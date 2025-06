El kirchnerismo se endurece en el Congreso hasta que se resuelva la prisión domiciliaria a CFK

Bloque de Unión por la Patria (Maximiliano Luna)

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados definió endurecer su postura en el Parlamento en el corto plazo hasta que se defina la situación de Cristina Kirchner respecto a cómo y dónde cumplirá la condena de 6 años por la causa Vialidad.

“La estrategia y la táctica se acomoda a las situaciones, lo que no vamos a hacer es fingir demencia como si no hubiese pasado nada”, explicó una alta fuente del bloque que conduce el rosarino Germán Martínez.

Esto quedó plasmado ayer en cada una de las comisiones que se desarrollaron en la Cámara baja en la que el kirchnerismo mostró diferentes actitudes. Pero quien dejó en claro el movimiento fue el diputado Leopoldo Moreau.

Leopoldo Moreau - Paula Penacca- Tratamiento en particular ley de bases (Gustavo Gavotti)

Durante la comisión de Asuntos Constitucionales en donde La Libertad Avanza buscaba dictaminar un proyecto que modifica la composición y elección de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), Moreau tomó la palabra y señaló que “se rompió el pacto democrático fundado en 1983. Esta semana tuvo su punto más culminante con episodios que deben llamarnos a la reflexión. Por eso, nuestro espacio no participará de actividades que signifiquen naturalizar esta situación que nos pone al borde de un Gobierno autoritario sin límites”. Automáticamente el bloque se retiró del encuentro.

El hecho tuvo dos consecuencias: la primera fue que el bloque de UP logró frenar el dictamen, hasta Martínes que estaba en el PJ volvió al Congreso para participar de esa comisión; y la segunda mostrar parte de la estrategia a aplicar.

Durante la jornada se realizaron otras dos comisiones: Agricultura y Penal. En la primera fueron y apoyaron a los trabajadores del INTA y vlncularon el desguace de la institución con CFK presa. En la segunda, se presentaron y lograron evitar que se dictamine una suba en las penas. Luego se retiraron.

“No queremos fingir demencia y no queremos se normalice una situación. Vamos a mantener esta táctica y esta estrategia hasta que Cristina Fernández de Kirchner esté cumpliendo la condena en su domicilio y con todas las garantías”, explicaron desde le bloque K. Frente a la pregunta si entienden que se le va a negar la prisión domiciliaria la respuesta no dejó lugar a dudas. “Nos tenemos que preparar para lo peor. Muchos decían que no iba a salir el fallo y acá estamos. Hay medios que muestran la celda en la que buscarían alojar a Cristina. En el corto plazo, y hasta que esto no esté claro, nos vamos a mantener en esta postura y cada comisión tomaremos la definición necesaria”.

Cristina Kirchner saluda a la militancia que montó una vigilia en la puerta de su casa (Foto: RS Fotos)

En este contexto es que hay otros sectores que van tomando una posición similar. Miguel Angel Pichetto de Encuentro Federal definió suspender la Bicameral Revisora de Cuentas que debía reunirse hoy. “No están dadas las condiciones”, señalaron desde su entorno. Y no sólo eso, tampoco estuvieron presentes en la comisión que debatió AGN la diputada Margarita Stolbizer y Juan Fernando Brügge, ambos de EF.

El plazo para que Cristina Kirchner se presente en los tribunales vence el próximo miércoles. En medio están las conversaciones entre el juzgado y los abogados de la ex presidenta para resolver el modo en el que se hará la detención.

En el peronismo dudan sobre que la Justicia le de la domiciliaria a CFK, sin tobillera y que no la expongan a una imagen “con chaleco y casco”. En ese sentido, la senadora provincial y cercana a Cristina Kirchner señaló que “el peronismo no va a permitir que la denigren” a la ex presidenta.

En el Gobierno hacen trascender que están comprando tobilleras electrónicas mientras los fiscales visitan dependencias carcelarias. “El fallo es profúndamente antidemocrático y no podemos hacer como si no hubiese pasado nada”, sentenciaron desde Unión por la Patria.