Diego Valenzuela no descartó ser candidato a legislador en la provincia de Buenos Aires

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, abrió la posibilidad de postularse como legislador en las próximas elecciones bonaerenses. Aunque aseguró que su mandato como jefe comunal se extiende hasta 2027, no descartó un nuevo rol dentro de la estructura política de la provincia.

“Yo soy intendente hasta el 2027 y soy un jugador del equipo, así que no descarto nada”, afirmó Valenzuela, al ser consultado en Radio Mitre sobre una eventual candidatura a senador por la Primera Sección Electoral. También destacó la relevancia del proceso electoral previsto para septiembre. “Estoy feliz trabajando como intendente, pero sí creo que la elección del 7 de septiembre es tan importante como la de octubre. Porque si sale bien, ya va a allanar el camino para los diputados nacionales”, sostuvo.

Valenzuela enmarcó esa definición dentro de un escenario de transición para el PRO. Aseguró que parte del electorado tradicional del espacio migró hacia La Libertad Avanza y planteó la necesidad de una alianza. “El PRO está en un proceso de transición, donde su voto, el voto de cambio, está integrado en La Libertad Avanza. Y ese es el gran desafío”, expresó.

Desde su punto de vista, distintos sectores del PRO ya comenzaron a tomar nota de ese cambio. “Veo un sector importante del PRO de la provincia de Buenos Aires que tiene la lucidez de ver que tenemos que ir juntos. De la manera que se pueda. Armando un frente. Y me parece que eso es positivo. Es una manera correcta de representar al electorado”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo central del armado debe ser derrotar al kirchnerismo. “Hoy el gran desafío es estar juntos los que pensamos parecido para ganarle al kirchnerismo”, afirmó. También se refirió al formato que debería adoptar esa coalición: “Entiendo que va a ser un frente, que integran diferentes partidos, pero que va a tener la impronta de LLA porque hoy es el espacio y el liderazgo de Milei que conduce este proceso”.

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja son los encargados de llevar adelante las negociaciones entre el PRO y LLA (Foto: Jaime Olivos)

Valenzuela evitó confirmar una postulación legislativa concreta, aunque dejó abierta esa opción. “Yo soy parte del equipo”, señaló en conversaciones recientes.

Sobre el escenario nacional, también apuntó contra Cristina Kirchner y se refirió al pedido de detención que se haría efetiva el próximo miércoles. “Es una actitud de provocación a la Justicia. El fallo judicial no es proscripción y puede participar en las elecciones el peronismo. No ha lugar a la victimización”, opinó.

En esa línea, sugirió restarle centralidad al conflicto judicial en torno a la ex presidenta. “Hay que tratar de salir del tema lo más rápido posible y que quede el grupo de fanáticos abajo del balcón y nosotros seguir empujando para adelante”, afirmó.

En la reunión de ayer con Mauricio Macri, Cristian Ritondo defendió el funcionamiento de la bancada en el Congreso y las negociaciones con LLA en la provincia de Buenos Aires. Según en diputado nacional, cada distrito debe tener su propia estrategia. “Hay que cuidar a los intendentes. Vamos a cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para obtener legisladores nacionales y provinciales y proteger a los municipios”, sostienen los negociadores que la semana que viene volverán a reunirse con Sebastián Pareja.

A su vez, María Eugenia Vidal planteó: “Desde el primer día dijimos que íbamos a hacer lo correcto, no lo conveniente. Apoyamos al gobierno para evitar una hiperinflación. Pero también hay temas pendientes, como que la mitad de los chicos no entiende lo que lee. No hay país con esa realidad”. La diputada nacional fue una de las dirigentes más críticas por la estrategia de LLA en la ciudad de Buenos Aires y por la agresividad de la campaña.