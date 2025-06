Guillermo Francos pidió “que no se monte un show” cuando se produzca la detención de Cristina Kirchner

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete Guillermo Francos se pronunció sobre la situación legal de la ex presidenta Cristina Kirchner, después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.

Mientras la ex mandataria analiza los pasos a seguir -tiene tiempo hasta el miércoles próximo para presentarse ante la Justicia-, se multiplican las especulaciones sobre cómo será el procedimiento legal. En ese marco, Francos señaló: “Espero que no se monte un show de ningún lado, porque hay algunos episodios que han sucedido estos días... Yo entiendo el afecto, lo que genera entre sus seguidores, que son cada vez menos, pero ella tiene sus seguidores, y espero que no crucen límites”.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete apuntó: “Esto ha sido la acción libre de la justicia independiente. No hay ningún gobierno que haya tenido que ver en esto, la mayoría de los jueces que intervinieron han sido designados por el kirchnerismo en distintas etapas. Uno puede entender que algunos lo digan, pero este no es un fallo político sino judicial”.

En la misma línea, Francos destacó que, en momentos tan delicados, se debería evitar cualquier espectáculo público: “Son momentos duros... La condena a 6 años de prisión, la suspensión de todos sus derechos políticos. No es un tema sencillo, es una condena fuerte”.

En relación con el procedimiento de detención, Francos expresó seguridad en que se llevará a cabo con el debido respeto, reflejando la postura del gobierno. “Está claro que será así. Supongo yo que... Es un tema de la Justicia pero, si me preguntás la opinión del Gobierno, está claro que es esa”, agregó en diálogo con Radio Splendid. “Más allá del fallo, más allá de la condena, más allá de los hechos de corrupción, es una expresidenta de la Nación y la conducta tiene que ser la que corresponde. Que purgue su pena en las condiciones que normalmente ha pasado con los presidentes de la Nación”, completó.

La salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcon de su casa

Al recordar el episodio de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, cuyas imágenes esposado en pijama circularon ampliamente, Francos consideró que tales situaciones no deberían repetirse, defendiendo la privacidad: “Son cosas que no deberían pasar, debería respetarse esa intimidad”.

En otro momento de la entrevista, el coordinador de ministros también se refirió al impacto del fallo en la imagen internacional de Argentina, admitiendo que no es positivo ver al país en las noticias por un caso de corrupción presidencial. Respecto al veredicto, subrayó su base sólida: “Tiene todos los fundamentos pese a que se diga lo contrario”, y añadió: “No es que genere incomodidad al Gobierno. Por supuesto que es un hecho conmocionante, no es un fallo que dé alegría y lamentablemente pone a la Argentina en las tapas del mundo por un hecho negativo como es una presidenta condenada por hechos de corrupción”.

Finalmente, Francos dejó claro que la expresidenta deberá afrontar las consecuencias judiciales como cualquier ciudadano, negando rumores de arreglos de impunidad o beneficios políticos: “Son temas que van a pasar y la expresidenta tendrá que cumplir con su pena como cualquier otro ciudadano que es sometido a un proceso judicial y condenado. Se han hecho especulaciones a favor y en contra, si nos convenía que sea candidata o no sea candidata, si había acuerdo de impunidad. Se demostró que todo eso era falso”. De esta manera, sostuvo que las conjeturas mencionadas carecían de fundamento.