Kicillof y Magario juegan fuerte por la reelección indefinida de intendentes: se podría votar en la próxima sesión

Axel Kicillof y Verónica Magario

Pese a la caída de la sesión por las reelecciones indefinidas para legisladores que se dio esta semana en el Senado bonaerense, la discusión continúa y en las últimas horas hubo un gesto que podría allanar el camino para avanzar con el tema. En uso de sus facultades como presidenta de la Cámara alta, la vicegobernadora Verónica Magario giró el proyecto que el lunes presentó la senadora Ayelén Durán —que responde a Axel Kicillof— y habilita la reelección indefinida de intendentes a la comisión de Legislación General. Es decir, en la práctica legislativa le dio estado parlamentario a la iniciativa y podría ser incluida en el sobre tablas de la próxima sesión si se reúnen los dos tercios.

En la formalidad, el recorrido de un proyecto, una vez ingresado a mesa de entradas, tiene que obtener estado parlamentario. Esa condición se alcanza en la siguiente sesión ordinaria a ser presentado el proyecto. Allí se define qué comisión se gira para su posterior debate y dictamen. Esta vez, Magario definió acelerar el movimiento y girarlo directamente ella con una firma a una comisión donde el peronismo tiene mayoría. Tiene potestad para hacerlo.

La decisión es política y está atada a la negociación interna del peronismo. Esta semana, el kirchnerismo buscó los votos para avanzar con el proyecto de ley del senador Luis Vivona que habilitaba las reelecciones indefinidas pero para legisladores, concejales y consejeros escolares. El texto excluía a los intendentes de esa posibilidad de reelección. La determinación caló en la interna del peronismo. Los intendentes cercanos a Kicillof presionaron para que haya un gesto de distanciamiento a esa movida y entonces apareció el proyecto de Durán que en las últimas horas Magario movió a la comisión de Legislación General.

La comisión de Legislación General deberá emitir dictamen sobre el proyecto de reelecciones indefinidas a intendentes

En la comisión de Legislación General ya obtuvo dictamen el proyecto que promovió el kirchnerismo el mes pasado. Ese proyecto cuenta con las firmas de 12 de los 21 integrantes del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta. Al momento de la discusión en la comisión, se aprobó con el voto de los legisladores de Unión por la Patria, Gustavo Soos, Pablo Obeid, Gabriela Demaría, Amira Curi y Federico Faggioli respaldaron. Este apoyo provino tanto de figuras vinculadas a La Cámpora, como Obeid y Curi, como de sectores del Partido Justicialista bonaerense, representados por Demaría. El senador Gustavo Soos, estrechamente ligado al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, lidera la mencionada comisión. Además, fue acompañado por el senador del bloque Unión Renovación y Fe, Carlos Kikuchi; un respaldo clave, ya que en el recinto suma también a sus dos compañeros de bloque, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

Ahora hay dos proyectos sobre la mesa referidos a las reelecciones indefinidas. Uno que propone solo que sea para legisladores, concejales y consejeros escolares que fue impulsado por legisladores que responden a los intendentes de Cristina Kirchner y otro que alcanza a los intendentes, respaldado por la mesa política de Kicillof entre los que están los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro.

La instancia de que haya dos proyectos de diferentes sectores del oficialismo bonaerense puede ser una prenda de acercamiento o entendimiento en medio de la interna del peronismo. Para que se trate cualquiera de las dos iniciativas, el bloque de UP en la Cámara alta tiene que mostrarse abroquelado, algo que no sucedió esta semana.

El senado bonaerense sesionará este miércoles

Por eso es que no se llegó al quorum de la sesión especial el último miércoles. El bloque de UP debía reunir 24 presentes. La bancada que preside Teresa García tiene 21. La oposición reclamaba que para sentarse el peronismo tenía que estar presente en su totalidad. Sin embargo, la senadora Sofía Vanelli que integra el Frente Renovador de Sergio Massa no iba a acompañar la jugada. Tampoco la propia Duran y el senador Pedro Borghini que integra el MDF y tiene anclaje en el gremio de sanidad. Además, esta semana, el líder de Patria Grande, Juan Grabois había rechazado la discusión. El espacio tiene un senador provincial: Federico Faggioli.

Pero las reelecciones indefinidas podrían encontrar algún respaldo de otros bloques. Como ocurre con el espacio de UP, tampoco hay garantías de que la bancada UCR Cambio Federal o bien del PRO vote unificada.

Por lo pronto se convocó a sesionar la próxima semana. En principio se prestaría acuerdo para la designación de más de 200 cargos judiciales que ya habían conseguido su paso por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y estaban frenados.

La decisión se terminó de resolver en una reunión entre Magario y los presidentes del bloque de la UCR, Agustín Maspoli y del PRO, Christian Gribaudo; además de la senadora Magario, que sucedió este jueves en La Plata. También hubo un pedido de la Suprema Corte de Justicia de acelerar esos expedientes.