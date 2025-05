Debate por la AGN: la oposición denunció que hay un intento de vaciar los organismos de control

Martín Menem presentó un proyecto para modificar la Ley de la AGN

Comienza a tomar volumen el debate en el Congreso de la Nación para la designación de los miembros que proponga el Senado y Diputados en la Auditoría General de la Nación.

El debate, que ayer se realizó en comisiones tanto en la Cámara Alta como en la Baja, se trasladó hoy a la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que preside el diputado Miguel Angel Pichetto.

En el inicio de la comisión estuvieron presentes las autoridades de APOC, que es el gremio de la auditoría, que entregaron un documento reflejando los problemas de la acefalía en el organismo de control.

“Tenemos una profunda preocupación por lo que está pasando con los organismos de control, no solo con la AGN, la auditoría es un barco a la deriva: no tiene tripulantes, no tiene capitán, no tiene nada. Hace tres o cuatro meses que no funciona la auditoría”, señaló Hugo Quintana, secretario general actual de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

La Auditoría General de la Nación hace cuatro meses que no funciona

Pichetto, quien fue auditor, se expresó en el mismo sentido. “Sabemos de la situación, le hemos notificado a ambos presidentes de ambas Cámaras. Compartimos esta preocupación”.

Luego de esas palabras de los trabajadores comenzaron los posicionamientos políticos en donde el oficialismo fue centro de críticas, incluso de aliados parlamentarios.

En ese contexto, a través de Martín Menem el oficialismo presentó un proyecto para modificar la ley que cambia no solo los plazos de los auditores - bajando de 8 a 4 años - sino también el proceso para su elección. En este punto, propone que en vez de que Diputados elija 3 y el Senado otros 3; sean 4 para la Cámara Baja y dos para la Cámara Alta -1 en cada caso para el oficialismo. Asimismo, que el presidente de la AGN lo elija el Senado y sea de la oposición.

En el sector opositor y en espacios afines al oficialismo entienden que ese proyecto solo busca tabicar el debate y que se mantenga el proceso de acefalía del organismo que tiene que, entre otras cosas, controlar las cuentas del Estado y los procesos de deuda que toma el Ejecutivo.

Esto quedó claro en palabras del senador Juan Carlos Romero, antikirchnerista histórico y aliado al Gobierno en la Cámara Alta, quien catalogó al proyecto de Menem como “por lo menos exótico” y pidió votar a los representantes con la ley actual. “Está claro que el proyecto de Menem hasta el portero sabe que no pasa por el Senado”, agregó.

Recalde, Pichetto y Romero señalaron como anticonstitucional el proyecto de Menem

En esa línea se refirió al tema el diputado Germán Martínez y dijo que la puesta en marcha de un debate sobre un cambio de ley que llevó adelante el Gobierno es “una maniobra del oficialismo” para frenar las designaciones y romper los acuerdos políticos al poner en consideración “un proyecto que es más que exótico”.

El diputado libertario Julio Moreno Ovalle fue quien salió en defensa del proyecto de Menem y buscó hacer foco en que había “mucho consenso en reducir la duración de los mandatos y los sueldos” y que el oficialismo está “muy preocupados para que se empiece a discutir” una nueva ley.

El jefe del bloque K en el Senado, José Mayans, le preguntó a Moreno Ovalle qué fórmula tomaron para dividir en 4 auditores para Diputados y 2 para senadores y el libertario defendió ese cambio señalando que la presidencia quedaba para el Senado

“La Constitución deja libre el número de auditores y el tiempo del mandato pero deja en claro la forma de elección del presidente. Es exótico para no decir absurdo” el proyecto de La Libertad Avanza, reiteró Romero.

En esa misma línea se expresó la diputada K, Luana Volnovich quien apuntó a la Casa Rosada señalando que “hay una responsabilidad del Gobierno en destruir el sistema y que no haya control de la gestión. Lo exótico son artilugios para destruir todos los acuerdos, el Gobierno que pidió auditorías para las universidades es quien está impidiendo que se pueda auditar su accionar”.

Por último, Pichetto que preside la bicameral y que fue auditor pidió avanzar “rápidamente” en los nombramiento. “El proyecto presentado en Diputados es totalmente inconstitucional. El Senado no puede nombrar al presidente, lo dice la Constitución. Hay una asimetría innecesaria respecto a los postulantes de una y otra Cámara”.

Por último el presidente del bloque Encuentro Federal hizo referencia al freno que busca el Ejecutivo al señalar que “si lo debatimos es probable que la AGN no le sirva a nadie. El Ejecutivo puede tener otras intenciones, pero este es un tema que lo resuelve el Congreso”, sentenció.