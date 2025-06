La UCR se divide entre un armado de centro y los guiños al Gobierno en tres provincias clave

Los integrantes del bloque de la UCR durante una reunión presidencial

La UCR de la provincia de Buenos Aires pareciera acercarse a una definición electoral en medio de las reuniones con intendentes peronistas. Hay rumores de que a mediados de junio anunciarían un espacio de centro, alejados del kirchnerismo y La Libertad Avanza. Sin embargo, según pudo saber Infobae, hay dirigentes que siguen abiertos a las conversaciones con el Gobierno para sellar un acuerdo para el próximo 7 de septiembre. Algo similar, con mayor tensión, sucede entre los correligionarios de Córdoba que esperan definir una estrategia para las legislativas nacionales. Mientras tanto, en Mendoza el partido centenario definió el método para elegir candidatos, aunque Alfredo Cornejo mantiene en suspenso la fecha para realizar las elecciones y coquetea con un acuerdo en Casa Rosada.

Miguel Fernández, representante del espacio Adelante Buenos Aires dentro de la UCR bonaerense, se reunió con el senador provincial Joaquín de la Torre. El ex intendente de San Miguel y ex funcionario de María Eugenia Vidal articula con Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), ex intendentes como Juan Zabaleta (Hurlingham). También incluyen Guillermo Britos (Chivilcoy), y otros ex jefes comunales y referentes por secciones electorales. El encuentro reavivó las versiones de una alianza, pero algunos llaman a la calma.

Las autoridades de la UCR reunidos a los 27 intendentes bonaerenses

Si bien Pablo Domenichini, referente de Evolución y responsable de la Convención de Contingencia, y Fernández, a cargo del Comité de Contingencia, están en sintonía para el armado electoral de centro, todavía hay dudas. En principio, ambos dirigentes que lideran el Comité Provincia armaron una hoja de ruta para las próximas semanas. Tienen previsto reuniones por Sección Electoral y con las 135 autoridades partidarias locales para luego anunciar definitivamente el marco de alianzas. La fecha elegida sería el 23 de junio y, a partir de ese día, terminarían con las conversaciones con otros espacios que buscan evitar los extremos para anotarse juntos el 9 de julio.

Aunque hubo malestar con el lanzamiento que se hizo en La Plata - los dirigentes provinciales creen que la decisión de Pablo Nicoletti alimenta la idea “cortarse solos”- los aliados serían los mismos. Se trata del espacio “Ahora”, que se oficializó este miércoles, integrado por la UCR, el GEN, el Socialismo, la Coalición Cívica e integrantes del PRO como el ex diputado Daniel Lipovetzky y el ex senador Gabriel Monzó.

Pese a los avances en las definiciones partidarias hay actores importantes dentro de la UCR que aclaran: “Muchos intendentes y legisladores competitivos esperan que se llegue a un acuerdo amplio para ganarle al kirchnerismo en sus distritos”. La traducción: todavía hay dirigentes abiertos a acordar con La Libertad Avanza. “Conversar, conversamos con todos”, aseguran y deslizan que las reuniones que se filtran a los medios de comunicación sólo son algunas de las negociaciones en marcha. Saben que dentro de la UCR hay “posiciones para todos los gustos” y no descartan ninguna opción.

Dirigentes de la UCR Córdoba se reunieron para exigir definiciones electorales

En Córdoba la tensión crece por la falta de definiciones electorales. Los radicales esperan que Marcos Ferrer, presidente de la UCR local y socio de Rodrigo de Loredo, fije la fecha para elegir los candidatos que competirán por las bancas nacionales. Esta semana, dirigentes de la capital y del interior provincial, entre ellos el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure; los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta; y varios concejales, tribunos de cuentas y congresales partidarios se reunieron en el Hotel Viñas de Italia para exigir una reacción del partido frente al rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei.

Durante el encuentro, criticaron duramente al presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Rodrigo de Loredo, y reclamaron que se garantice un proceso interno transparente, sin exclusiones ni maniobras. “Nos avergüenza la posición asumida por el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Rodrigo de Loredo de no facilitar el quórum para intentar así bloquear la sanción de las leyes de emergencia en materia de discapacidad y una recomposición a los jubilados”, expresaron en un documento. Mientras tanto, esperan a la reunión convocada para el próximo lunes en el Comité para seguir con la presión a las autoridades. “No se va a definir nada, están dilatando los tiempos”, reprochan.

Alfredo Cornejo participó del Congreso Partidario de Mendoza

En Mendoza asoman algunas definiciones. La UCR que conduce Andrés “Peti” Lombardi estableció que los candidatos serán elegidos por los congresales partidarios, constituidos en un colegio electoral único. Esta decisión responde a lo dispuesto por la Acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral, que habilita a los partidos a establecer mecanismos internos para seleccionar sus postulantes en contextos excepcionales, ante la eliminación de las PASO.

Aunque hubo un acuerdo amplio, el faltazo del ministro Luis Petri generó controversia. Según trascendió, el funcionario nacional pretendía que se constituya un colegio electoral encargado de definir las listas de candidatos y ese cuerpo estaría integrado por cuatro personas. Dos de Petri y dos del gobernador Alfredo Cornejo. El propio Petri y su hermana, Griselda Petri (vicepresidenta de la UCR) serían los nombres por el sector del ministro. “No vino porque no se tomó en cuenta su propuesta pero fue una falta de comprensión. No estamos definiendo candidaturas todavía, sino el mecanismo para elegirlos”, detallan en Mendoza.

De todos modos, falta que Cornejo defina si finalmente unificará las elecciones locales con las nacionales o las dejará para el 2026, como establece la constitución local. Tiene tiempo hasta el 18 de julio. Para dar esa definición, el mandatario aguarda por un acuerdo con La Libertad Avanza, similiar al que se realizó en Chaco. “Nuestro electorado coincide con el de Javier Milei. Ir separados sería dividir el voto y no es razonable. Lo natural es que vayamos juntos”, dicen en Mendoza.