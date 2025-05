Claudia Neira, presidente del bloque Unión por la Patria en la Legislatura porteña: “Leandro Santoro es una nueva alternativa que tiene el apoyo del peronismo”

Claudia Neira, presidente de bloque de Unión por la Patria en la Legislatura de la Ciudad.

Al fondo del primer piso de la Legislatura de la Ciudad hay un despacho grande que parece una cápsula del tiempo por su antigüedad. También hay un gran ventanal: tiene una vista directa, privilegiada, a Plaza de Mayo y Casa Rosada. Allí, la presidente del bloque de Unión por la Patria, Claudia Neira, recibió a Infobae para hablar sobre los proyectos de su espacio para este año legislativo, de cara a lo que serán las próximas elecciones porteñas, confirmadas para el 18 de mayo.

“Este año va a ser productivo porque, si bien no estamos teniendo ahora sesiones en estos días previos a las elecciones, sí hay una agenda de temas muy importantes que se vienen tratando en comisiones. Y que van a ir a sesión post elecciones”, adelantó la legisladora.

Entre varios proyectos señaló algunos destinados a la baja de impuestos: “Algunas propuestas que tenía el Ejecutivo son muy limitadas. Pero también hay algunas propuestas más amplias y más contundentes que tenemos nosotros desde la oposición y que pretendemos discutir”.

Asimismo, mencionó como “tema medular” la seguridad, que abarca la superpoblación de alcaidías y comisarías, que afectó a la ciudad en estos últimos meses. En ese sentido, Neira subrayó la necesidad de contar con una ley y gestar un servicio penitenciario local, como también una ley de ejecución y el hecho de contar con jueces de ejecución penal. Y con el fin de generar “todo el andamiaje jurídico institucional que permita, si hay voluntad política del Ejecutivo, de avanzar y darle una resolución al tema de los detenidos”.

El recinto principal de la Legislatura porteña.

“Históricamente, nuestro espacio político se dedicó a temas como la educación y la salud, además de que tenemos propuestas en todos los temas. Ahora, la verdad es que en el último tiempo nosotros le hemos puesto una mirada a temas que por ahí en otros tiempos no estaban en el centro de nuestra agenda”, remarcó también la Vicepresidente Primera de la Comisión de Presupuesto.

Asimismo, ejemplificó con la matriz impositiva porteña, a la que calificó como “desastrosa”; y denunció la falta de respuesta por parte del gobierno porteño, para conformar una mesa que discuta el tema. “A los Ingresos Brutos hay que bajarlo contundentemente y hay que ordenarlo porque hay cuestiones que están desordenadas y que no se les pone cabeza”, puntualizó.

Claudia Neira destacó la figura de Leandro Santoro y criticó a Silvia Lospennato y Manuel Adorni.

¿Cuál fue el click que tuvieron para abordar temas que antes no se trataban?: “Este es un bloque heterogéneo, que tiene diversas miradas y contiene muchos espacios. Tenemos la obligación de trabajar en función de revincularnos, no solo con las necesidades, sino también con las aspiraciones y los sueños de los porteños. Tenemos que poder interpretar qué es lo que necesitan y cuáles son sus problemas cotidianos. Y, en este sentido, tenemos que tocar todos los temas sin tenerle miedo a ninguno”.

Y añadió: “Esto es una parte de algo que es mucho más grande, incluso que nosotros, de este entramado que quiere construir o que está construyendo Leandro Santoro, que es un movimiento ciudadano, que tiene que ser muy amplio y que tiene que tener una mirada muy amplia. Así que el desafío es ampliar”.

Fragmentación interna

Para las elecciones del próximo 18 de mayo, y en sintonía con gran parte del país, la Legislatura porteña suspendió las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una decisión que acompañó todo el bloque de Unión por la Patria. “Realmente nos parecía que en estas condiciones y en estas circunstancias era un exceso para la ciudadanía. Uno escuchaba que la ciudadanía no quería ir a votar tantas veces en el año”, argumentó Neira. Y destacó la unidad del bloque en este tema.

Sin embargo, hubo un sector dentro del peronismo que no estuvo de acuerdo con esta iniciativa. “Nuestro bloque le sale a hacer el juego a Jorge Macri y Javier Milei. Es inentendible. ¿Por qué la oposición se va a privar de una herramienta para discutir diferencias? ¿Cuál es el objetivo? En la misma semana que estalla el criptogate, el peronismo apoya a Milei. Es difícil de entender. ¿Cuál es la conveniencia?”, le había dicho Juan Manuel Abal Medina a Infobae.

