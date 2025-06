Cristina Kirchner saludó nuevamente a la militancia mientras espera una definición a su pedido de prisión domiciliaria

A casi 24 horas del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner, la ex presidenta apareció por primera vez este miércoles desde el balcón de su casa para saludar a la militancia que concentra en las inmediaciones desde ayer.

Pasadas las 17, por primera vez en el día, la líder del PJ saludó a los grupos de militantes que están en las inmediaciones de su casa en la calle San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución.

La salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcon de su casa

En las últimas horas, las calles adyacentes a su domicilio se han convertido en un hervidero de manifestantes y curiosos, en espera de nuevos acontecimientos. La presencia de militantes kirchneristas responde a un gesto de apoyo y lealtad hacia quien consideran una víctima de persecución judicial.

En ese marco, tras el fallo del máximo tribunal, ahora la ex mandataria debe enfrentar una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

CFK saludó desde el balcón a la militancia (RS Fotos)

Justamente, hoy se conoció que el Tribunal Oral ha ratificado que Kirchner dispone de un plazo de cinco días para presentarse en la sede judicial de Comodoro Py.

En medio de este escenario, la defensa legal de CFK ha solicitado que, debido a sus condiciones, la sentencia se cumpla bajo arresto domiciliario, alegando su edad, su papel como ex mandataria y las amenazas a su seguridad tras el intento de homicidio que sufrió en 2022, según ha detallado Infobae. La controversia está servida, considerando que se debate no solo la legalidad del pedido, sino también su correcta aplicación, en un contexto donde la justicia se encuentra bajo un intenso escrutinio público.

El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, ha rechazado el pedido de “detención inmediata” presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra Cristina y el resto de los condenados en la causa Vialidad, alegando que todos deberán presentarse para formalizar la detención dentro del plazo estipulado. La Fiscalía, que había solicitado medidas más expeditivas, ha insistido en que esta situación es urgente dado el volumen del fraude demostrado en el juicio.

La ex presidenta deberá cumplir una condena de seis años de prisión (RS Fotos)

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estése a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten en cinco días hábiles -plazo que vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas- en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos

El propio tribunal ya le había ordenado a los condenados que tenían que presentarse en el término de cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos. Se entendía que así el tribunal ya había fijado postura sobre la modalidad de detención. Y eso ocurrió hoy cuando en una resolución, Gorini ratificó su decisión ante el planteo de la Fiscalía.

Desde anoche, diferentes grupos de seguidores kirchneristas están apostados en las inmediaciones de la casa de CFK en Constitución. REUTERS/Cristina Sille

De acuerdo con el fallo, la ex presidenta deberá restituir más de 84.835 millones de pesos al Estado, una suma que equivale a más de una tercera parte de su riqueza declarada por 250 millones de pesos en 2023, como ha consignado su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Este decomiso de bienes se ha convertido en un tema candente, no solo por la magnitud de la cifra, sino porque además se pondrá bajo la lupa la estructura patrimonial de Kirchner, comprendiendo inversiones numerosas en acciones societarias cuyo detalle específico no ha sido completamente revelado públicamente.

Las repercusiones políticas y económicas de este caso son vastas. Dentro del Partido Justicialista (PJ), se abre un nuevo escenario de disputas internas por el armado de las listas para las elecciones de este año. Su condena de inhabilitación afecta directamente su capacidad para seguir liderando el partido, y el PJ enfrenta ahora la tarea de definir nuevas cabezas.