El día después: voces a favor y en contra de la condena a Cristina Kirchner

Un día después del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, el escenario político todavía continúa convulsionado por el impacto de la noticia. En este sentido, Infobae en vivo dialogó con distintos referentes del arco político para analizar la sentencia y sus diferentes impactos.

A favor: proceso judicial e implicancias en la sociedad

Una de las primeras en expresarse fue la legisladora porteña por Confianza Pública y exministra de Salud, Graciela Ocaña, quien destacó todo el proceso judicial: “Aquí se siguió el debido proceso, que es la garantía máxima que le da la constitución a cualquier ciudadano para que se le aplique la ley”.

En este punto, señaló que la investigación contó con “jueces naturales” de los cuales muchos fueron nombrados previamente por Cristina Kirchner. Y argumentó: “Se le aplicó el Código Penal y Cristina ejerció su defensa en todas las instancias del proceso. Llego a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, que le dijo, como en muchísimos otros casos, que no hay elemento que demuestre arbitrariedad o violación a la Constitución por la cual la Corte podría involucrarse y analizar el expediente”.

Graciela Ocana pidio desdramatizar al peronismo

Asimismo, indicó que todos los alegatos de la exmandataria “son políticos” y denunció que existe una posición de víctima por parte de ella: “La verdad que cansan, pareciera que hay una conspiración mundial con Cristina y no es así. Es sencillo, se pagaron sobreprecios por rutas que nunca se hicieron y parte de esos recursos terminaron en su patrimonio a través de sus hoteles”.

Respecto a lo electoral, donde Cristina Kirchner ya había adelantado que sería candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, Ocaña aclaró: “Cristina iba a estar en una boleta de la tercera sección electoral, el peronismo también tiene que sacar un poco el dramatismo. No es que Cristina iba a arrastrar al peronismo de la provincia. Estoy cansada de esta cuestión, de que nos amenazan y que todos tenemos que ver qué pasa con el peronismo”. Y determinó que no existe una proscripción, como denuncian desde el Partido Justicialista.

Otra voz que se expresó en Infobae en Vivo fue la de Fernando Sánchez, exdiputado de la Nación e integrante de la Coalición Cívica-ARI, quien recalcó: “Hace un tiempo la impunidad se terminó en la Argentina, a pesar de que el sistema judicial argentino todavía tiene muchas carencias y los procesos judiciales son muy largos”.

Fernando Sanchez analizo el fallo de la Corte Suprema

“La dirigencia, sobre todo empresarial, política y sindical, tienen que darse cuenta de que, si cometen un delito, terminas pagando las consecuencias y que no son nada lindas. El estándar de conducta que debemos tener cuando tenemos responsabilidad pública debe ser bastante alto, porque sino la consecuencia a la hora de cometer delitos es muy grande”, fundamentó.

A su vez, resaltó que la lista de condenados en Argentina es extensa, mientras que las condenas para cada funcionario implicado son grandes, con penas de prisión muy duras. Y determinó: “Hay que hacer ese repaso cada tanto para que sirva de advertencia. Alejar la corrupción de la realidad cotidiana de la Argentina implica que tiene que haber justicia en tiempo y en forma y cuando corresponde, con condena y sus consecuencias”.

En contra: críticas al fallo, unidad y presentación internacional

Por otro lado, el dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, apuntó que no se está proscribiendo a Cristina Kirchner, sino que “nos están proscribiendo a todos, los peronistas y el campo nacional y popular”. Además, declaró que, con el fallo, les “cortaron las piernas” y califico que este está viciado en todas sus instancias.

“Cristina es una de las principales jugadoras políticas principales del campo opositor y la Corte Suprema de Justicia está flojita de papeles. En este contexto y a un mes del cierre de listas y cuando Cristina había tomado la decisión de ser candidata, toman esta decisión mucho más rápido que en otras causas”, denunció el dirigente.

Leonardo Grosso critico el fallo de la Corte Suprema

Por último, Grosso indicó que el organismo judicial impidió que, “el partido político más grande” y “que está frente al gobierno”, tenga la estrategia de votar con libertad. Y advirtió: “Nos sacaron el lugar de oposición y pasamos a la resistencia peronista y eso es responsabilidad de la Corte Suprema”.

En tanto, Santiago Cafiero, diputado nacional por Unión por la Patria, observó que existe un “deterioro muy profundo” del régimen democrático argentino. Y puntualizó que hay “una gran intencionalidad política, con una enorme cantidad de recursos procedimentales y un excesivo tecnicismo”.

Santiago Cafiero adelanto que trataran de llegar a la Corte Interamericana de los DDHH

Desde el justicialismo mismo, el parlamentario estableció que el peronismo no está proscripto, pero que debe articular en un escenario de “muchísima adversidad”. Y afianzó: “La estrategia debe ser construida colectivamente, no hay posibilidad de arrestos individuales. La situación de ayer cambia un poco ese juego, en el que se estaba trabando el peronismo. Hoy el nivel de sensibilidad que representa esto para todos los dirigentes será trabajar sobre una enorme generosidad, porque hoy el enemigo asestó un golpe durísimo”. Y subrayó que no hay espacio para cualquier otro tipo de discusión.

Por último, Cafiero afirmó que, “a partir de esa violación del debido proceso”, no descartan realizar una presentación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para peticionar un encuentro con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y desde allí buscar que “realmente se le dé lugar a los requerimientos de la defensa”.