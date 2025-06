Guillermo Francos: “Cristina Kirchner no está proscripta por una voluntad política, sino porque cometió ilícitos que le impiden postularse de por vida”

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de javier Milei (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

El jefe de Gabinete Guillermo Francos reflexionó esta mañana sobre el fallo judicial que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El coordinador de ministros desestimó el argumento de la ex jefa de Estado, quien asegura que está siendo proscripta porque no quieren enfrentarla en elecciones. “No es que está proscripta por la voluntad política de otro ni por el Gobierno, sino porque cometió ilícitos que le impiden de por vida postularse a cargos electivos”, sentenció el funcionario.

En una entrevista con Radio Mitre, Francos relativizó los análisis que se hacen sobre las preferencias del oficialismo respecto de posibles oponentes electorales. “Se hacen muchas especulaciones... Uno analiza escenarios de cómo sería una confrontación política, pero no es que uno elige tener de contendiente a Cristina Kirchner. Nunca lo consideramos así”, afirmó.

“Nosotros estamos preparados para competir por la gestión de gobierno, no por quién tenemos enfrente. Lo que queremos es contrastar propuestas de gobierno contra lo viejo, lo que ha sido el fracaso de la Argentina”, enfatizó.

El jefe de Gabinete añadió que el gobierno de Milei está decidido a enfrentar ideologías con ideas claras y soluciones para el futuro del país. “Las ideologías nosotros las derrotamos en elecciones y estamos dispuestos a confrontar permanentemente contra ellas porque tenemos ideas claras de lo que hay que hacer en la Argentina”.

Para dejar en claro su rechazo a la denuncia de proscripción que permanentemente realiza Cristina Kirchner, el funcionario remarcó que el actual oficialismo “ya compitió y venció” en elecciones a la fuerza política que -según su mirada- es la que “llevó adelante estos 20 años de desastre que sumieron al país en la pobreza”.

Cristina Kirchner habla ante la militancia en la puerta de la sede del partido Justicialista, minutos después de conocer el fallo de la Corte Suprema (Foto: Jaime Olivos)

Según Francos, el cambio propuesto por el gobierno ya muestra resultados significativos y por eso espera obtener un respaldo notable en las próximas elecciones de octubre, reflejo de los logros alcanzados en el año y medio de gestión. “Impulsamos un cambio muy importante en la Argentina, aunque a veces nos exigen más de lo razonable porque llevamos nada más que un año y medio de gobierno. Pero ya se están viendo resultados y estamos convencidos de que en las elecciones de octubre vamos a recibir un apoyo importante”.

En la misma charla, el jefe de Gabinete también se refirió a la situación de seguridad tras el fallo judicial. En ese sentido, contó que mantuvo comunicación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y aseguró que, aunque se registraron protestas, la intervención de las fuerzas de seguridad liberó la vía pública sin mayores problemas. “Había focos de cortes de calles pero ninguna violencia. No hubo ni siquiera una sensación de una situación compleja”, resaltó.

El ministro coordinador ya se había expresado anoche sobre la condena a Cristina Kirchner. Lo hizo al participar en la cena anual que organizó el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

“El fallo de la Corte Suprema determina un momento triste de la historia argentina, no es un momento de felicidad. Es un momento triste ver a quien fue dos veces presidenta de la Nación y una vez ex vicepresidenta, diputada y senadora ser condenada a prisión. No es un momento para que lo celebremos”, consideró.