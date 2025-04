Elecciones Santa Fe 2025: qué pasa si no voy a votar

El próximo 13 de abril en Santa Fe será el comienzo del calendario electoral en el país (Foto: Télam)

Los comicios del próximo 13 de abril no solo abrirán el calendario electoral 2025 en Argentina, sino que también será la primera vez en 63 años que los santafesinos elijan representantes para reformar la Constitución Provincial.

Este domingo, están convocados a participar de dos tipos de competencia: las Elecciones Generales de Convencionales Reformadores, y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que a diferencia de otras provincias mantiene este sistema de designación de candidatos para cargos locales en municipios y comunas.

¿Es obligatoria la participación en las elecciones del 13 de abril en Santa Fe?

La participación es obligatoria entre los 18 y 70 años, mientras que para quienes tienen 16 y 17 años, o más de 70, el sufragio es optativo.

Según la normativa vigente y la información difundida por el Gobierno de la provincia, pueden votar todos los ciudadanos a partir de los 16 años que figuren en el padrón electoral.

Para ejercer el derecho al voto , es indispensable estar registrado en el padrón y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en su última versión vigente al momento de emitir el sufragio. La Cámara Nacional Electoral establece que el ejemplar presentado debe coincidir con el que figura en el padrón o ser uno posterior.

Las personas mayores de 70 años están exceptuadas de votar (DyN)

Qué pasa si no puedo ir a votar en las elecciones en Santa Fe

Todo aquel ciudadano, sea por enfermedad o causa de fuerza mayor, que no pueda asistir a las elecciones en Santa Fe está exento de votar como así también aquel santafesino mayor de 70 años o bien quien se encuentre a más de 100 kilómetros de su lugar de votación, presentando el certificado policial correspondiente.

Si cumplen con algunos de estos casos, podrán justificar la no emisión del voto, ante la Justicia Electoral. Quienes no puedan hacerlo, podrán tener una sanción económica.

De cuánto son las multas por no ir a votar

El incumplimiento del deber de votar en Santa Fe puede acarrear multas económicas que pueden variar entre los $1000 y $2000, según la cantidad de infracciones previas acumuladas.

Además de la sanción, quienes no asistan quedarán impedidos de realizar ciertos trámites o ejercer derechos civiles. Si el infractor no paga, el Código Electoral Nacional establece que no podrán ocupar cargos públicos durante 3 años ni realizar gestiones ante organismos estatales por un año.

Estas penas buscan fomentar la participación ciudadana y subrayar la importancia del voto como un derecho y una responsabilidad cívica.

Las multas económicas por no votar en Santa Fe rondan entre los 1000 y 2000 pesos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuáles son los documentos válidos para votar en Santa Fe

El único requisito documental habilitante es presentar el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad con el que el ciudadano esté inscripto en el padrón. Los documentos válidos incluyen:

DNI tarjeta

DNI libreta celeste

DNI libreta verde

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

No se permitirá el voto con un DNI anterior al que figura en el padrón, aunque el número de documento sea el mismo. Esta restricción responde a la necesidad de garantizar la identificación precisa y actualizada de cada elector. Las autoridades de mesa están habilitadas para rechazar el sufragio si el documento no cumple con esta exigencia.

Los cargos que se votan el 13 de abril

El domingo 13 de abril se elegirán los políticos que reformarán la Constitución Provincial: se elegirán 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos provinciales.

También habrá elecciones PASO para elegir candidatos; en 11 localidades a intendentes; en 53 localidades se elegirán candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades se deberán elegir candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

Cuándo son las elecciones generales en Santa Fe y cuándo son las nacionales

A través del Decreto N.º 2656/24, el gobierno provincial estableció que las elecciones generales para cargos locales se celebrarán el domingo 29 de junio de 2025. En esa jornada se definirán los candidatos electos en los municipios y comunas donde en abril se realizan las PASO.

En el plano nacional está pactado que el 26 de octubre se realicen las elecciones generales donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). En el segundo caso, una vez que estén los resultados finales, se distribuirán los lugares de una manera sencilla: 3 senadores por provincia, 2 por el partido que obtiene mayor cantidad de votos y 1 para el espacio que consigue el segundo puesto. Este último dato es tan solo informativo, ya que los santafesinos no votarán senadores en esta oportunidad.