de la coparticipación y estamos conversando sobre eso. Tenemos algunas diferencias pero estamos dispuestos a conversar”.

En radio Mitre le preguntaron si considera que los gobernadores “agarraron la motosierra” como el presidente Milei. “Hay distintos casos. Pero sí creo que hay gobernadores que han hecho ajustes, hay gobernadores que hacen ajustes fiscales lamentablemente con la suba de impuestos, como el de Ingresos Brutos, que es un impuesto distorsivo. Los gobierno provinciales perciben de ahí”, devolvió el jefe de Gabinete.

Y amplió: “Algunos lo han hecho a través de ajuste, otros a través de suba de impuestos y algunos viven de los recursos que envía el Estado. Hasta aquí, nosotros hemos distribuidos los anticipos del tesoro en situaciones de emergencia. El mes de junio genera inquietud porque se paga el aguinaldo y están apretados por esa circunstancia pero como dijo el Presidente y el ministro de Economía, no hay nada que nos vaya a sacar del rumbo del equilibrio fiscal”.