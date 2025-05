María Eugenia Vidal habló tras la elección en CABA: “Los únicos que pueden definir si el momento de Macri pasó o no, son los que votan”

Maria Eugenia Vidal: "Los unicos que pueden definir si el momento de Macri paso o no, son los que votan"

Tras las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la jefa de la campaña porteña del PRO, María Eugenia Vidal, analizó en profundidad la derrota del partido que gobernó el distrito durante los últimos 18 años. En un mensaje firme, reivindicó el liderazgo de Mauricio Macri y aseguró que la única autoridad para definir ciclos políticos son los votantes.

“Los únicos que pueden definir si el momento de Macri pasó o no, son los que votan, ningún dirigente puede jubilar a otro”, expresó Vidal con contundencia. En ese sentido, afirmó que LLA está “poniendo la energía en el lugar incorrecto” al atacar al fundador del PRO.

La dirigente de la fuerza dejó en claro que no cambiará de espacio político pese a la derrota. “Yo soy de Boca porque mi papá me hizo de Boca, y si Boca se va a la B sigo siendo de Boca. No me cambio la camiseta. Creo en mi partido, creo en sus ideas y creo en sus valores”, afirmó al hacer una analogía deportiva.

“Una derrota no me define, ni define a toda la gente que está dentro del PRO. Hoy estamos con tantas ganas de seguir peleando como ayer. No puede ser que en 24 horas cambies, si no, no existiría la democracia”, sostuvo, desestimando las versiones que hablan de un éxodo opositor hacia las filas libertarias.

María Eugenia Vidal dijo que la derrota del PRO es un espacio de aprendizaje y autocrítica

Uno de los datos que más preocupó a Vidal fue el nivel de ausentismo en la elección. “El gran ganador de ayer fue el ausentismo, y eso es algo que ningún político puede mirar para otro lado”, advirtió. Según su análisis, el desdoblamiento de la elección, impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue un error táctico que generó desinformación: “La discusión sobre la Ciudad no se generó, no se discutieron propuestas, muchos porteños no sabían qué implicaba la elección”.

La dirigente hizo una autocrítica sobre la estrategia electoral del PRO: “Nos equivocamos desdoblando la elección. El Presidente instaló una dicotomía: ‘Adorni es Milei, somos nosotros o el kirchnerismo’, y la gente eligió acompañar al Presidente en ese contexto de cambio que votó en 2023”.

La referente del PRO se mostró alineada con Macri en la defensa de la Ley de Ficha Limpia, un proyecto impulsado por la diputada Silvia Lospennato que quedó truncado. “Lo que dijo Mauricio es que Milei tiene responsabilidad en lo que pasó con Ficha Limpia, no que el Presidente la bajó. Si es un proyecto de él y llega al Senado, es responsabilidad de su jefe de bloque. Ahora la ley no se puede tratar, volvió a empezar”, explicó.

María Eugenia Vidal sostuvo que “los únicos que pueden jubilar a Macri son los votantes” (Jaime Olivos)

Vidal aprovechó el espacio para reafirmar su postura ideológica: “No voy a dejar de pensar lo que pensé toda la vida por un resultado. No me pinto de violeta porque ganó La Libertad Avanza. Porque creo en lo que creo siempre”.

En ese marco, expresó su discrepancia con algunos aspectos de la gestión libertaria. “Estoy de acuerdo con el rumbo económico de LLA, pero también tengo cosas del PRO que LLA no toma. Por ejemplo, la obra pública. Creo que se puede hacer sin corrupción y lo demostré. En mi gobierno se hicieron 1500 obras y no tengo denuncia de corrupción”. Vidal recordó que los porteños votaron bajo la lluvia sin dificultades: “Son 17 años de obras. Y seguimos, no se termina con las cosas que ya se hicieron”.

Consultada sobre la relación con el oficialismo, reconoció que aún no se han concretado instancias formales de acercamiento: “Creemos que puede haber un ámbito de diálogo con LLA, pero todavía no lo vi. Ritondo dialoga con ellos, pero no sabemos cuál va a ser la propuesta ni la respuesta”.

Aclaró, sin embargo, que el PRO no actúa por conveniencia: “No tomamos decisiones en base a si somos aliados del Presidente, sino con convicción. Si mañana se presentara la Ley Bases, la volvería a apoyar. Es algo de valores”.

La exgobernadora aseguró que seguirá en el PRO y criticó el travestismo político

Vidal no ahorró críticas para algunos referentes que supieron ocupar un lugar dentro de su propio espacio. En se sentido, volvió a apuntar contra Patricia Bullrich, al señalar: “No creo en el travestismo político. Patricia pasó por siete partidos políticos en su carrera, dudo que haya siete partidos que piensen igual. Para mí la coherencia es un valor”.

Aún más enfática fue al referirse a Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantuvo una histórica cercanía política. “Horacio se fue del PRO y no solo se fue, sino que hizo una campaña contra el PRO. No veo acuerdo posible con alguien que piensa que el gobierno de la Ciudad hace todo mal”, expresó. De esta manera, expresó que se sintió “muy desilusionada” y que “le hizo mucho daño al partido”.

Vidal advirtió que el ausentismo fue clave en la derrota de su espacio en la Ciudad

Vidal no evitó el impacto simbólico del resultado electoral. “Los días después de una derrota son peores que el mismo día, pero si sabés tomarla así, la derrota es un espacio de mejora y aprendizaje”, dijo.

“Aparte de la gente que no te vota, está la que te votó, y les tenés que responder, porque en un contexto difícil fueron a votar y te dieron su confianza”, concluyó.

