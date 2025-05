La oposición se juega un pleno en Diputados con una unidad que cruje más de lo que fluye

La Cámara de Diputados (Noticias Argentinas)

Los bloques de la oposición en Diputados trabajan contra reloj para llegar el próximo miércoles con algunos acuerdos mínimos que los ayuden a lograr un triunfo que hasta ahora viene siendo esquivo.

Como dijo no hace mucho tiempo el experimentado Miguel Ángel Pichetto, al recinto se va a ganar. Y lo que le viene sucediendo a UP, Encuentro Federal, Democracia y la Coalición Cívica es que no solo no ganan, sino que no logran cambiar el ritmo de la Cámara que plantea LLA.

“Hay veces que nos quedamos en discusiones de las chiquitas y los libertarios tienen subyugado al PRO y la UCR y se mueven sin grietas”, explicó un legislador de uno de estos bloques que ya se muestra fastidiado por los escasos resultados. “Todos se desconfían”, agregó.

La última sesión en la que no llegaron al quórum mostró estas desavenencias en todos los bloques. Desde Democracia reconocen que, aunque bajaron a dar quórum, “nos matamos en la reunión previa”.

En Unión por la Patria también tuvieron inconvenientes. Los puntanos y los catamarqueños no estuvieron y lo hicieron cuando sabían que no se llegaba al quórum. ¿El motivo? No querían votar a Juan Ignacio Forlón para la AGN. Algo similar sucedió con la Coalición Cívica, que se negaba a tratar los nombramientos para la AGN y puso en duda su asistencia.

En Encuentro Federal los cordobeses ya se manejan como un bloque propio dentro del bloque, molestos con el accionar de la cúpula del bloque. Aseguran que en la última reunión, la primera después de que se cayera la sesión, hicieron saber su malestar.

Miguel Pichetto y Nicolás Massot junto a Germán Martínez (Gustavo Luis Gavotti)

“Pasamos de la promesa de ser el Grupo A —en referencia al grupo que se armó entre el PRO, la UCR y la CC para quitarle las comisiones al kirchnerismo en 2009— a ser el Grupo Pero; siempre tenemos un pero para que se caiga todo”, explicó una diputada.

Al término de la sesión de la semana pasada, uno de los referentes de este grupo salió bastante enojado e hizo referencia a esta situación de todos buscando la propia. “Tenemos que meter los goles que podemos meter”, dijo, molesto por la situación.

Es en ese contexto que en algunos casos causó sorpresa que en el pedido de sesión se repitiera el temario de la sesión anterior y que solo se agregara la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las conversaciones están tan tirantes que hay sectores que volvieron a reclamar que “no votan con los K”, sin importar el tema, y que sienten que nuevamente los dejaron afuera de las conversaciones.

En medio de esto aparece la elección de las autoridades de la Comisión $Libra que no está en el temario y que buscarán que se vote en el recinto. Para esto están trabajando el diputado de EF, Oscar Agost Carreño, y su par de UP, Paula Penacca.

“Vamos a pedir que se vote que el pleno defina quién la preside. Seguro que Silvana Guidici del PRO va a salir en defensa de Martín Menem y pida los dos tercios, Penacca y Agost están preparando el andamiaje para responder. Veremos cómo sale”, señalan aquellos que están al tanto, pero que no quieren adelantar la estrategia de la oposición.

La oposición no logra hacer pie en Diputados (Jaime Olivos)

“Esta es la última oportunidad que tenemos. Después de esto no quedan temas, salvo presupuestos universitarios, pero hay malestares cruzados y del otro lado están muy armados. Si no logramos ordenarnos, vamos a fracasar”, explicó a Infobae un diputado que suele formar parte de las conversaciones.

Ese ordenamiento todavía no llegó. Tanto es así que hay diputados que piensan en insistir con la votación de Forlón y de Emilio Monzó como auditores de la AGN, lo mismo que hizo caer la sesión anterior.

Sin embargo, hay algunos que aseguran que en esta ocasión llegan al quórum y que hoy cuentan entre 131 y 134 diputados en el recinto. “Ahora empiezan los llamados de LLA a los gobernadores”.

En este esquema, la expectativa es la de alcanzar el quórum, luego poder mostrar algo: discapacidad, jubilaciones, Comisión $Libra. En medio de esto, hacer equilibrio entre las negociaciones y los intereses cruzados.

“Pichetto se los dijo a ellos, pero lo tenemos que aprender nosotros: tenemos que pedir las sesiones cuando sabemos que vamos a ganar. Estos intentos desgastaron las relaciones y no llegamos a nada. Se vienen las elecciones en varias provincias, las vacaciones de invierno, las campañas, no nos queda mucho margen. Si no nos ordenamos de verdad, no vamos a llegar a nada”, sentenció un diputado que asegura que esta es la última oportunidad que le da lo que algunos quisieron ver como un nuevo Grupo A.