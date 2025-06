Mayra Mendoza: “Va a haber diferentes manifestaciones en distintos lugares y se están coordinando algunas de ellas”

Mayra Mendoza habló sobre la prisión domiciliaria a CFK (Futuröck)

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó su repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, y advirtió sobre un escenario de movilización permanente hasta que la exmandataria reciba prisión domiciliaria.

La Corte dejó firme anteayer la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta. El fallo original había sido dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 en diciembre de 2022.

En este marco, la también Secretaria de Participación del PJ Nacional afirmó que “hasta que CFK no esté en su casa va a haber diferentes manifestaciones en todo el país. Y se están coordinando algunas de ellas desde el Partido Justicialista. Hoy tendremos una reunión que es extraordinaria del Consejo con Cristina como presidenta, que obviamente no va a estar, estarán a cargo los vicepresidentes y las autoridades del partido para seguir coordinando”, advirtió esta mañana durante una entrevista en el programa Ahora Dicen, de Futuröck, conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino.

La salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcón de su casa durante el día de ayer

Además, subrayó que el fallo representa una avanzada política para silenciar a la expresidenta: “Está claro para nosotros que es un pedido para callar a Cristina. Lo hemos visto también con otras referencias en América Latina, que por más que intenten apagar las voces, no lo van a detener”, sentenció.

Mendoza también apuntó directamente contra miembros del Poder Judicial, mencionando a varios jueces por su nombre.: “A esta gente que no se les conoce la cara, como a Borinsky, a Bruglia, a la familia Mahiques, a Rosenkrantz, a Rosatti, a Lorenzetti, y son los responsables de llevar adelante esta injusticia en la Argentina y este pacto de impunidad también sobre quienes tienen realmente que dar explicaciones como Macri en tantas causas”.

En defensa de la expresidenta, la jefa comunal enfatizó la legitimidad de su figura entre la militancia y gran parte de la ciudadanía. “Las ideas no se matan, los valores, los principios no se proscriben, y eso es lo que Cristina ha generado en gran parte de la militancia y del pueblo argentino, con el sentimiento y la memoria de cómo se vivía cuando ella era presidenta porque (con Cristina) se tomaban decisiones a favor del pueblo y eso es lo que les molesta y no le perdonan“. Y ejemplificó: ”No le perdonan que los fondos de jubilaciones privadas hayan pasado de ser en manos de unos pocos, a ser parte del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad para todo el pueblo argentino".

Mayra Mendoza junto a Teresa García en la sede central del PJ

Sobre el cumplimiento de la condena, Mendoza insistió: “Han llegado a este punto y son capaces de todo, y entendemos que es necesario manifestarse para que no suceda lo que quieren, que es la humillación, el intento de ver a una mujer en condiciones que nadie se merece. Porque ella siempre estuvo a derecho, siempre se presentó cada vez que se ha pedido que lo haga ante algún tribunal. Cristina debe estar cumpliendo esta condena ilegal en su casa”, bramó al aire.

Mendoza también reveló que hubo un fuerte respaldo político a la exmandataria luego de la decisión judicial: “Desde diferentes partidos políticos se han pronunciado. Han venido también figuras relevantes de la política argentina al Partido Justicialista, la han visitado a Cristina la misma noche que la Corte dio la novedad de la condena y se han puesto a disposición. Esto no es una cuestión que está sucediendo en un lugar particular, sino en todo el país”.

En cuanto a las reacciones en la calle, la intendenta anticipó nuevas acciones colectivas: “Hay diferentes iniciativas y el objetivo tiene que ver con que Cristina pueda estar cumpliendo con lo que ha dictaminado esta Corte corrupta, pero en su domicilio. Si eso no sucede y está en otros lugares, están cumpliendo con caprichos o fantasías que puede tener Bullrich, y creo que va a ser complicado porque va a haber manifestaciones que repudien ese intento de humillación”.

Mendoza adelantó que si no se le otorga la prisión domiciliaria a CFK "va a haber manifestaciones que repudien ese intento de humillación" (RS Fotos)

Mendoza denunció además la violencia simbólica y física que -según su visión- atraviesa el accionar contra Fernández de Kirchner: “La violencia que han engendrado al punto tal que haya personas decididas a ir a gatillarle a Cristina la cabeza. Y como esa bala no salió, ellos mismos dijeron que iba a salir una sentencia. Estoy hablando del Grupo Clarín, del Poder Económico y el Partido Judicial”.

Asimismo, criticó al actual gobierno nacional y a su política económica: “La realidad social de nuestro país, de la Argentina, y del conurbano bonaerense ni hablar, es dramática. Siguen endeudando el país y pidiendo nuevos créditos externos. Todos tenemos que poner énfasis en la triste realidad que estamos viviendo, la responsabilidad que tiene el gobierno actual de dejar desamparada a la gente y dejar de ser funcionales a lo que termina generando violencia, odio e injusticia”.

Finalmente, Mendoza reafirmó su esperanza en una respuesta colectiva del movimiento peronista: “Creo que hay madurez, conciencia de la mayoría de los compañeros y esa unidad del peronismo va a llegar. Se va a evidenciar con una condena ilegal a Cristina. Durante las horas del día de hoy creo que vamos a poder ver ese gesto y esa actitud de entendimiento, de grandeza del peronismo unido”.