Hoy el exjefe de Gabinete nacional tomó la determinación de presentarse como primer candidato a legislador porteño por su lista Justa, Libre y Soberana; es decir, por fuera de la lista que encabeza Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires). Además de que el peronismo también cuenta con otra expresión titulada Principios y Valores, sintetizada en la candidatura de Alejandro Kim.

"Cuando uno intenta construir un frente, siempre hay gente que tiene aspiraciones de candidaturas que no entran en la lista porque la lista es limitada", señaló Neira, en relación con la lista de Juan Manuel Abal Medina.

En este punto, y como una de las responsables del equipo de campaña de Santoro -cuyo jefe es Juan Manuel Olmos-, Neira no le esquiva a la cuestión: “Nosotros no creemos que el peronismo presenta tres alternativas. El Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad apoya uniformemente a una lista, que es la de Leandro Santoro. El PJ firmó junto con otros partidos porque entendemos que Leandro constituye un frente más amplio, incluso que nosotros, que contiene otras expresiones de otros partidos políticos”.

“Cuando uno intenta construir un frente, siempre hay gente que tiene aspiraciones de candidaturas que no entran en la lista porque la lista es limitada. Hubo gente muy valiosa que no logró ingresar o que incluso no reeligió; y sin embargo, hoy están haciendo campaña y entienden la importancia de poner por encima al todo antes que a las partes, como decía Francisco”, apuntó la presidente de bloque. E indicó que hay algunas “expresiones minoritarias” que, por no quedar adentro de una lista, buscaron otro camino. Y determinó: “Es muy minoritario y no nos preocupa ni prestamos demasiada atención porque no creemos que sea significativo”.

Sobre la crueldad y el abandono

En la arena política que supone la city porteña, en los otros rincones se ubican el PRO –representados en Silvia Lospennato- y La Libertad Avanza, con la candidatura del actual vocero presidencial, Manuel Adorni. Neira no escatimó en definiciones: “Adorni dijo que él representa a Milei y Milei es la crueldad. Es un gobierno nacional que disfruta y hace un disfrute de las cuestiones que hacen sufrir a otros. Desde un despido hasta denostar, agredir o burlarse y nosotros no creemos en esa política”.

Por el lado amarillo, la legisladora sentenció que Lospennato expresa “una gestión agotada” y de “fondo de olla”, en referencia al macrismo “en todas sus expresiones”; y, en consecuencia, también aludiendo a Horacio Rodríguez Larreta. “Manuel Adorni es la crueldad y Silvia Lospennato es el abandono”, sintetizó la diputada.

Hoy ambos espacios confrontan directamente contra el peronismo, a lo que Neira analizó: “Lo que no entienden es que hoy no están ni frente al kirchnerismo ni frente al peronismo, hoy están frente a una conciencia ciudadana de que hay que construir una alternativa. Eso es Santoro, van a tener que pelear contra la idea de que hay una alternativa que se viene construyendo hace muchos años y que tiene el apoyo del peronismo”.

Manuel Adorni (La Libertad Avanza), Silvia Lospennato (PRO) y Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires).

En este aspecto, Neira enumeró que la candidatura del diputado nacional cuenta con el apoyo de sectores del radicalismo, del socialismo e independientes. “Ellos se equivocan en poner la disputa en clave política porque esta es una discusión en clave ciudadana”, precisó la parlamentaria.

Por último, Neira habló de la candidatura del exalcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Tiene el derecho de presentarse a legislador como cualquier persona. Pero él es parte de esta gestión del PRO y si él quiere hacer un camino, va a tener que hacer una autocrítica. Que lleguemos a este punto, él tiene parte de responsabilidad porque es parte del macrismo”.

¿Hay olor a pis en la Ciudad?: “Hay olor a pis en la puerta de mi casa, hay mugre y hay ratas. El otro día fui a Constitución a filmar un videíto que estamos haciendo sobre los sobre las esquinas inseguras que hay en la ciudad. Estaba grabando, miro unos canteros y había ratas del tamaño de un perro caminando sobre el. Realmente es una vergüenza, han ido dejando a la ciudad en un nivel de abandono que es increíble”.