Los desafíos del PRO de cara a octubre: la reconstrucción, el escenario en la Legislatura y cambios en el gabinete porteño

Jorge Macri, en el bunker del PRO en las últimas elecciones legislativas (Jaime Olivos)

Barajar y dar de nuevo. Ante el desafío de reconstruir liderazgo y gobernabilidad tras la derrota electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció ayer una reconfiguración de las prioridades de la gestión. Fue un gesto político ante "un escenario muy complejo" y para “llegar competitivos” a los comicios nacionales de octubre. Para ello, hay que recomponer la estructura en el núcleo fundacional del partido amarillo, y hay que hacerlo rápido.

“Ojalá Jorge haga los cambios necesarios. No es sólo nombres, tiene que haber rediseño de la gestión. Si queremos llegar competitivos al 27 de octubre tiene que haber cambios grandes. No alcanza solo con decirlo, hay que hacerlo. Sobre todo, en lo referido a la basura, la gente en situación de calle. Cuando ese tipo de cuestiones impactan en una campaña es porque hay algo realidad, no podés pelear con la percepción de la gente”, graficó a Infobae un importante dirigente del PRO en CABA.

Uno de los cambios que anunció Macri ante un gabinete ampliado de ministros y legisladores es iniciar un proceso de recortes del gasto público en todas las áreas. “La Ciudad necesita hacer ajustes, pero no un (Federico) Sturzenegger que corte cabezas”, destacaron desde la sede gubernamental de la calle Uspallata, en alusión a la función del ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado.

La persona que tendrá a cargo este nuevo rol será el actual jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, que entre 2017 y 2019 estuvo a cargo al área de Educación durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y luego fue vicejefe de Gabinete porteño, detrás de Néstor Grindetti.

Gabriel Sánchez Zinny, vicejefe de Gabinete (Ariel Torres)

En términos políticos, a Jorge Macri se le abren dos escenarios: uno, inmediato, de cara a las elecciones nacionales de octubre, que volverán a ser un test para el PRO. El otro será después del 10 de diciembre, cuando se renueve la mitad del parlamento porteño con los legisladores ya electos en los comicios desdoblados, y arranque la segunda mitad de la gestión.

“Post 10 de diciembre, vamos a tener que acodar con los libertarios o los peronistas, porque no se llega a 31 de ninguna manera. Es una cuestión de números. Para sacar cualquier ley vamos a tener que acordar con ellos. Todavía no tenemos una estrategia”, planteó a este medio un importante legislador del PRO. Y amplió: “Ahora, de acá al 10 de diciembre hay que construir gobernabilidad. Salimos terceros, y todos se te paran un poco más de manos por un tema de expectativa de poder. Trabajaremos para ver con qué aliados contamos. Es un escenario muy complejo, además, porque el PRO tiene sólo siete legisladores. Eso gracias a (Horacio Rodríguez) Larreta, que entregó mucho poder por su estrategia de ser candidato a Presidente”.

Así el panorama, y frente a esta debilidad, el PRO buscará evitar discusiones de alto impacto político en la Legislatura y buscará acuerdos parciales con bloques de la oposición iniciativas como, por ejemplo, simplificar trámites, reducir ingresos brutos para profesionales y una moratoria. "Esos proyectos deberían caminar, hay que trabajar para sacarlos“, reconoció.

La nueva Legislatura

El resultado de las elecciones legislativas en CABA marcó el avance de La Libertad Avanza (LLA), el retroceso del PRO, y la consolidación del peronismo como la primera fuerza dentro del recinto.

Cinco espacios lograron obtener bancas: La Libertad Avanza, Es Ahora Buenos Aires (peronismo), PRO, Volvamos Buenos Aires —el partido de Horacio Rodríguez Larreta—, y el Frente de Izquierda (FIT-U).

La distribución quedó de la siguiente manera:

Unión por la Patria / Es Ahora Buenos Aires : 20 bancas

La Libertad Avanza : 13 bancas

PRO (Vamos por Más) : 11 bancas

UCR-Evolución : 5 bancas

Volvamos Buenos Aires (larretismo) : 3 bancas

Confianza Pública : 2 bancas

Frente de Izquierda : 2 bancas

MID : 2 bancas

Compromiso Liberal Republicano : 1 banca

Transformación: 1 banca

El rol del primo Mauricio

Mauricio Macri y Silvia Lospennato en una recorrida electoral por Palermo. (Créditos: @proargentina)

El expresidente Mauricio Macri tuvo una importante participación en la campaña de mayo. Acompañó a Silvia Lospennato en entrevistas, recorridas y diversas actividades. Hubo un pedido puntual para que intervenga. “Si no estaba, nos iba a ir mucho peor”, reconocen en Uspallata. Pero en la etapa post electoral se mantiene al margen, en sintonía con su postura de cara a la negociación bonaerense con La Libertad Avanza, donde delegó en Cristian Ritondo todas las negociaciones. “Como expresidente y como ex jefe de Gobierno es una voz de consulta, pero el liderazgo de la gestión y del PRO en CABA es de Jorge”, señalaron.

“El mensaje de los vecinos”

En el Auditorio Belgrano, ubicado en el barrio porteño homónimo, y ante más de 200 funcionarios y legisladores, Jorge Macri analizó ayer la dura derrota electoral que sufrió el PRO en las últimas elecciones legislativas, la cual asoció a la nacionalización de la campaña del partido amarillo en la Ciudad, y aseguró que escuchó “el mensaje de los vecinos”, por lo cual de ahora en adelante comenzará “una nueva etapa”.

“No especulamos, actuamos. Y cuando hace falta cambiar, cambiamos. Eso también es hacer”, destacó Macri, explicó los cinco ejes estratégicos que tendrá su gestión en los próximos dos años y medio, y planteó que la Ciudad necesita un sistema de transporte ágil, eficiente y que esté bien conectado. También resaltó la importancia de seguir apostando por la cultura, el turismo y el deporte.

Sobre la modernización del Estado porteño, destacó: “Buenos Aires necesita un Estado en reforma permanente, más eficiente, menos burocrático, más liviano. No hay reforma sin incomodidad, pero el costo de no cambiar es mucho más alto”. Por tal razón, les pidió a sus funcionarios el máximo esfuerzo y compromiso para identificar cada trámite y procedimiento que deba ser reducido, simplificado o eliminado. “No hay más excusas. Los porteños nos pidieron cambiar”, insistió.